01:44 31 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Главное за неделю: ташкентская конференция, сгоревшая "Вишня" и Ми-35

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Антон Курилкин
121 0 0

Богатой на события выдалась последняя неделя марта - в Узбекистане прошла международная конференция по ситуации в Афганистане, в российском Кемерове случился крупный пожар и погибли дети. Об этих и других новостях недели - в итоговом обзоре Sputnik Узбекистан

Афганская проблема

Крупная международная конференция по урегулированию в Афганистане прошла в начале недели в Ташкенте. Высокопоставленных представителей двадцати стран и ряда международных организаций созвал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев на ташкентской конференции по Афганистану
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
На геополитическом помосте: покорится ли Мирзиёеву "штанга" Афганистана
Как признавались в кулуарах и в президиуме пресс-клуба, особого прорыва от именного этого сбора никто не ждал — в конце концов, в Ташкент не пригласили даже представителей вооруженной оппозиции в лице Талибана.

Но, как подчеркнули и участники, и эксперты, сам по себе факт конференции примечателен и может оживить процесс примирения в пылающем уже несколько десятков лет Афганистане.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", — сказал Мирзиёев на открытии конференции.

Узбекский лидер даже выразил готовность предоставить на любом этапе переговоров площадку на территории республики. Прозвучал призыв и к разработке "дорожной карты" — поэтапного плана примирения сторон в афганском конфликте, а также инициатива по созданию Фонда поддержки Афганистана.

Благодаря озвученным намерениям и сформулированным позициям сторон прошедшая конференция может начать процесс настоящего примирения воюющих сторон — хотя бы перед лицом набирающего в Афганистане силу ИГИЛ.

Пожар в "Зимней вишне"

Страшный пожар произошел в российском Кемерове — погиб 41 ребенок и 23 взрослых, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Причину возгорания еще выясняют, но уже сейчас понятно, почему жертв оказалось так много.

Махмуд Художаев и Фарзон Салилов рассказали, как спасли 50 человек из горящего ТЦ в Кемерове
Sputnik
Как таджикистанцы спасли десятки людей из торгового центра в Кемерово
Безответственность, преступная халатность и нарушение правил пожарной безопасности привели к тому, что в здании были закрыты все эвакуационные выходы. Не работали световые табло, которые могли бы помочь людям найти выходы на улицу. Пустоты в конструкциях комплекса, неисправная система вентиляции и ошибки в проектировании комплекса привели к быстрому выгоранию здания и многочисленным жертвам.

Халатно повели себя и ответственные за объект сотрудники — охранник не включил систему звукового оповещения, несмотря на сигнал о пожаре, а работники торгового центра не организовали эвакуацию. Недостаток контролеров в кинотеатре привел к тому, что один из залов не успели эвакуировать — по стечению обстоятельств именно в нем показывали детский мультфильм, поэтому при пожаре погибло так много людей.

Огромное количество вопросов и к проверявшим "Зимнюю вишню" инспекторам и местным чиновникам. Все это вызвало вполне понятную реакцию людей — сотни горожан вышли на митинг в центре Кемерово.

В связи с ЧП в город прилетал президент России Владимир Путин. Он пообщался с членами инициативной группы горожан, провел совещание со следователями и местными властями, а также возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТЦ.

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
© Sputnik/ Александр Кряжев
Прощай, бессмертный учитель из Кемерово: истории настоящих героев
Близко к сердцу восприняли российскую трагедию в Ташкенте — к зданию дипмиссии жители узбекской столицы несколько дней приносили цветы, свечи и детские игрушки в память о погибших. В книге соболезнований свои слова поддержки выразили премьер-министр республики Абдулла Арипов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также хоким Ташкента Рахмонбек Усманов.

После пожара что в России, что в Узбекистане бросились проверять все торговые центры и проводить учения. В российском сегменте Telegram запустили специального бота — ему можно пожаловаться на нарушения требований пожарной безопасности. Создатели робота обещают, что укажут на нарушения владельцам, и передадут полученные данные в прокуратуру.

Налоговая реформа в Узбекистане: лучше больше да меньше

Концепция налоговой реформы опубликована в Узбекистане — пока что документ находится в стадии общественного обсуждения. Главная идея — упростить процедуру и объединить несколько налогов в один. Размер основных платежей вырастет из-за объединения с различным отчислениями. Но, по заверениям министерства финансов, в конечном счете платить узбекистанцы будут меньше.

"Даже если элементарно посчитать, единый социальный платеж для малого бизнеса составляет 15%, страховые взносы — 8%, ставка подоходного налога — от 7,5 до 22,5%, то получается намного больше. Поэтому при разработке Концепции налоговой реформы до 2020 года было предложено объединить эти платежи и установить единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 25%", — рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.
Проще станет и бизнесу — ставки налогов снизятся, ряд платежей пересмотрят. Льготы для ряда предприятий отменят, что позволит оздоровить конкуренцию и повысить инвестиционную привлекательность.

Страсти по Скрипалю, смерть Мавроди и Ми-35

Узбекистан подписал контракт с Россией на поставку более десяти боевых вертолетов Ми-35.

Кроме того о военном сотрудничестве на прошедшей неделе договорился Ташкент с Минском, подписав соответствующее соглашение.

Несколько десятков стран выслали российских послов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. Больше всех выслали Соединенные Штаты — 60 сотрудников МИД России покинули США. Также закрыто консульство РФ в Сиэтле. Остальные страны выслали гораздо меньше.

От высылки воздержалась Новая Зеландия — там не нашли сотрудников "российской разведки". Австрия, Греция, Болгария, Словакия, Словения, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр воздержались от высылки.

Полицейские на улицах Лондона
© Sputnik/ Игорь Михалев
Газовая атака: как связаны "дело Скрипаля" и "Северный поток — 2"
При этом ни доказательств, ни информации по веществу, ни само отравляющее вещество Лондон не предоставил.

В ответ Москва высылает аналогичное число сотрудников дипмиссий иностранных государств и закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.
В понедельник скончался российский коллега узбекистанского Ахмадбая Сергей Мавроди. Скорую на остановке автобуса ему вызвал прохожий, а за телом создателя "МММ" так никто не пришел.

Теги:
Конференция, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Один из грязевых вулканов Абшерона, архивное фото
    По пояс в грязи

    В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Кемеровская трагедия

    "Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака
Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах
Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты Сармат
Баллистическую ракету "Сармат" успешно запустили с космодрома Плесецк
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054