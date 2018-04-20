Скованные одной целью, или Как Европа страдает от антироссийских санкций

Сергей Баблумян - о планах немецких властей обратиться к американской администрации с просьбой освободить представителей крупного бизнеса Германии от участия в антироссийских санкциях – для Sputnik

Говорят, овцам бессмысленно принимать резолюцию в пользу вегетарианства, если волки придерживаются другого мнения. Подтверждено нижеследующим сообщением The Wall Street Journal.

© REUTERS / Joshua Roberts Трамп ввел санкции против доллара: чего теперь ждать

Газета оповестила о планах немецких властей обратиться к американской администрации с просьбой освободить представителей крупного бизнеса Германии от участия в антироссийских санкциях. Об этом изданию рассказали чиновники из правительства ФРГ.

По их сведениям, возглавляющий Министерство финансов Германии Олаф Шольц затронет эту тему в ходе визита в американскую столицу уже на этой неделе. Глава правительства Ангела Меркель, в рабочем графике которой на конец апреля назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом, также намерена замолвить слово за представителей немецкого бизнеса. Симптоматично…

Нежелающие принимать участие в политическом противостоянии России и США крупные компании Германии давят на немецкие власти, утверждает The Wall Street Journal. Возможные потери от приостановки сотрудничества с российским бизнесом оцениваются в сотни миллионов евро.

Проблема не в том, примет ли во внимание строгий американский дядюшка опасения своих европейский подопечных или не примет, вопрос в другом: почему одно суверенное государство должно спрашивать у другого, тоже суверенного, разрешения с кем и на сколько торговать? Должно, получается.

Признаков нежеления Европы (пока первичных) следовать указанным Вашингтоном курсом становится все больше. Вот уже и Кристин Легард, глава Международного валютного фонда, заявляет: торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов.

© Sputnik / Владимир Трефилов Гусев: антироссийские санкции больно бьют по бизнесу европейских стран

Если так пойдет и дальше, доверие может быть подорвано не только к инвесторам, а даже к расписанию полетов в или через Европу. Перестанут ли европейские державы и дальше извлекать из воздуха миллиарды, решать им. Если, конечно, будет позволено. Откуда все это? От Трампа, вестимо.

Из самого свежего. "Аэрофлот", единственная авиакомпания, совершающая регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынуждена их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. Уже даже «нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения», говорится в официальном сообщении МИД России.

Что будет дальше, покажет время, пока же санкции против России не помешали ее международным резервам вырасти за неделю на три с половиной миллиарда. На тринадцатое апреля текущего года они составили 462,4 миллиарда долларов — против 458,9 миллиардов на 6 апреля, сообщил Банк России.

…Известно, люди часто слушают не того, кто умнее, а того, кто громче кричит. Самые голосистые уже давно Соединенные Штаты, старательно выбивающие из стран Европы новые антироссийские санкции.

Цель? Изолировать ее на международной арене. За что? Теперь уже неважно, за что. Начали с Украины, разбавили Сирией, продолжили мутным делом Скрипалей, завтра — без привязки к чему-либо конкретному, просто за то, что Россия есть, живет и продолжает влиять на международные дела.

Западные СМИ днем и ночью показывают Россию только плохо. Скучно и непродуктивно: ну, не может же на просторах огромной страны не происходить что-то разумное, доброе, светлое.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Трамп сообщил, когда Вашингтон введет новые санкции против Москвы

Ослушаться Вашингтон страны "Большой семерки" пока не смеют, но отдельные звенья скованной единой целью Европы уже потрескивают. Как говорится, худая кобыла еще не газель, но все-таки…

Общее ощущение такое: готовность ведущих стран мира выслужиться перед Вашингтоном идет на убыль. Делать себе плохо, чтоб соседу стало еще хуже, — так бизнес не работает. Тем более, когда хуже соседу не становится.

Долго ли еще Белый дом будет выступать на политической сцене в роли самозванца, которому все цветы и аплодисменты?

Все это напоминает историю с Максимом Горьким, случившуюся с ним в далеком 1906 году.

Странствующий по Америке классик увидел на афише своей пьесы обещание, что на вызовы выйдет сам автор. Удивился, пошел в театр. Под занавес на сцене и впрямь появился какой-то господин. Горький подошел к нему, самозванец классика узнал и взмолился: "Меня специально приглашают в труппу изображать авторов, я уже раскланивался от имени Эдмона Ростана, Бернарда Шоу… Не губите!".