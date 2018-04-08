Восток — дело тонкое: как вести себя туристу в Таджикистане

Илья Буяновский — путешественник из Москвы. Не первый год он исследует страны постсоветского пространства, о чем пишет в своем блоге.

На этот раз Илья Буяновский поделился со Sputnik Таджикистан соображениями о том, как важно соблюдать правила местного этикета. Порядок поведения на Востоке он хорошо усвоил за время путешествий по ЦА.

Таджикистан поражает путешественника величием гор и гостеприимством. Здесь быстро пропадает тревожное ощущение — "надо успеть дотемна". Кров путник найдет там, где его застанет ночь.

Жители Таджикистана в большинстве владеют русским языком, так что и в коллективном такси на головокружительных серпантинах, и у прилавков шумных базаров, и за дастарханом в гостевой комнате туристу не избежать бесед. На какие особенности ему стоит обратить внимание, чтобы не случилось конфуза?

В Таджикистане заведено вести долгие беседы

На первый взгляд жители Таджикистана, да и остальной Средней Азии, кажутся людьми простыми и по-детски непосредственными.

Незнакомые люди на улицах и базарах могут поприветствовать вас как старого друга — на "ты" и увлечь разговором. Но не стоит удивляться, что буквально каждый норовит задать один и тот же набор вопросов: откуда вы, когда приехали, были ли в самых красивых местах (они могут варьироваться от региона к региону), "какого ты года", есть ли семья и дети, кем работаете и так далее. И на эти вопросы путешественнику придется отвечать скорее всего десятки раз.

Кажущаяся непосредственность — на самом деле следствие глубокой этической традиции. Заветы ислама и древние обычаи корнями еще из Согдианы оставили жителям неписаные инструкции буквально на каждый случай жизни.

Поэтому слова таджик или узбек подбирает быстро и легко. Культура вежливых улыбок и "маленьких разговоров" здесь даст фору американской. Беседы ни о чем, состоящие из стандартных вопросов и столь же стандартных ответов, таджики могут вести часами. Поговорить с гостем — для многих просто оказать ему почтение и соблюсти этикет.

Гость в Таджикистане — посланник Аллаха

Немудрено, что с точки зрения путешественника самая заметная традиция Востока — это гостеприимство. Божьим посланником называл гостя еще пророк, а дороги в горах Таджикистана появились по меркам его долгой истории недавно. На извилистых тропах рыскали волк и басмач, и гостеприимство было вопросом выживания.

Многие жители Средней Азии бывают в России и очень ценят, когда и россияне приезжают к ним. Русский турист здесь тоже иностранец, человек из иного мира, но с ним можно говорить на одном языке и на обоюдно понятные темы, поэтому интерес со стороны таджиков абсолютно искренний. А в глухих горных кишлаках вы и сами — достопримечательность.

Большие таджикские семьи живут в таких же больших домах, где всегда найдется комната для гостей. Там от пола до потолка высится запас цветастых ковров и подушек, которых хватило бы на многолюдную свадьбу, и хозяева не потревожат вашего сна. Таджики в горной глуши небогаты, но для гостя всегда найдутся лепешки, масло, фрукты и чай.

В целом чем труднодоступнее населенный пункт и чем ближе вы к сельской мечети, тем охотнее вас будут зазывать в гости. Но помните о…

Правило трех отказов

"Что в Лондоне позор, в Рангуне — честь", — писал в XIX веке Киплинг. В русской культуре осуждается пустословие, но в Средней Азии все иначе.

Приглашение в гости или предложение подарка может быть обычным знаком внимания. Один предложил, другой отказался, все остались довольны. Для непонятных ситуаций в Таджикистане по этикету существует правило трех отказов: если вам что-то предлагают — первым делом откажитесь. Если собеседник настроен серьезно, он не замедлит повторить предложение, и лишь третье ваше "нет" — окончательное. Впрочем, если вы ответили "да" там, где этого не нужно, у вашего собеседника, скорее всего, уже припасен красивый отказ.

