Скрипаль раздора: почему британцы испортили тихую старость забытого шпиона

Кто вы, мистер Скрипаль?

На сегодняшний день, казалось бы, только ленивый не высказался по этому инциденту. А между тем еще четвертого марта внезапно появившаяся новость о том, что в британском городе Солсбери отравлен бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, в принципе, ничего не говорила простому обывателю.

© Sputnik / Владимир Астапкович Дело Скрипаля — вишенка на торте в информационной войне с Россией

Зато те, кто хоть немного интересуется политикой, отреагировали на нее молниеносно. В Facebook, Twitter, Telegram, то тут, то там замелькали строчки о том, что "дело Скрипаля", как его назовут позже, сильно напоминает "дело Литвиненко". Обоих отравили в Британии, оба "насолили" России. Соответственно, по версии ряда "диванных экспертов", концы тоже надо искать в России. Действительно, где же еще?..

Меж тем, что нам, по сути, на сегодняшний день известно о Скрипале? В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Причиной этого стал тот факт, что во время прохождения службы в вооруженных силах России с середины 1990-х годов полковник был завербован британской разведкой и передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Если бы Скрипаль отбыл положенный ему срок, в этом году он бы уже вышел на свободу с чистой совестью. А может быть даже и раньше, за примерное поведение. Но судьба, да и не только судьба, распорядились иначе. В 2010 году Скрипаль вместе с еще несколькими обвиненными в государственной измене россиянами был обменен на десятерых задержанных в США предполагаемых агентов российских спецслужб. И таким образом оказался в Великобритании.

На этом месте, конечно же, хотелось бы спросить "диванных экспертов", а также некоторых представителей Запада, с чего бы Москве в 2010 году отдавать Лондону человека, который все еще способен нанести вред России? Но вряд ли кто-то посчитает целесообразным на этот вопрос отвечать, ведь обвинить Россию во всех смертных грехах в последнее время гораздо проще, чем попробовать поискать достойные или же хотя бы какие-то доказательства.

Одним словом, изначально, с момента появления информации об отравлении Скрипаля было понятно – у России нет никаких причин вредить этому человеку, убивать его и уж тем более убивать вместе с его дочерью Юлией, которая также оказалась отравленной в тот день.

© Sputnik / Алексей Филиппов Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

"Русский след" и "дело Литвиненко"

Более того, сам Скрипаль за эти годы тоже ни разу не проявил себя как личность, желающая навредить России. Будучи человеком в солидном возрасте, кажется, единственное, чего он хотел — это тихо дожить свой век. Но как оказалось, тихая и спокойная старость бывшего шпиона не входила в планы официального Лондона.

Одним из первых официальных лиц Лондона, кто заговорил о "русском следе" в этом деле, а также напомнил о "деле Литвиненко", был министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Выступив шестого марта с заявлением, Джонсон хоть и призвал на тот момент не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования, но при этом также отметил, что инцидент со Скрипалем перекликается с гибелью Литвиненко.

Он также пообещал жесткий ответ в виде продления санкций в отношении России и введение дополнительных мер в том случае, если версия о "российском следе" подтвердится. К примеру, речь шла о том, что Великобритания пересмотрит уровень своего представительства на Чемпионате мира по футболу в случае, если "российский след" в инциденте со Скрипалем подтвердится.

Российская сторона в лице председателя международного комитета Совета Федерации Константина Косачева расценила слова Джонсона как давление на следствие, а официальный представитель МИД России Мария Захарова и вовсе назвала дикостью возможный бойкот футбольного турнира.

© РИА Новости, Инфографика География высылки российских дипломатов

В первые же дни глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова оказать содействие в расследовании "дела Скрипаля", если ей такое предложение поступит. При этом он напомнил своим английским коллегам, что смерть Литвиненко также свалили на Россию, так до конца и не расследовав. Таким образом, по его словам, "российский след" в "деле Скрипаля" ничто иное, как пропаганда.

