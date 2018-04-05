Как Запад хочет наказать Москву: отобрать бизнес и захватить "Аэрофлот"

Западные СМИ предлагают дополнительные меры к высылке российских дипломатов из разных стран — от захвата собственности граждан России до применения "грубой силы", замечает Владимир Корнилов

В европейской и американской прессе активно обсуждают высылку российских дипломатов из разных стран. Западные медиа резко критикуют государства, не присоединившиеся к кампании. И предлагают дополнительные меры — от захвата собственности граждан России до применения "грубой силы", пишет Владимир Корнилов.

"Доски позора"

© REUTERS/ Phil Noble Высылка российских дипломатов: рекорд бессмысленности для книги Гиннесса

Некоторые СМИ опубликовали "доски позора" с перечнем "неприсоединившихся" стран. Почему-то особый гнев вызвала Португалия, "старейший союзник Британии". Канал SkyNews даже решил пояснить, что португальцы — "старейший союзник Англии", а вовсе не Британии".

Британские газеты искренне возмущаются тем, что некоторые европейские правительства осмелились требовать прямых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери. Если так пойдет дальше, Лондон может выслать дипломатов стран, отказавшихся участвовать в антироссийских акциях.

Причем подавляющее большинство комментаторов признает бесполезность подобных мер. Россия в ответ вышлет столько же дипсотрудников — и "страдания Москвы" уравновесятся теми же проблемами западных государств. Поэтому надо не останавливаться на достигнутом и "наказывать Россию" еще сильнее.

"Возвращайтесь домой в Россию"

Практически все требуют организовать охоту на имущество "российских олигархов". Без слова seize ("захватить") не обходится ни одна статья, где заходит речь о возможных санкциях. Причем под "олигархами" понимают уже просто тех, кто говорит по-русски и когда-либо сфотографировался вместе с кем-то из российских официальных лиц.

Фото из личного архива А. Манойло Манойло: Запад охотнее верит комиксам, чем официальным заявлениям РФ

К примеру, с подачи лейбористской прессы прозвучали призывы к Консервативной партии вернуть взносы, поступившие от "российских доноров" (с момента вступления Терезы Мэй в должность премьера насчитали уже 820 тысяч фунтов таких пожертвований). Тот факт, что среди крупнейших трех доноров двое — граждане Великобритании, а у одного двойное гражданство Испании и Люксембурга, никого не смущает.

Кстати, один из этой троицы — Александр Темерко, объявленный Россией в розыск по делу ЮКОСа. Его британскую собственность тоже собираются "захватывать".

Беглые коммерсанты, давно покинувшие Россию, откровенно напряглись. Бизнесмен Евгений Чичваркин, с 2008 года проживающий в Лондоне, выглядел очень растерянным, когда давал комментарий на Euronews: "Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу — наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой в Россию". Кто победитель? Путин".

"Деморализовать российский народ"

Призывы британских СМИ к "захвату" имущества россиян и экс-россиян не подкрепляются ссылками на какие-либо законы.

© REUTERS/ Henry Nicholls Совокупность лжи: у Британии нет аргументов в деле Скрипаля

Дошло до того, что в редакционной статье The Times прямо говорится о необходимости конфисковать самолеты "Аэрофлота", поскольку "в прошлом на них в Британию прилетали враги". Подчеркнем, это не чье-то частное мнение. Захватывать российские самолеты, то есть совершить, по сути, террористический акт, требует редакционная статья главной консервативной газеты.

Есть и другие предложения. Например, Politico рассуждает о возможности "кибервойны" против России и проведении психологических операций, в частности, предлагает "разработать и реализовать пропаганду с целью замешательства и деморализации российского народа". Издание не исключает того, что подобные операции уже ведутся.

Наконец, один из вариантов — применение против России "грубой силы". То есть объявление войны.