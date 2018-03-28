Совокупность лжи: у Британии нет аргументов в деле Скрипаля

Великобритания продолжает вести против России информационную войну. Исход противостояния пока не ясен, но уже очевидно, что "солсберийский" его этап войдет в анналы учебников по журналистике и международному праву.
По миру изгоняют российских дипломатов на основании возможного убийства возможно Россией возможно отравляющим веществом советского происхождения.
Вся эта ситуация поставила Россию в тупик — Кремль поначалу попросту не знал, как реагировать (за исключением очевидного отказа выполнять всякие ультимативные требования Лондона — тут все понятно, пусть с Киевом таким языком разговаривают). Обмениваться аналогичными оскорблениями и обвинениями как-то стыдно — все-таки у России, в отличие от Великобритании, осталось уважение к себе и к своему статусу великой державы.
Скажи мне, враг
В конечном счете, после некоторых метаний Россия поступила, казалось бы, наиболее логично. Используя немногие имеющиеся информационные рычаги Кремль стал делать упор на абсолютно неправовом поведении британской стороны, а также явной недостаточности доказательной базы.
Например, почему Великобритания нарушает международное право и не организует расследование в рамках положений Конвенции о запрещении химического оружия? Там четко прописана вся процедура, и речь идет не об ультиматуме «докажите в течение полутора суток, что вы не верблюд», а запросе через исполнительный комитет ОЗХО, на который обвиняемая сторона должна ответить в течение 10 дней. Возможно, Британия так поступила потому, что ее обращение в ОЗХО было бы высмеяно за отсутствием доказательств российской причастности? Да, Лондон пригласил в итоге миссию ОЗХО, однако с момента трагедии прошло уже несколько недель.
Кроме того, зачем для секретного убийства российским спецслужбам использовать именно советский газ? Чтобы в итоге к именно ним возникли вопросы у Лондона? Не проще ли тогда было положить рядом со Скрипалем матрешку, балалайку и майку с изображением Путина?
Это наши граждане
Вопросы возникают и по консульской линии. Дочь Скрипаля является российской гражданкой, да и сам предатель, насколько известно, от гражданства РФ не отказывался. А значит, Великобритания обязана обеспечить российским консульским работникам возможность посетить российских граждан. Естественно, МИД требует этого от британского Форин Офиса — и, естественно, получает отказ.
Однако упирать на этот аргумент Россия все-таки не должна. Во-первых, в Лондоне уже заявили, что фото нет потому, что нет разрешения самих Скрипалей (которые разрешения дать не могут, ибо находятся без сознания). И это один из немногих моментов в данной фейковой истории, где у Соединенного Королевства есть сильный правовой контраргумент.
Во-вторых, если через какое-то время фотографии Скрипалей действительно появятся в СМИ, то британские пропагандисты, пожалуй, смогут заявить, что они разбили чуть ли не стержень российской аргументации в этой истории.
И у тебя на это есть причины
Впрочем, использовать только эти спорные моменты смысла нет — ведь вопросов появляется все больше. Последний из них — зачем британское посольство в Москве привлекает к информационной работе школьников?
В дипучреждении прошел брифинг для сотрудников иностранных посольств, на котором была продемонстрирована презентация из нескольких слайдов — и уровень ее оформления соответствует как раз российскому школьнику класса этак девятого, у которого было минут 30 на то, чтобы сварганить материал.
На деле же у Москвы действительно есть возможность и есть решимость принимать сложные, но нужные решения (Владимир Путин не раз демонстрировал, на что способен). А вот с мотивом вышла промашка — российский президент и, в более широком плане, российское государство было абсолютно не заинтересовано в ликвидации именно этого человека (Скрипаль — обмененный шпион, и по неписанным правилам разведсообщества таких не ликвидируют). Тем более, накануне президентских выборов, которые — как все в Кремле прекрасно понимали — Запад попытается дискредитировать через какую-нибудь информационную кампанию.
Ответит ли Британия внятно на эти вопросы? Вряд ли. Извинится ли когда-нибудь за эту позорную (прежде всего для Лондона и его реноме) истерию? Еще более вряд ли. Опыт это подтверждает.