Будучи в Таджикистане, сохраняйте лицо

Жители Средней Азии при всей своей южной живости все же очень сдержанные. В Таджикистане нормально громко и искренне радоваться, сверкая белозубой улыбкой, но шуметь, ругаться, размахивать руками в спорной ситуации — значит, потерять лицо.

Иностранца в таком конфликте будут просто игнорировать, а вот таджику публичная вспышка гнева грозит потерей уважения со стороны всего кишлака или махалли (квартала) на годы вперед.

Поэтому совет — не раздражайтесь, а некоторые особенности этикета (скажем, иное отношение ко времени) просто примите как данность.

Торг уместен

В Таджикистане есть и супермаркеты в городах, и сельпо в кишлаках, но центр жизни все равно базар. Он служит обычно и автовокзалом, где набирают пассажиров легковые "коллективные такси", и фуд-кортом с обилием столовых (ошхана) и кафе (чайхана).

Здесь принято торговаться, но все же советская эпоха взяла свое: не надейтесь сбить цену в 5-10 раз. В начале торга она завышена обычно где-то в 1,5 раза. Главное — ничего не заказывайте и никаких услуг не принимайте, не договорившись о цене заранее, — постфактум не торгуются!

С покрытой головой

Таджикистан — страна мусульманская и по меркам бывшего СССР набожная, хотя с точки зрения иранца или афганца тут, наоборот, царит свобода нравов.

Девушки здесь ходят в длинных платьях и с покрытыми головами (но лица если и прячут, то от солнца и пыли), и даже в Душанбе или Худжанде редко увидишь женщину за рулем.

Дорогу в Таджикистане лучше спрашивать у прохожих своего пола, и хотя молодые таджички бывают удивительно красивы, не стоит пытаться их сфотографировать (а вот мужчины, напротив, попасть в кадр обычно рады).

Эти правила верны и для Памира. Не обманывайтесь европейской одеждой женской половины его населения: исмаилизм (господствующая здесь ветвь ислама) налагает меньше формальных ограничений, но по сути не менее строг.

Пиала с уважением

У любого народа культурные нюансы этикета видны за столом. Среднеазиатский стол — дастархан, крытый скатертью настил на полу, вокруг которого гости сидят на коврах и подушках. Среднеазиатская кухня вкусна и сытна (в особенности специфическое таджикское блюдо курутоб), и неотъемлемая часть любой трапезы — это лепешки и чай.

Очень нехорошая примета — класть лепешку вверх дном, при всей вежливости хозяев на такую ошибку вам непременно укажут. Чай в Таджикистане предпочитают зеленый и никогда без отдельной просьбы не кладут в него сахар. Пьют здесь не из чашек, а из широких пиал.Подавать чай с уважением — значит, наливать половину пиалы, как бы показывая этим: не спеши!

Общее небо народов Таджикистана

Таджикистан — многонациональная страна. От Худжанда до Куляба живет около миллиона узбеков. Памирцы держатся немного особняком, а выше них кочуют кыргызы. Каждый таджик знает, что в Узбекистане на его языке говорят Бухара и Самарканд.

Вы вряд ли сможете с ходу понять, из какого народа ваш собеседник, поэтому национальные вопросы здесь задавать если и стоит, то крайне осторожно и уважительно.

Топ-10 "нельзя" в Таджикистане, которые удивляют туристов

Современные реалии вмешиваются в этикет наряду с древними обычаями. Не стоит напоминать жителям Таджикистана о войне 1990-х годов, вообще лучше избегать любых политических тем, особенно касающихся социальных потрясений.

"Не буди лихо, пока оно тихо!" — эта русская поговорка уместна и в Центральной Азии. Тем более что нынешний Таджикистан — спокойная, дружелюбная, безопасная для туриста страна и к подобным темам не располагает.