Главное за неделю: ташкентская конференция, сгоревшая "Вишня" и Ми-35

Богатой на события выдалась последняя неделя марта - в Узбекистане прошла международная конференция по ситуации в Афганистане, в российском Кемерове случился крупный пожар и погибли дети. Об этих и других новостях недели - в итоговом обзоре Sputnik Узбекистан

Афганская проблема

Крупная международная конференция по урегулированию в Афганистане прошла в начале недели в Ташкенте. Высокопоставленных представителей двадцати стран и ряда международных организаций созвал Шавкат Мирзиёев.

Как признавались в кулуарах и в президиуме пресс-клуба, особого прорыва от именного этого сбора никто не ждал — в конце концов, в Ташкент не пригласили даже представителей вооруженной оппозиции в лице Талибана.

Но, как подчеркнули и участники, и эксперты, сам по себе факт конференции примечателен и может оживить процесс примирения в пылающем уже несколько десятков лет Афганистане.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — сказал Мирзиёев на открытии конференции.

Узбекский лидер даже выразил готовность предоставить на любом этапе переговоров площадку на территории республики. Прозвучал призыв и к разработке "дорожной карты" — поэтапного плана примирения сторон в афганском конфликте, а также инициатива по созданию Фонда поддержки Афганистана.

Благодаря озвученным намерениям и сформулированным позициям сторон прошедшая конференция может начать процесс настоящего примирения воюющих сторон — хотя бы перед лицом набирающего в Афганистане силу ИГИЛ.

Пожар в "Зимней вишне"

Страшный пожар произошел в российском Кемерове — погиб 41 ребенок и 23 взрослых, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Причину возгорания еще выясняют, но уже сейчас понятно, почему жертв оказалось так много.

Sputnik Как таджикистанцы спасли десятки людей из торгового центра в Кемерово

Безответственность, преступная халатность и нарушение правил пожарной безопасности привели к тому, что в здании были закрыты все эвакуационные выходы. Не работали световые табло, которые могли бы помочь людям найти выходы на улицу. Пустоты в конструкциях комплекса, неисправная система вентиляции и ошибки в проектировании комплекса привели к быстрому выгоранию здания и многочисленным жертвам.

Халатно повели себя и ответственные за объект сотрудники — охранник не включил систему звукового оповещения, несмотря на сигнал о пожаре, а работники торгового центра не организовали эвакуацию. Недостаток контролеров в кинотеатре привел к тому, что один из залов не успели эвакуировать — по стечению обстоятельств именно в нем показывали детский мультфильм, поэтому при пожаре погибло так много людей.

Огромное количество вопросов и к проверявшим "Зимнюю вишню" инспекторам и местным чиновникам. Все это вызвало вполне понятную реакцию людей — сотни горожан вышли на митинг в центре Кемерово.

В связи с ЧП в город прилетал президент России Владимир Путин. Он пообщался с членами инициативной группы горожан, провел совещание со следователями и местными властями, а также возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТЦ.

Близко к сердцу восприняли российскую трагедию в Ташкенте — к зданию дипмиссии жители узбекской столицы несколько дней приносили цветы , свечи и детские игрушки в память о погибших. В книге соболезнований свои слова поддержки выразили премьер-министр республики Абдулла Арипов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также хоким Ташкента Рахмонбек Усманов.

После пожара что в России, что в Узбекистане бросились проверять все торговые центры и проводить учения. В российском сегменте Telegram запустили специального бота — ему можно пожаловаться на нарушения требований пожарной безопасности. Создатели робота обещают, что укажут на нарушения владельцам, и передадут полученные данные в прокуратуру.

Налоговая реформа в Узбекистане: лучше больше да меньше

Концепция налоговой реформы опубликована в Узбекистане — пока что документ находится в стадии общественного обсуждения. Главная идея — упростить процедуру и объединить несколько налогов в один. Размер основных платежей вырастет из-за объединения с различным отчислениями. Но, по заверениям министерства финансов, в конечном счете платить узбекистанцы будут меньше.

"Даже если элементарно посчитать, единый социальный платеж для малого бизнеса составляет 15%, страховые взносы — 8%, ставка подоходного налога — от 7,5 до 22,5%, то получается намного больше. Поэтому при разработке Концепции налоговой реформы до 2020 года было предложено объединить эти платежи и установить единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 25%", — рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.

Проще станет и бизнесу — ставки налогов снизятся, ряд платежей пересмотрят. Льготы для ряда предприятий отменят, что позволит оздоровить конкуренцию и повысить инвестиционную привлекательность.

Страсти по Скрипалю, смерть Мавроди и Ми-35

Узбекистан подписал контракт с Россией на поставку более десяти боевых вертолетов Ми-35.

Кроме того о военном сотрудничестве на прошедшей неделе договорился Ташкент с Минском, подписав соответствующее соглашение.

Несколько десятков стран выслали российских послов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. Больше всех выслали Соединенные Штаты — 60 сотрудников МИД России покинули США. Также закрыто консульство РФ в Сиэтле. Остальные страны выслали гораздо меньше.

От высылки воздержалась Новая Зеландия — там не нашли сотрудников "российской разведки". Австрия, Греция, Болгария, Словакия, Словения, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр воздержались от высылки.

При этом ни доказательств, ни информации по веществу, ни само отравляющее вещество Лондон не предоставил.

В ответ Москва высылает аналогичное число сотрудников дипмиссий иностранных государств и закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.

В понедельник скончался российский коллега узбекистанского Ахмадбая Сергей Мавроди. Скорую на остановке автобуса ему вызвал прохожий, а за телом создателя "МММ" так никто не пришел.