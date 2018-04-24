Что в животе у кашалота, или Мир на грани экологической катастрофы

В мире растет число экологических протестов — эксперты ставят их в один ряд с акциями обманутых дольщиков и вкладчиков, но коль скоро плохая экология — угроза здоровью детей, то она и более взрывоопасна.

Что общего между погибшим у берегов Испании кашалотом, Россией, Арменией, Кыргызстаном, Молдовой и некоторыми другими странами СНГ?

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане хотят провести День без машин

Бедняга-кашалот погиб от перитонита. Перитонит — от содержимого, обнаруженного при вскрытии желудка: пластмассовая канистра, рыболовные сети — кусками, веревки — метрами, бутылки — штуками, пластиковые пакеты и даже барабан. Всего двадцать девять килограммов несъедобной дряни, которую не смог переварить могучий кашалот.

Еще одна дурная весть. В Тихом Океане, между Калифорнией и Гавайскими островами, плавает почти восемьдесят тысяч тонн пластика. Специалисты подсчитали: в 2050 году мусора в океане может оказаться больше, чем рыбы. А рыба, плавающая в мусоре, уже не рыба…

Вернемся на сушу. Кашалотов, информирующих о экологических бедах, в Армении нет. Есть информация от населения: многократное повышение уровня сероводорода, хлора в воздухе, которым дышат люди, отчего головные боли, тошнота и другие неприятности, объясняющие, почему место своего жительства некоторые граждане называют "Мусор-Сити".

Кыргызстан. По сообщениям местных СМИ, мусорный полигон вблизи Бишкека исчерпал свои возможности десять, если не больше, лет тому назад. Сегодня столичная свалка горит мерзким пламенем, выделяя в окружающую среду токсичные элементы.

Молдова. Ситуация с утилизацией мусора критическая, речь идет уже о "мусорном апокалипсисе". Онкология и другие недуги пошли в рост.

Возвращаемся в Армению. Председатель общественной организации "Эколур" Инга Зарафян напоминает: на строительство новой мусорной свалки предусмотрены миллионы евро, но стратегии управления отходами у Армении все еще нет.

© Ruptly . Associated Press "Час Земли": какие объекты отключили в разных городах ради будущего планеты

…Из наблюдений автора. Лозанна, помещение в цокольном этаже жилого дома. У стены стоит несколько мусорных баков. Посреди комнаты стоит месье Лежан и задумчиво смотрит на контейнеры. В руках месье подлежащий утилизации зонт. В чем проблема? Проблема в том, что зонт состоит из металла, пластика, и материи. Мусорные баки, соответственно: для одного, другого, третьего, а также стекла и древесины. Добропорядочный швейцарец в смятении, не знает, как быть: то ли расчленить зонт на составные части, то ли выбросить в сборе.

Может ли месье Лежан оставить зонтик, к примеру, в контейнере для древесины? Едва ли. В помещении круглосуточно работает камера слежения. А в домах, где контейнеры стоят во дворах? Там штраф за нарушение порядка сбора мусора придется платить всем жителям дома. Выбор невелик: либо "стучи" на недисциплинированных соседей, либо плати. Швейцарцы выбирают первое, но вся штука в том, что выработанная годами законопослушность срабатывает автоматически и сводит нарушения порядка, можно сказать, к нулю.

Другая грань "мусорной темы": чем дальше, тем чаще она приводит к протестам, вначале не политическим, но во всех случаях опасным для властей. Экологические протесты эксперты ставят в один ряд с акциями обманутых дольщиков и вкладчиков, но коль скоро плохая экология — угроза здоровью детей, то она и более взрывоопасна.

Этой весной жители нескольких городов Московской области вышли на митинги против мусорных полигонов: в Балашихе, Дмитрове, Клину, Коломне, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.

В подмосковном Волоколамске требуют уже не только полного закрытия полигона бытовых отходов "Ядрово", но смены местной администрации.

В Ереване тоже переходят к решительным действиям. Несколько дам из оппозиционной партии "Абрикосовая страна" пришли на заседание Совета старейшин столицы с банками в руках. В банках были образцы всякой гадости, взятой из канализационной сети одного из пригородов Еревана. Дамы попытались положить банки на стол мэру, началось потасовка, стеклотара полетела на пол, зловоние вынудило приостановить работу, а жители пригорода заблокировали улицу.

И это еще не вечер. Эксперты напоминают: многие экологические движения превращаются в форму противостояния власти.

…Тем временем безымянный кашалот сделал свое дело: объявлено о создании фонда по борьбе с загрязнением океанов пластиком. Как сообщает SkyNews, на исследования и ликвидацию отходов планируется потратить 61,4 миллиона евро. Часть денег будет использована для изучения проблемы пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.

Еще двадцать миллионов пойдут на борьбу с пластмассой и другими материалами, загрязняющими берега, и предотвращение ее попадания в океаны.