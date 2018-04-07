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Американский флаг. Вашингтон

Символ беспомощности: как санкции Трампа против России вернутся бумерангом

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России

Администрация Трампа 6 апреля продолжила пробивать дно российско-американских отношений. Белый дом заявил о введении нового пакета санкций в отношении Москвы по причине ее "враждебных действий по всему миру".

Флаг Соединенных Штатов Америки.
© Sputnik/ Максим Блинов
Вашингтон ввел новые санкции против России
В санкционный список попали 7 российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний, которые, по мнению американской администрации, с этими людьми аффилированы.

"Правительство России работает, прежде всего, в интересах олигархов и государственной элиты. Они получают выгоды от нынешней коррумпированной системы, и теперь тоже будут отвечать за дестабилизирующие действия их правительства", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Такой же позиции придерживаются и многие конгрессмены, причем как демократы, так и республиканцы.

Под ударом американцы и европейцы

Под ответом в данном случае подразумевается заморозка находящихся в юрисдикции США активов, принадлежащих фигурантам пакета, а кроме того запрет американцам иметь с этими фигурантами какие-либо дела. Более того, санкции США (как обычно и бывает) позиционируются Вашингтоном как обязательные для выполнения всеми мировыми игроками. Поэтому в американском Минфине пригрозили наказывать тех не-американцев, которые «намеренно проводят существенные операции для или от имени» фигурантов списка.

Прецеденты таких наказаний были — огромные штрафы для европейских компаний, работавших с Ираном. И европейцы их платили, ибо боялись испортить отношения с американцами и потерять доступ на американский рынок.

Американские политики довольны. Президент, по их мнению, вступил на путь истинный. Долгое время Трампа обвиняли в слабой позиции по отношению к России. Так, уходящий в отставку советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер в своей прощальной речи посетовал на то, что Соединенным Штатам так и не удалось «заставить Путина заплатить необходимую цену» за его агрессивное поведение.

Когда Трамп позвонил Путину и поздравил его с избранием на пост президента, а затем анонсировал саммит с хозяином Кремля, американские либералы были возмущены до глубины своих наполненных русофобией душонок. Нынешние же санкции (вкупе с высылкой 60 дипломатов) показали, по мнению издания Politico, дальнейшее расхождение действий Трампа и его риторики в отношении России.

Трамп не просчитал риски

Флаг ЕС
© Flickr/ Giampaolo Squarcina
ЕС продлил еще на полгода антироссийские санкции
Да, скорее всего, действия Трампа были связаны с внутриполитическими (стремление показать свою независимость от Путина накануне допроса, который ему устроит группа Мюллера), а также с внешнеполитическими моментами. Тем же самым саммитом с Путиным, который Трамп не отменяет и к которому готовится за счет резкого повышения ставок. Однако, по расчетам американских либералов, вне зависимости от мотивов Трампа санкции приведут к изменению российского поведения. В заявлении российского посольства в США говорится, что попавшие под санкции олигархи являются "капитанами российского бизнеса, которые отказываются играть по вашингтонскому сценарию". Однако либералы уверены, что фигуранты списка теперь станут лоббистами американских интересов, что они придут к Путину и объяснят ему, что из-за его "агрессивной внешней политики" они теряют деньги, и что политику эту пора прекращать. Однако в Москве с ними не согласны. Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев уверен в том, что Россию "не запугать и не сломать". И тут он прав.

Санкции, безусловно, негативно влияют на Россию. В экономическом плане российским компаниям сложно будет работать на международных рынках. Формулировка Мнучина о "возможном" наказании иностранных лиц, осуществляющих "значительные" операции с фигурантами списка, гениальна. Она не обязывает американцев нарушать в каждом случае международное законодательство и штрафовать европейцев (сейчас это опасно, ибо Европа зла на Трампа, и намерена защищать свой бизнес как в России, так и в Иране), но подвешивает всех потенциальных партнеров российский компаний на крючок. Кому из них нужны проблемы?

Если же говорить о вреде в социально-политическом плане, то население сплачивается вокруг власти — и это отнюдь не несет одни плюсы. Люди меньше обращают внимания на ее недостатки, а сама власть, действуя по принципу «осажденной крепости», излишне активно защищает нарушителей и преступников из числа «своих».

Шантаж не пройдёт

Однако, несмотря на этот ущерб, санкции не особо повлияют на российское поведение, и на позиции Москвы в украинском и сирийском кризисах. Об этом говорят не только российские эксперты, но и американские разведчики. Причина упрямства Путина заключается в том, что санкционная политика Запада — это классическая политика шантажиста. Если пойти на уступки США, сдать свои интересы на Украине и в Сирии во имя отмены текущих санкций или непринятия новых, то нет никакой гарантии, что завтра Америка не пригрозит вводом тех же самых санкций, требуя сдать уже новые интересы в других областях. Например, в Армении, Казахстане, Иране. А послезавтра потребует сдачи суверенитета, в том числе и активов российских олигархов в пользу западных компаний.

Российское посольство в Лондоне
© REUTERS/ Phil Noble
Высылка российских дипломатов: рекорд бессмысленности для книги Гиннесса
Вообще на шантажиста нужно жаловаться глобальному полицейскому. Но поскольку в этом случае он и есть шантажист, то правильная реакция — игнорирование всех его требований, ассиметричные ответы, а также элементарное выжидание. Время отнюдь не играет только в пользу американцев — они сами дискредитируют институт санкций.

Вместо того, чтобы согласовывать их с союзниками, США фактически навязывают той же Европе ограничительные меры, принимаемые без учета европейских интересов и (если брать Россию и Иран) без всяких на то оснований. В результате Европа теряет деньги, и Трамп фактически толкает ее на прямой конфликт с Соединенными Штатами. Конфликт, который вызовет серьезный кризис в трансатлантических отношениях, и потому выгодный Москве.

Теги:
Россия, США, Политика



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