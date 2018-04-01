Ми вашему дому, или Зачем Узбекистану российские ударные вертолеты

Россия и Узбекистан заключили контракт на поставку более 10 ударных вертолетов Ми-35. Военно-техническое сотрудничество двух стран развивается очень динамично. Еще в 2016 году Москва и Ташкент подписали соглашение, обеспечивающее поставки вооружений Узбекистану по внутрироссийским ценам.

Узбекистан стал единственной страной СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями. Это позволяет республике ускоренно, до 2020 года модернизировать вооруженные силы и значительно повысить их боеспособность. И на ближайшие десятилетия Россия останется для Узбекистана главным поставщиком оружия и боевой техники.

В мировом рейтинге мировой мощи Узбекистан занимает 48 позицию из 133 наиболее заметных. Для сравнения, это значительно выше Казахстана (55 место), Азербайджана (58 место), Ирака и ОАЭ (59 — 60 места), Афганистана (69 место). Узбекская армия по праву считается сильнейшей в Центральной Азии. Ташкент на достигнутом останавливаться не намерен. Да и геополитическая обстановка расслабляться не позволяет.

Пояс безопасности

Вопреки многолетним усилиям США и НАТО, боевики различных экстремистских организаций расширяют зоны влияния в соседнем Афганистане, включая приграничные северные провинции. Региональная напряженность выросла еще больше после переброски в Афганистан нескольких тысяч американских военнослужащих и спровоцированного этим обострения борьбы между ИГ* и «Талибаном»* (последний контролирует около 40% территории страны).

Министерство обороны Узбекистана Хочешь мира — готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Терроризм стал реальной проблемой для центральноазиатских государств — тысячи выходцев из этих стран действуют в отрядах ближневосточных боевиков. Только в Узбекистан могут вернуться свыше 1500 таких граждан. Нейтрализация террористических угроз в регионе требуют консолидации усилий многих стран.

* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.

Узбекистан в регионе стремится действовать с упреждением. Москва и Ташкент намерены вместе создавать пояс безопасности по линии стран СНГ. В новой Оборонной доктрине Узбекистана прописаны приоритеты военной деятельности с учетом современных вызовов и угроз.

Оборонные расходы Узбекистана в 2018 году достигнут 4% ВВП, и это более 1,4 миллиарда долларов, которые можно назвать инвестициями в региональную стабильность и мирное развитие страны. Ведь значительная часть «горячей границы» с Афганистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном проходит в труднодоступных горных районах. На важнейших операционных направлениях созданы мобильные и батальоны Сил специальных операций. Для повышения эффективности и огневой мощи этим подразделениям приданы вертолетные бригады. И у новых Ми-35 российского производства будет много боевой работы.

Лучший в мире «крокодил»

Военно-воздушные силы страны имеют в строю 175 летательных аппаратов, из которых 25 — ударные вертолеты (вероятно, эти данные уже устарели). И более 10 новых Ми-35, обладающих огромной огневой мощью и живучестью, значительно расширят возможности боевой поддержки сухопутных войск.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М — это результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя во многих горячих точках планеты боевого вертолета Ми-24 (в войсках его прозвали «крокодилом» за характерный силуэт). Стремительный, хорошо защищенный и вооруженный Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой техники и живой силы на переднем крае и в глубине обороны противника, а также сопровождения войск на марше — круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Способен обеспечить высадку десанта (до 8 человек) и эвакуацию раненых.

Вертолет имеет в арсенале высокоточное управляемое и неуправляемое оружие. Оснащен подвижной двуствольной 23-мм артиллерийской установкой и противотанковым комплексом «Штурм-В» со сверхзвуковыми ракетами. Машина получила бортовой компьютер, спутниковую навигацию, модернизированную обзорно-прицельную систему, а также системы ночного видения и тепловидения. Более мощные двигатели позволяют летать быстрее и выше. Так что Ми-35 помогут надежно обеспечить региональную безопасность, особенно на горных и труднодоступных участках узбекской границы.