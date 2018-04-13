Трамп ввел санкции против доллара: чего теперь ждать

Среди критиков особенно выделялся консультант Госдепартамента и эксперт аналитического центра "Атлантический совет", патологический русофоб Андерс Аслунд, который заявил, что "кремлевский список" — это "попытка кого-то очень высокопоставленного сделать так, чтобы правительство США и Конгресс выглядели смехотворно".
На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый санкционный список, чем вызвал бурный восторг определенной части российского и американского медиакласса, который снова начал смаковать теорию о том, что волна "олигархического протеста" захлестнет российского президента и заставит его изменить свою внешнюю политику.
С прагматической точки зрения, которую разделяют в том числе здравомыслящие западные эксперты, такое развитие событий представляется маловероятным, а санкционная политика вашингтонской администрации в долгосрочной перспективе окажет позитивное воздействие на российский бизнес-истеблишмент.
На практике, несмотря на панические распродажи некоторых акций и облигаций компаний, связанных с бизнесменами, включенными в санкционные списки, какого-то особого экономического воздействия на Россию ожидать не стоит, и в этом смысле даже американские эксперты не испытывают оптимизма. Журналистка издания The New Yorker Робин Райт опросила целый ряд американских "специалистов по России" и пришла к неутешительному выводу: "Санкции могут послать предупреждение, но в обозримой перспективе они мало что в силах изменить в политических или финансовых элитах, сообщили эксперты по России. Москва даже может извлечь пользу из санкций".
Стоит остановиться на тезисе о том, что из-за страха попасть под санкционный каток большинство европейских и азиатских партнеров и инвесторов отвернутся от российских компаний, обозначенных в американских санкционных списках. Бесспорно, некоторые европейские или азиатские банки либо покупатели решат, что сотрудничать с "РусАлом" или "Полюс Золото" себе дороже, но вряд ли эффект будет сообразен тем надеждам, которые российские американофилы возлагают на санкции. Чтобы это доказать, можно привести два примера компаний, которые уже давно находятся под прямыми или секторальными американскими санкциями и чьи "финансовое удушение" и изоляцию предсказывали много раз.
При этом количество партнеров "Газпрома", которые отказались покупать у него трубопроводный газ в Европе или Азии из-за "токсичности" или возможных американских санкций, равно нулю. Ни китайские, ни европейские компании не свернули совместные мегапроекты, такие, как "Сила Сибири" или "Северный поток — 2". Европейские дипломаты успешно придушили попытку ввести прямые американские санкции против европейских партнеров "Газпрома", несмотря на всю воинственную риторику американских сенаторов и конгрессменов.
В контексте предполагаемого "страха", который должны испытывать западные банки при работе с "токсичными российскими компаниями", также вспоминается и синдицированный кредит, организованный в недавнем прошлом для "Газпрома" влиятельным американским банком JP Morgan Chase Bank. Стоит упомянуть и банк ВТБ, который тоже находится под санкциями (так называемой "директивой 1" санкционного пакета, связанного с украинскими событиями), что не мешает ему самому быть организатором европейских размещений российских государственных евробондов.
При этом определенные "минусы" от санкций США получат очень быстро и практически гарантированно. Российские компании — включая те, которые еще не попали под индивидуальные санкции — и их иностранные партнеры могут решить, что в новом геополитическом контексте опасно само использование американской валюты в любых внешнеторговых операциях, ведь платежи в долларах "прозрачны" для властей США и могут быть ими заморожены.
Действительно, ни одна налоговая амнистия и никакие специальные программы возврата капитала не сравнятся по эффективности со страхом потерять все на Западе. Долгое время значительная часть российского бизнеса жила с мыслью о том, что в России права собственности не гарантированы ничем, а на Западе — священны.
Вашингтон прямо сейчас приводит убедительнейшие аргументы в пользу того, что байка о "священном праве собственности на Западе" давно потеряла свою актуальность. И если для окончательного краха имиджа "западной тихой гавани" нужно, чтобы пострадало несколько российских бизнесменов, которые слишком активно вывозили средства за рубеж, то это очень хорошая сделка. Российская экономика в целом от нее только выиграет.
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