Прощай, бессмертный учитель из Кемерово: истории настоящих героев

Татьяна Дарсалия, учительница кемеровской гимназии, тридцати семи лет от роду, тридцать восемь ей уже не будет никогда. Сгорела в "Зимней вишне" при обстоятельствах, обеспечивших ей бессмертие — спасала детей при пожаре. 28 марта объявлено в России днем траура, но скорбят во всем мире.

— Это вы написали "Короля Матиуша"?— спросил офицер СС Януша Корчака, польского учителя и писателя.

— Да.

— Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.

— А дети?

— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.

— Не могу…

Через несколько дней в концлагере Треблинка Януш Корчак вместе с детьми из "Дома сирот" вошел в газовую камеру. По дороге к смерти он держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам.

"Зимняя вишня" стала пепелищем: хроника и последствия пожара в Кемерово

Татьяна Дарсалия вывела из полыхающего здания свою дочь и могла бы идти домой. Не смогла. Кроме дочери у учительницы была и совесть, и те самые секунды, которые кому бесславие, а кому бессмертие.

Спортсмен Шаварш Карапетян увидел тонущий в Ереванском озере троллейбус и мог пройти мимо. Но тоже не смог — бросился на помощь.

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В том же Кемерово. Пятнадцатилетний мальчик, вытаскивая из огня людей, сгорел сам.

Истории одного ряда — героического. В трех случаях из четырех, увы, трагические.

Ереван, посольство России. Армяне несут цветы вперемешку с детскими игрушками. Мононациональным горе не бывает.

А совсем недавно у входа в посольство стояла очередь. Армяне, граждане России, пришли принять участие в выборах президента России. В некоторых комментариях на этот счет прочитывалось: как много у нас, все-таки, армян с российским гражданством. Хорошо это или плохо? Среди тех, кто сегодня приносит букеты скорби, наверняка много людей с чисто армянским гражданством. Что тут комментировать…

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И вот еще один урок Кемерово. Предварительные причины трагедий такого рода неизменны: халатность и безответственность. Потому запущенная МЧС Армении по горячим следам проверка противопожарных систем в крупных торговых центрах республики — в самый раз. Хотя не стоит обходить вниманием и мелкие. Вот что в памяти автора по этому случаю.

1987 год, небольшая дискотека села Джарарат неподалеку от Эчмиадзина. В самый разгар веселья вспыхивает огонь, люди в панике бросаются к двери, которая на всю дискотеку одна. Спастись удалось не всем.

Тот же год, гостиница "Двин", самый пик туристического сезона. Загорается девятый этаж отеля. Из письма постояльцев-погорельцев в "Известия".

"Оказавшись в экстремальных условиях, мы не растерялись, потому что увидели рядом смелых и мужественных людей. Никто не заставлял, да и не мог заставить горничных, официантов, работников всех без исключения служб выводить людей из огня. Всех нас разместили в ресторане, оказали медицинскую помощь, подали прохладительные напитки, бесплатный ужин".

Тогдашний директор "Двина", Георгий Оганесян дополнил.

"Ко мне обратилась женщина, оставившая в номере украшения на большую сумму. Ущерб восстановим", — заверил я ее, но попросил еще раз внимательно осмотреть номер.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек 12

Все оказалось на месте, только оплавившиеся от жара часы показывали вчерашнее время.

Сегодня то же самое: кому-то на безопасность людей наплевать, кто-то, спасая людей, гибнет в огне сам.

Прощание с Татьяной Дарсалия состоится сегодня, 28 марта, в городе Кемерово в Георгиевском зале Знаменского собора. Пусть земля ей и десяткам погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" будет пухом.

Источник: Sputnik Армения