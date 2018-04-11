США готовят удар по Сирии: вероятные время и последствия

Ракетный обстрел США, помощь Израиля и российское участие в операции в Сирии - чем может закончится такое противостояние, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко

Совет Безопасности ООН 10 апреля (в Москве была ночь 11 апреля) отклонил компромиссный проект резолюции по расследованию химической атаки в сирийском городе Дума, подготовленный при участии России и Швеции. Против выступили четыре страны, включая США и Великобританию.

Ранее в ходе заседания Совбеза Россия заблокировала американский проект резолюции о расследовании химических атак (в котором вина априори возложена на Дамаск), а взвешенный российский документ не получил достаточной поддержки участников.

Несмотря на отсутствие доказательств применения химоружия в Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть много вариантов военного ответа. Американцы пытаются создать международную ударную коалицию, и ведут соответствующие переговоры. Похоже, США стремятся к новой большой войне.

Министерство обороны РФ Сирийская авиабаза атакована ракетами, США отрицают свою причастность

Американский президент пообещал, что поддерживающие сирийского лидера Россия и Иран заплатят за это "большую цену". И сразу после заявления Трампа, в ночь на 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому Тифор в провинции Хомс (из воздушного пространства Ливана). Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, до аэродрома долетели только три. И все же погибли и получили ранения 14 человек, включая военнослужащих Ирана.

Таким образом, Израиль, региональный союзник Вашингтона, помогает раскручивать спираль эскалации сирийского конфликта, невзирая на действующие с 2015 года российско-израильские договоренности о координации действий в Сирии для предотвращения открытия огня друг по другу.

Американская трагедия

Ракетный обстрел 9 апреля примечателен тем, что сирийская авиабаза Тифор — это десятки укрепленных объектов, рассредоточенных на площади свыше 12 кв. километров. Восьми израильских ракет для серьезного ущерба явно недостаточно.

Для сравнения: годом ранее сирийскую авиабазу Шайрат (в этой же провинции) американцы атаковали 59 крылатыми ракетами Tomahawk, и без особого ущерба. Скорее всего, ограниченный удар Израиля — это проверка системы ПВО перед массированным применением американской коалицией ракетного оружия по объектам правительственной армии САР и, возможно, по позициям союзников Дамаска.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" 10 апреля выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море (корабли преодолеют 5600 миль примерно за семь суток). В составе авианосной группы — ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

Ранее к берегам Сирии были направлены ракетные эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Всего на борту перечисленных кораблей — более 500 крылатых ракет Tomahawk и до 7 тысяч военнослужащих.

Веб-сайт Евроконтроля (EASA) 11 апреля уведомил о возможном ракетном ударе по Сирии в течение в течение следующих 72 часов. А издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что американский эсминец "Дональд Кук" в акватории Средиземного моря может нанести ракетный удар по Сирии в любой момент. И можно прогнозировать резкое обострение ситуации в Сирии в ближайшие семь дней.

© AFP 2018/ Hasan Mohamed Мы к вам в друзья не набиваемся: мир на грани нового Карибского кризиса

Негативное для США развитие событий в сирийской кампании прогнозируют Foreign Policy, The New York Times , The Guardian, NBC News, The National Interest и другие авторитетные западные издания.

Всё тщетно. Пожалуй, на сирийском ТВД американская трагедия неизбежна. Занавес уже поднят, Трамп взмахнул дирижерской палочкой, и призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США по Сирии.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

​​Пока речь идет лишь о Сирии, но военные конфликты развиваются по своим законам.

Позиция России

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Российский центр по примирению в Сирии опроверг сообщения о химической атаке в городе Дума. И в Совете Безопасности ООН 10 апреля Россия вновь констатировала, что будет рассматривать авиаудары по Сирии как военное преступление.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил коллег в США, что российские системы ПВО начнут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по Сирии окажутся российские военнослужащие. Правила игры понятны. Российские истребители уже совершили предупредительный облет американского эсминца "Дональд Кук" вблизи сирийских территориальных вод.

У России в Сирии достаточно средств огневого поражения. В Тартусе и Хмеймиме российская войсковая группировка располагает эффективными ЗРК С-300 и ЗРС С-400, а также истребителями Су-30СМ. Объектовый характер сирийской системы ПВО не позволяет защищать всю территорию страны. Но российские орбитальные спутники и самолет радиолокационной разведки в сочетании с многочисленными комплексами войсковой ПВО сирийской армии позволяют создать достаточно непроницаемую сеть для "Томагавков". Необходимо учитывать также ударные возможности береговых ракетных комплексов "Бастион" и российских подводных лодок в Средиземном море.

Вероятность массированного удара американской коалиции по позициям и объектам сирийских правительственных войск более чем высока. Причем рекомендованные президенту США сценарии имеют в основе развернутую и длительную операцию. Для многих стран в Средиземноморском регионе и в мире наступает время испытаний.