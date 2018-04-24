G-7: русофобы, бюрократы и "наблюдатели"

Это-то как раз было тут же нивелировано настоятельными просьбами Франции и Германии к США смягчить уже существующие санкции. То есть пока министры иностранных дел готовили грозное заявление, Макрон и Меркель, понукаемые национальным бизнесом, требовали от Трампа диаметрально противоположного. Ситуация стандартная для современной западной политики, где в результате углубляющегося раскола элит правая рука зачастую не знает, что делает левая.
Сам Трамп иногда умудряется в течение суток сделать три взаимоисключающих заявления. Что уж говорить о младших партнерах. Париж и Берлин сражаются друг с другом за доминирование в покинутом Британией ЕС. Одновременно они выступают за единство Запада, понимаемое евробюрократией как полная и безоговорочная поддержка инициатив США. Ну и заодно, находясь под жестким давлением собственного бизнеса, должны отстаивать его интересы.
Три эти задачи никак не коррелируют между собой, предполагая различные алгоритмы решения. Отсюда и постоянные противоречия в официальных заявлениях.
Нетрудно догадаться, что "группа по наблюдению за поведением России" будет посылать народам и правительствам исключительно негативные сигналы. В своих отчетах группа будет штамповать тезисы об "агрессии", "ревизионизме", "подрыве ценностей", "расшатывании существующей системы" и т.д.
То есть заранее задан русофобский вектор деятельности еще не созданной структуры. Вот Лавров "на берегу" и предупреждает, что мы это видим, понимаем и не оставим без противодействия.
Россия неоднократно демонстрировала, что к ее предупреждениям лучше прислушиваться. Иначе все несут ресурсные потери, а стратегическая цель изоляции Москвы и принуждения ее к капитуляции на условиях Запада все равно не достигается.