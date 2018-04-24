Что в животе у кашалота, или Мир на грани экологической катастрофы

Что общего между погибшим у берегов Испании кашалотом, Россией, Арменией, Кыргызстаном, Молдовой и некоторыми другими странами СНГ?
Еще одна дурная весть. В Тихом Океане, между Калифорнией и Гавайскими островами, плавает почти восемьдесят тысяч тонн пластика. Специалисты подсчитали: в 2050 году мусора в океане может оказаться больше, чем рыбы. А рыба, плавающая в мусоре, уже не рыба…
Вернемся на сушу. Кашалотов, информирующих о экологических бедах, в Армении нет. Есть информация от населения: многократное повышение уровня сероводорода, хлора в воздухе, которым дышат люди, отчего головные боли, тошнота и другие неприятности, объясняющие, почему место своего жительства некоторые граждане называют "Мусор-Сити".
Кыргызстан. По сообщениям местных СМИ, мусорный полигон вблизи Бишкека исчерпал свои возможности десять, если не больше, лет тому назад. Сегодня столичная свалка горит мерзким пламенем, выделяя в окружающую среду токсичные элементы.
Молдова. Ситуация с утилизацией мусора критическая, речь идет уже о "мусорном апокалипсисе". Онкология и другие недуги пошли в рост.
Возвращаемся в Армению. Председатель общественной организации "Эколур" Инга Зарафян напоминает: на строительство новой мусорной свалки предусмотрены миллионы евро, но стратегии управления отходами у Армении все еще нет.
Может ли месье Лежан оставить зонтик, к примеру, в контейнере для древесины? Едва ли. В помещении круглосуточно работает камера слежения. А в домах, где контейнеры стоят во дворах? Там штраф за нарушение порядка сбора мусора придется платить всем жителям дома. Выбор невелик: либо "стучи" на недисциплинированных соседей, либо плати. Швейцарцы выбирают первое, но вся штука в том, что выработанная годами законопослушность срабатывает автоматически и сводит нарушения порядка, можно сказать, к нулю.
Другая грань "мусорной темы": чем дальше, тем чаще она приводит к протестам, вначале не политическим, но во всех случаях опасным для властей. Экологические протесты эксперты ставят в один ряд с акциями обманутых дольщиков и вкладчиков, но коль скоро плохая экология — угроза здоровью детей, то она и более взрывоопасна.
Этой весной жители нескольких городов Московской области вышли на митинги против мусорных полигонов: в Балашихе, Дмитрове, Клину, Коломне, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.
В подмосковном Волоколамске требуют уже не только полного закрытия полигона бытовых отходов "Ядрово", но смены местной администрации.
И это еще не вечер. Эксперты напоминают: многие экологические движения превращаются в форму противостояния власти.
…Тем временем безымянный кашалот сделал свое дело: объявлено о создании фонда по борьбе с загрязнением океанов пластиком. Как сообщает SkyNews, на исследования и ликвидацию отходов планируется потратить 61,4 миллиона евро. Часть денег будет использована для изучения проблемы пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.
Еще двадцать миллионов пойдут на борьбу с пластмассой и другими материалами, загрязняющими берега, и предотвращение ее попадания в океаны.