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Матч 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Хороший хоккей и немного свинки: матчи Кубка Гагарина глазами болельщика

© Sputnik/ Александр Вильф
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Колумнист Sputnik, болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев делится впечатлениями от просмотра полуфиналов Кубка Гагарина, главного хоккейного трофея Восточной Европы.

Для начала вспомню одно известное детское кино.

"Внимание! Ввиду того, что вся команда "Зубило" внезапно заболела корью, судейская коллегия приняла решение отменить матч "Зубило" — "Шайба" вплоть до выздоровления команды "Зубило".

Эту фразу в фильме "Старик Хоттабыч" произнес диктор на футбольном матче после того, как на ход игры сильно повлиял восточный волшебник — любимец советской детворы. Подобных случаев в жизни я не знал. Но вот на этой неделе произошло нечто подобное и в нашем хоккее.

Перед полуфинальной серией с питерским СКА несколько московских армейцев оказалось "в лазарете". После того как  Сергей Шумаков и  Владимир Жарков поправились, заболели другие игроки. К моменту написания статьи так и не восстановился талантливейший молодой хоккеист Максим Шалунов.

Журналистская и болельщицкая молва разносит слухи о том, что игроки заболели свинкой. Руководство клуба факт болезни не опровергает, но просит эту болезнь свинкой не называть.

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Остается догадываться, как и при каких обстоятельствах этой в большинстве случаев "детской" болезнью заразились профессиональные хоккеисты. Но очень приятно осознавать, что "недуг под условным названием "свинка" не повлиял на настрой ЦСКА: команда на равных сражается со СКА — прошлогодними обладателями трофея.

Из первых четырех матчей этой серии я лично посетил три: с трибун заметно, что команда из Санкт-Петербурга превосходит москвичей в сыгранности. Как только московские армейцы по неосторожности теряют шайбу, это сразу же приводит к опасному моменту возле их ворот, а иногда — к пропущенной шайбе. В матчах этой серии такие шайбы забрасывали "питерцы" разных национальностей: россиянин Никита Гусев, финн Ярно Коскиранта, швед Патрик Херсли, норвежец Торесен, тоже Патрик.

Чем отвечает ЦСКА? Атлетизмом и скоростью. В третьем матче все-таки чувствовалось, что из-за условной "свинки"  взвинчивать темп несколько раз за игру у армейцев не получается. Но в третьем периоде четвертой игры армейцам это удалось на славу. После одной из быстрых атак шайбу дальним ударом забросил бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Канады Мэтт Робинсон, а затем свое слово сказал хоккеист, которого МОК по таинственным причинам на Олимпиаду не пригласил. Это Валерий Ничушкин, который запутал троих игроков СКА, вышел к воротам, со второго раза обратной стороной клюшки протолкнул шайбу в ворота финна Мико Коскинена. Именно благодаря этой шайбе ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед.

Смотреть такой хоккей — одно удовольствие. Быстрые комбинации, силовые приемы, заряженность на борьбу, эмоции через край, особенно после борьбы во вратарской площади. Хоккей в исполнении СКА и ЦСКА  достоин лучших образцов заокеанской Национальной хоккейной лиги, в которой собраны лучшие игроки мира.

Одно обидно: из-за того, что эти команды представляют Западную конференцию, они не могут сыграть между собой в финале. На "Востоке" же все чуть менее ярко. Уже после трех матчей казанский "Ак Барс" переигрывал челябинский "Трактор" со счетом 3:0.  Сбалансированность состава казанцев в этом случае все-таки берет верх. Даже немного жалко челябинцев и их симпатичного по игре вратаря чеха Павла Францоуза.

Но все-таки в играх на выбывание этого сезона видны главные козыри команд: сыгранный состав и наличие высококлассных игроков. Хотелось бы, чтобы со временем такого же прогресса по игре достигли бы и другие команды КХЛ, чтобы составы были у всех как можно более ровные. Тогда и игры станут интереснее, и ни одна "свинка" не помешает.




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