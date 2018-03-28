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Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово

Прощай, бессмертный учитель из Кемерово: истории настоящих героев

© Sputnik/ Александр Кряжев
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Сергей Баблумян
Тема:
Трагедия в Кемерово (14)
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Колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян вспоминает всех героев, поставивших чужую жизнь выше собственной

Татьяна Дарсалия, учительница кемеровской гимназии, тридцати семи лет от роду, тридцать восемь ей уже не будет никогда. Сгорела в "Зимней вишне" при обстоятельствах, обеспечивших ей бессмертие — спасала детей при пожаре. 28 марта объявлено в России днем траура, но скорбят во всем мире.

Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Путин заявил, что все виновники пожара в "Зимней вишне" будут наказаны
— Это вы написали "Короля Матиуша"?— спросил офицер СС Януша Корчака, польского учителя и писателя.

— Да.

— Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.

— А дети?

— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.

— Не могу…

Через несколько дней в концлагере Треблинка Януш Корчак вместе с детьми из "Дома сирот" вошел в газовую камеру. По дороге к смерти он держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам.

"Зимняя вишня" стала пепелищем: хроника и последствия пожара в Кемерово

Татьяна Дарсалия вывела из полыхающего здания свою дочь и могла бы идти домой. Не смогла. Кроме дочери у учительницы была и совесть, и те самые секунды, которые кому бесславие, а кому бессмертие.

Спортсмен Шаварш Карапетян увидел тонущий в Ереванском озере троллейбус и мог пройти мимо. Но тоже не смог — бросился на помощь.

Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
© Sputnik/ Александр Кряжев
Цветы и свечи: жители Ташкента соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово
В том же Кемерово. Пятнадцатилетний мальчик, вытаскивая из огня людей, сгорел сам.

Истории одного ряда — героического. В трех случаях из четырех, увы, трагические.

Ереван, посольство России. Армяне несут цветы вперемешку с детскими игрушками. Мононациональным горе не бывает.

А совсем недавно у входа в посольство стояла очередь. Армяне, граждане России, пришли принять участие в выборах президента России. В некоторых комментариях на этот счет прочитывалось: как много у нас, все-таки, армян с российским гражданством. Хорошо это или плохо? Среди тех, кто сегодня приносит букеты скорби, наверняка много людей с чисто армянским гражданством. Что тут комментировать…

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
© Sputnik/ Виталий Аньков
Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

И вот еще один урок Кемерово. Предварительные причины трагедий такого рода неизменны: халатность и безответственность. Потому запущенная МЧС Армении по горячим следам проверка противопожарных систем в крупных торговых центрах республики — в самый раз. Хотя не стоит обходить вниманием и мелкие. Вот что в памяти автора по этому случаю.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© Sputnik/
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово
1987 год, небольшая дискотека села Джарарат неподалеку от Эчмиадзина. В самый разгар веселья вспыхивает огонь, люди в панике бросаются к двери, которая на всю дискотеку одна. Спастись удалось не всем.

Тот же год, гостиница "Двин", самый пик туристического сезона. Загорается девятый этаж отеля. Из письма постояльцев-погорельцев в "Известия".

"Оказавшись в экстремальных условиях, мы не растерялись, потому что увидели рядом смелых и мужественных людей. Никто не заставлял, да и не мог заставить горничных, официантов, работников всех без исключения служб выводить людей из огня. Всех нас разместили в ресторане, оказали медицинскую помощь, подали прохладительные напитки, бесплатный ужин".

Тогдашний директор "Двина", Георгий Оганесян дополнил.

"Ко мне обратилась женщина, оставившая в номере украшения на большую сумму. Ущерб восстановим", — заверил я ее, но попросил еще раз внимательно осмотреть номер.

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек
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Все оказалось на месте, только оплавившиеся от жара часы показывали вчерашнее время.

Сегодня то же самое: кому-то на безопасность людей наплевать, кто-то, спасая людей, гибнет в огне сам.

Прощание с Татьяной Дарсалия состоится сегодня, 28 марта, в городе Кемерово в Георгиевском зале Знаменского собора. Пусть земля ей и десяткам погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" будет пухом.

Источник: Sputnik Армения

Тема:
Трагедия в Кемерово (14)
Теги:
пожар, Кемерово



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