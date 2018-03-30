На геополитическом помосте: покорится ли Мирзиёеву "штанга" Афганистана

Какие изменения ожидаются после конференции по Афганистану, а также будут ли принимать участие в дальнейших переговорах талибы, рассуждал Игорь Николайчук

Если исходить из того, что решение активно подключиться к международным усилиям по стабилизации ситуации в Афганистане есть некий личный выбор, осознанное проявление политической воли Шавката Мирзиёева, то надо сказать ему за это искреннее спасибо.

Дело не только в спокойной, профессионально проведенной международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая эту волю как бы маркировала. Благодарность он заслужил уже за то, что решился на подход к этой штанге и, судя по всему, ухватился за гриф.

Что я имею в виду. Читатели вряд ли представляют то ожидание регионального апокалипсиса, которое овладело умами всех без исключения экспертов и политиков всех без исключения стран и альянсов в ожидании последствий вывода войск США/НАТО из Афганистана.

Ведущие российские аналитики также были уверены, что планируемый к концу 2014 года вывод из страны войск западной коалиции, в определенной степени играющих стабилизирующую роль на афганско-центральноазиатском направлении, может превратить Центральную Азию в "Евразийские Балканы". Фактически многие мировые и региональные игроки готовились к вероятному хаосу в регионе.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Москва обеспокоена появлением в Афганистане неопознанных вертолетов

Тогда и возникла геополитическая ситуация, которую можно было назвать дилеммой Афганистана для Российской Федерации. Она заключалась в следующем. С одной стороны, российская дипломатия достаточно недвусмысленно заявила о возвращении России в Афганистан. Это в первую очередь был знаковый сигнал тем странам арабского мира, которые вынуждены до сих пор противостоять агрессии радикальных исламистских сил.

Но неожиданно сами афганцы начали педалировать тему о предпочтительности российского присутствия перед американским. Так, тогда еще действующий президент Афганистана Хамид Карзай демонстративно заявил в интервью американской газете The Washington Post: "Советские деньги расходовались в правильном русле. Они [Советы] умело тратили свои деньги, в том числе посредством афганского правительства".

Здесь необходимо, впрочем, учитывать "восточный менталитет". Афганцы признают, что американцы инвестировали много денег и сделали много полезного для страны, однако упрек состоит в том, что они давали деньги "не тем людям" и старались не подпускать к ним афганских чиновников. Как бы там ни было, но американские журналисты сочли возможным закончить упомянутый материал словами "простого жителя Кабула": "Мы рады возвращению русских".

Напомним также, что Афганистан, вместе с Венесуэлой и Сирией, оказался страной, правительство которой на официальном уровне одобрило воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Кроме того, текст поздравления президента России Владимира Путина мусульман всего мира с Наврузом (Новым годом) 21 марта 2014 года был переведен и опубликован в афганских газетах. Поздравление Путина стало единственным подобным посланием, которое было оглашено в Афганистане, и оно было обнародовано как раз в тот момент, когда США и европейские правительства вводили санкции против России в связи с событиями на Украине.

С другой стороны, следует со всей ответственностью учитывать тот факт, что любые разговоры "о возвращении России в Афганистан" сегодня в российском обществе воспринимаются как намек на то, что в ИРА вновь будут введены российские войска. Это, естественно, вызывает негативные реакции. Но не только. Хотя афганская тема в настоящее время отнюдь не является самой важной в российской национальной повестке дня, степень ее значимости и актуальности в проекции на будущее нельзя преуменьшать.

Достаточно сказать, что впервые за время после распада Советского Союза общество стало апеллировать к высшей власти с требованием пересмотреть данные ранее официальные политические оценки результатов действий Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 1972-89 годах в тот момент, когда отмечалась 25-я годовщина вывода советских войск "из-за реки".

Разумеется, соответствующая переоценка событий способствовала бы консолидации как россиян, так и жителей нынешних стран ЦА, которые активно участвовали в боевых действиях, по вопросу целесообразности "возвращения России (или как бы России) в Афганистан".

© Flickr/ PROMinisterie van Buitenlandse Zaken Могерини подтвердила свое участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

Все эти общественные рефлексии накладывались на состояние интеллектуальной паники, которая сказалась даже на обсуждении такой проблемы как производство, трафик и торговля наркотиками в Афганистане и в Центрально-Азиатском регионе в проекции на безопасность России. Тут даже появились нетрадиционные подходы.

Например, предлагается считать центральноазиатский наркокомплекс стабилизирующим обстановку фактором, инвариантным по отношению к смене политических режимов. Или рассматривать производство и реализацию наркотиков как сложившуюся полноценную отрасль мировой экономики, бороться с которой так же бессмысленно, как, например, с металлургией. Но столь радикальные взгляды отражают, скорее, проникновение постмодернистских подходов в политику, нежели попытки предложить решения означенных проблем.

Как бы там ни было, но давайте признаемся, что тогда во весь рост встал вопрос о "преемнике МССБ" в качестве регионального стабилизирующего фактора. При этом взять на себя ответственность и "назначить" какого-то регионального или глобального игрока, в том числе и какие-то коллективные структуры, в качестве "дежурного по ЦА" не захотел никто.

Политики и специалисты по региону долго держали "мхатовскую паузу", ожидая развития рассматриваемой геополитической драмы. И вот, наконец, на сцену вышла "центральноазиатская пятерка". Действие покатилось: сюжет, репризы, диалоги и даже новые декорации появились. Нельзя сказать, что "пятерка" представляет собой такой уж стабильный и процветающий конгломерат стран — прямо аналог Европейского союза, но давайте учтем результаты упомянутого развития драмы.

Во-первых, апокалипсиса не произошло. Почему — это очень интересная тема, но для отдельного разговора. Во-вторых (и это более важно) — индивидуальные и объединенные потенциалы стабильности и достижения процветания Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана существенно в последний год выросли. Здесь, конечно, заметен и личный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

© Sputnik. Sputnik В Ташкенте приняли итоговую декларацию по ситуации в Афганистане

Кратко хочу коснуться и такой темы, как интеллектуальная проработка проекта. Все делается, разумеется, не на пустом месте. Дипломатическое ведомство Узбекистана — весьма эффективно работающая машина. Ей такие проекты вполне по силам. Да что там говорить, я сам, когда писал этот материал, постоянно сверялся с капитальным трудом сотрудника Университета мировой экономики и дипломатии А. Умарова "Афганистан и региональная безопасность Центральной Азии: начало ХХI века". Но это к слову.

Вернемся, однако, к метафоре с поднятием штанги. Мирзиёев (это собирательный образ) смело вышел на помост геополитики и взялся за гриф. Пусть вес еще не взят, но штангист уже заслужил аплодисменты мирового сообщества. За дерзость и непростое решение с этим весом побороться. И, думаю, громче всех и из первого ряда ему хлопает Россия!..