Что же до президента России Владимира Путина, то он отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля еще 12 марта. Тогда на вопрос корреспондента BBC о том, не несет ли Москва ответственность за произошедшее, глава государства сказал: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Но это было только начало. То, что за собой потянула дальше история с "делом Скрипаля", изначально сложно было даже предположить. "Театр абсурда" не только растянулся более чем на месяц, но и создал вокруг себя другие прецеденты. И естественно, вновь не обошлось без разговоров о необходимости принятия мер в отношении российского телеканала RT. Правда, вовремя остановились, так как в ответ на это российский МИД пригрозил запретить работу всех британских СМИ в России.

Дальше — больше. Британия заявила о том, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. При этом заявления МИД РФ о том, что это вещество могло быть после этого разработано где-то еще, и то, что на территории РФ такое вещество не производится и не хранится, в расчет не брались абсолютно. И это понятно. Лондон открыл миру тот самый, по его мнению, козырь, с помощью которого теперь-то наконец Западу и удастся прижать Россию к стенке. И отказываться от него он не намерен.

Сразу после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на "агрессивное поведение" России. А затем Россию в покушении на Скрипаля обвинил уже бывший на сегодняшний момент госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Поддержку Британии в данной ситуации выразили также президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, а также высокопоставленные представители еще ряда стран.

И если прежде в мире имя Тереза ассоциировалось у многих с именем Матери Терезы, католической монахини, известной своей скромностью и добродетелью, то госпожа Мэй, судя по всему, решила своими поступками добавить этому имени черных красок.

Публичная порка дипломатов

В итоге 14 марта Британия заявила о том, что приостанавливает двусторонние отношения с Россией и высылает из страны 23 российских дипломата. В свете всего происходящего в тот же день Россия призвала Британию привлечь к участию в расследовании ОЗХО для проведения анализа имеющихся по "делу Скрипаля" образцов и проб.

Немногим позже, 19 марта, президент Владимир Путин решительно отверг обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля. По его словам, Россия не позволила бы себе такого в преддверии выборов, добавив при этом, что если бы в отношении Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

Кроме этого, российская сторона неоднократно на разных уровнях призывала Британию раскрыть подробности расследования "дела Скрипаля". Но внятного ответа не последовало.

© REUTERS / Henry Nicholls Совокупность лжи: у Британии нет аргументов в деле Скрипаля

В какой-то момент всем вокруг стало понятно, что России не дадут остаться в стороне от этого дела, к которому она не имеет никакого отношения. Крупные страны, в числе которых США, Франция и Германия, в едином порыве консолидировались вокруг Британии, дабы наказать наконец Россию за все ее "злодеяния". Причем эти страны меньше всего беспокоил тот пока еще никем не оспоренный факт, что прямых доказательств против России в принципе-то и нет. Ну да впрочем, кому это важно. Главное же — найти повод.

В итоге страны, поддержавшие Британию, одна за другой начали принимать решения о высылке российских дипломатов. Обмен любезностями на этом поприще завершился тем, что Россия также в ответ выслала дипломатов ряда стран.

Чудесное выздоровление

На фоне всего этого в конце марта также стало известно, что дочь Сергея Скрипаля Юлия наконец пришла в себя. Российская сторона тут же изъявила желание получить доступ к пострадавшей, так как появился какой-то лучик надежды на то, что ситуация может хоть в какой-то степени проясниться. Но не тут-то было. Британская сторона по различным причинам до сих пор так и не предоставила такой возможности.

Покрытая мраком история с отравлением, расследованием и состоянием пострадавших привела к тому, что Москва открыто заговорила о провокации, осуществленной британскими спецслужбами. Эта версия действительно имеет право на жизнь уже потому, что Британия хочет быть лидером в вопросе сдерживания России и пытается добиться своего всеми немыслимыми способами.

Однако с "делом Скрипаля" у Лондона, судя по всему, все же возникнут проблемы. Потому что дело это находится в правовом поле и британцам придется потрудиться, чтобы объяснить все произошедшее. Тем более что Россия это дело так не оставит.

