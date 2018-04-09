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Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18

Войдут ли в историю Месси и Роналду? Размышления о ЧМ в России

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Колумнисты
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Бакыт Толканов
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Этим летом можно будет буквально окунуться в футбольное безумие, целый месяц сотни миллионов болельщиков будут практически жить у телевизоров. Колумнист Sputnik Кыргызстан Бакыт Толканов ожидает не только захватывающих игр, но и ответов на многие вопросы.

Красные глаза, невыспавшиеся лица, крики по ночам и все соцсети в постах о футболе — с 14 июня на целый месяц это станет обычным делом. Именно тогда начнется чемпионат мира, мундиаль, настоящий праздник футбола для одних и футбольная вакханалия, месяц наказания для других. Впрочем, это дело вкуса.

Я, как болельщик, мечтаю не только увидеть зрелищные матчи, но и узнать ответы на кучу важных вопросов, которые перепишут футбольную историю.

1. Появится ли новая команда-чемпион? Из 32 команд семь уже завоевывали главный футбольный титул. В последний раз чемпионский клуб пополнился в 2010 году за счет команды Испании, которая тогда выиграла свой первый и пока единственный титул чемпиона мира.

Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов получил приглашение работать в качестве комиссара на предстоящем турнире в России.
© Пресс-служба НОК
На ЧМ-2018 впервые в истории будет работать комиссар из Узбекистана
2. Лионель Месси и Криштиану Роналду — два короля современного футбола. Но для того, чтобы побороться за звание лучшего игрока в истории футбола, им не хватает Кубка мира. Учитывая возраст (обоим уже за 30), это их последний шанс оставить след в вечности. Для сравнения, Пеле и Марадона, которых называют лучшими игроками мира за всю историю футбола, имеют три и один кубок соответственно.

3. Смогут ли африканские команды впервые в истории дойти до полуфинала? До этого их лучшим достижением был выход в четвертьфинал, имеются в виду команды Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).

4. Смогут ли азиатские команды достичь успеха (или даже превзойти его)? Например, команда Южной Кореи, которая на чемпионате мира 2002 года дошла до полуфинала и заняла четвертое место? Правда, тогда чемпионат проходил у них дома, а судьи были часто благосклонны к южнокорейской команде.

5. Побьют ли рекорд немца Мирослава Клозе, который наколотил 16 голов на чемпионатах мира? Сейчас наибольшие шансы имеет другой немец — Томас Мюллер, на счету которого 10 точных ударов. Другие же выдающиеся бомбардиры, которые забивали больше Мюллера, уже давно повесили бутсы, другими словами, завершили карьеру.

6. Смогут ли южноамериканские команды одолеть гегемонию европейских сборных? Обычно Кубок мира редко задерживался на одном континенте больше четырех лет, но в последние годы ситуация изменилась. В последний раз южноамериканцы усилиями бразильцев выиграли титул в 2002 году, а затем с четырехлетним интервалом побеждали итальянцы, испанцы и немцы. Счет 11:9 в пользу Старого Света.

Узбекский арбитр Равшан Ирматов
© Flickr/ Crazy_Ahlawi
Равшан Ирматов вошел в список арбитров чемпионата мира — 2018
7. Прервется ли печальная традиция выбывания из турнира действующих чемпионов мира? В 2010-м итальянцы и четыре года спустя испанцы с позором покидали турнир, не выйдя даже из группы. Но, с другой стороны, если действующие чемпионы — немцы — удачно выступят и дойдут до полуфинала, то поставят рекорд: пять раз подряд до этой стадии еще ни одна сборная не доходила.

Остается пожелать уважаемым болельщикам, чтобы их команды не разочаровывали их, а нелюбителям футбола — терпения.




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