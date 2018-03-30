Главное за неделю: ташкентская конференция, сгоревшая "Вишня" и Ми-35

Афганская проблема
Крупная международная конференция по урегулированию в Афганистане прошла в начале недели в Ташкенте. Высокопоставленных представителей двадцати стран и ряда международных организаций созвал Шавкат Мирзиёев.
Но, как подчеркнули и участники, и эксперты, сам по себе факт конференции примечателен и может оживить процесс примирения в пылающем уже несколько десятков лет Афганистане.
"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — сказал Мирзиёев на открытии конференции.
Узбекский лидер даже выразил готовность предоставить на любом этапе переговоров площадку на территории республики. Прозвучал призыв и к разработке "дорожной карты" — поэтапного плана примирения сторон в афганском конфликте, а также инициатива по созданию Фонда поддержки Афганистана.
Благодаря озвученным намерениям и сформулированным позициям сторон прошедшая конференция может начать процесс настоящего примирения воюющих сторон — хотя бы перед лицом набирающего в Афганистане силу ИГИЛ.
Пожар в "Зимней вишне"
Страшный пожар произошел в российском Кемерове — погиб 41 ребенок и 23 взрослых, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Причину возгорания еще выясняют, но уже сейчас понятно, почему жертв оказалось так много.
Халатно повели себя и ответственные за объект сотрудники — охранник не включил систему звукового оповещения, несмотря на сигнал о пожаре, а работники торгового центра не организовали эвакуацию. Недостаток контролеров в кинотеатре привел к тому, что один из залов не успели эвакуировать — по стечению обстоятельств именно в нем показывали детский мультфильм, поэтому при пожаре погибло так много людей.
Огромное количество вопросов и к проверявшим "Зимнюю вишню" инспекторам и местным чиновникам. Все это вызвало вполне понятную реакцию людей — сотни горожан вышли на митинг в центре Кемерово.
В связи с ЧП в город прилетал президент России Владимир Путин. Он пообщался с членами инициативной группы горожан, провел совещание со следователями и местными властями, а также возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТЦ.
После пожара что в России, что в Узбекистане бросились проверять все торговые центры и проводить учения. В российском сегменте Telegram запустили специального бота — ему можно пожаловаться на нарушения требований пожарной безопасности. Создатели робота обещают, что укажут на нарушения владельцам, и передадут полученные данные в прокуратуру.
Налоговая реформа в Узбекистане: лучше больше да меньше
Концепция налоговой реформы опубликована в Узбекистане — пока что документ находится в стадии общественного обсуждения. Главная идея — упростить процедуру и объединить несколько налогов в один. Размер основных платежей вырастет из-за объединения с различным отчислениями. Но, по заверениям министерства финансов, в конечном счете платить узбекистанцы будут меньше.
"Даже если элементарно посчитать, единый социальный платеж для малого бизнеса составляет 15%, страховые взносы — 8%, ставка подоходного налога — от 7,5 до 22,5%, то получается намного больше. Поэтому при разработке Концепции налоговой реформы до 2020 года было предложено объединить эти платежи и установить единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 25%", — рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.
Проще станет и бизнесу — ставки налогов снизятся, ряд платежей пересмотрят. Льготы для ряда предприятий отменят, что позволит оздоровить конкуренцию и повысить инвестиционную привлекательность.
Страсти по Скрипалю, смерть Мавроди и Ми-35
Узбекистан подписал контракт с Россией на поставку более десяти боевых вертолетов Ми-35.
Кроме того о военном сотрудничестве на прошедшей неделе договорился Ташкент с Минском, подписав соответствующее соглашение.
Несколько десятков стран выслали российских послов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. Больше всех выслали Соединенные Штаты — 60 сотрудников МИД России покинули США. Также закрыто консульство РФ в Сиэтле. Остальные страны выслали гораздо меньше.
От высылки воздержалась Новая Зеландия — там не нашли сотрудников "российской разведки". Австрия, Греция, Болгария, Словакия, Словения, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр воздержались от высылки.
В ответ Москва высылает аналогичное число сотрудников дипмиссий иностранных государств и закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.
В понедельник скончался российский коллега узбекистанского Ахмадбая Сергей Мавроди. Скорую на остановке автобуса ему вызвал прохожий, а за телом создателя "МММ" так никто не пришел.