Более того, Россия уже при содействии Китая и Ирана четвертого апреля созвала в связи с "делом Скрипаля" внеочередную сессию ОЗХО.

© Sputnik / Алексей Никольский Российское заявление в ОЗХО поддержал Узбекистан

Однако, предложение трех стран по расследованию отравления Скрипалей не нашло необходимой поддержки на заседании исполнительного совета ОЗХО. Для утверждения инициативы нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство. В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, еще 17 предпочли воздержаться, а три государства вообще не участвовали в голосовании.

В то же время надо понимать и то, что такой результат абсолютно не проигрышный. Так как, согласно разделившимся голосам, получилось, что стран, проголосовавших за Россию или же воздержавшихся оказалось больше, чем тех, кто проголосовал против. И особенно порадовало то, что Россию поддержали страны постсоветского пространства – фактически ее ближайшие союзники.

Впрочем, интересно во всем этом и то, что сразу после прошедшего заседания ОЗХО чудесным образом вышел из комы и сам Сергей Скрипаль. О том, что это "чудо", заявил даже профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй, который кроме этого назвал выздоровление Скрипаля торжеством британской медицины.

Заложники британских козней

Тем не менее, несмотря на произошедшее "чудо", российская сторона не получила доступа к самому полковнику, как и к его дочери. От имени же Юлии, на днях покинувшей больницу, Скотленд-Ярдом было распространено заявление, что она не нуждается в помощи российских дипломатов.

© Sputnik / Владимир Вяткин Юлия Скрипаль идет на поправку в больнице Солсбери

Меж тем, 12 апреля ОЗХО все-таки опубликовала свой доклад, согласно которому Скрипалей отравили беспримесным химическим веществом. Также отмечается, что результаты работы подтверждают заключения британской стороны о типе токсина. Однако, при этом организация отказывается назвать конкретное наименование химагента.

Одним словом, Британия умудрилась приложить руку к замалчиванию и этого вопроса. Оно и понятно, отвечать за свои голословные обвинения британцам не хочется. Тем более, если будет доказано, что Россия не имеет никакого отношения к этому отравлению, то Британии придется отдуваться не только перед русскими, но и перед теми, кто ее безоговорочно поддержал в этой провокации. А это крах всех надежд на лидерство.

Впрочем, надо было понимать и то, что провокация с отравлением Скрипалей будет однозначно не последней. И следующая долго ждать себя не заставит. Да и не заставила. Как только история со Скрипалем стала стихать, как гром среди ясного неба появилась информация о якобы совершенной армией Башара Асада химической атаке в сирийском городе Дума.

В виртуальное пространство было выброшено множество кадров и видеосъемок якобы случившейся атаки с множеством жертв и пострадавших. И весь мир вновь начал обвинять почему-то Россию и почему-то снова бездоказательно: "…часовню тоже я развалил?"

© Sputnik / Алексей Филиппов Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

В связи с этим глава МИД Сергей Лавров сделал громкое и вполне понятное всем заявление — "у нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Впрочем, сегодня можно предположить уже и то, что постановкой могла быть не только "химическая атака" в Думе, но и само отравление Скрипалей. Складывается такое впечатление, будто бы Юлию и Сергея Скрипаль специально хотят скрыть от российских представителей, чтобы те случайно чего не рассказали. Или не случайно. Ведь нельзя также исключать и то, что Скрипали согласились на эту провокацию под давлением британской стороны.

В связи с этим МИД РФ призвал Лондон предоставить информацию о том, что Скрипали не участвуют в постановке и не находятся в вынужденной изоляции. Но пока в ответ только тишина.

С начала абсолютно непрозрачного расследования "дела Скрипаля" прошло больше месяца. А воз и ныне там. И судя по "делу Литвиненко", которое тоже осталось нераскрытым и в котором, по мнению Британии, также виновата Россия, надежда получить ответ на вопрос – "кто же на самом деле отравил Скрипалей?" – тает на глазах.

Источник — Sputnik Азербайджан.