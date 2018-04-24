G-7: русофобы, бюрократы и "наблюдатели"

© Sputnik / Наталья Селиверстова Скованные одной целью, или Как Европа страдает от антироссийских санкций

Очевидно, дело даже не в том, что на встречу впервые за многие годы пригласили представителя Украины (украинский министр иностранных дел Климкин присутствовал фактически без права голоса). И даже не в том, что G-7, рассматривая украинский вопрос, приняла концепцию "агрессивной России" и "не исключила" применения к России новых санкций из-за Донбасса.

Это-то как раз было тут же нивелировано настоятельными просьбами Франции и Германии к США смягчить уже существующие санкции. То есть пока министры иностранных дел готовили грозное заявление, Макрон и Меркель, понукаемые национальным бизнесом, требовали от Трампа диаметрально противоположного. Ситуация стандартная для современной западной политики, где в результате углубляющегося раскола элит правая рука зачастую не знает, что делает левая.

Сам Трамп иногда умудряется в течение суток сделать три взаимоисключающих заявления. Что уж говорить о младших партнерах. Париж и Берлин сражаются друг с другом за доминирование в покинутом Британией ЕС. Одновременно они выступают за единство Запада, понимаемое евробюрократией как полная и безоговорочная поддержка инициатив США. Ну и заодно, находясь под жестким давлением собственного бизнеса, должны отстаивать его интересы.

Три эти задачи никак не коррелируют между собой, предполагая различные алгоритмы решения. Отсюда и постоянные противоречия в официальных заявлениях.

RUPTLY / BBC Hardtalk Лавров: Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам

Думаю, что жесткая оценка Лавровым результатов встречи "семерки" вызвана анонсированным Борисом Джонсоном решением создать на следующем саммите ЕС "группу по наблюдению за поведением России". Будучи профессиональным дипломатом, министр иностранных дел России прекрасно знает, что любая международная структура, будучи созданной, начинает жить собственной жизнью. Даже если поначалу это было чисто пропагандистское решение, а структура не наделена никакими полномочиями, она начнет вырабатывать рекомендации, давать свои материалы в прессу и постепенно обретет влияние не только на общественное мнение, но и на формирование реальной политики.

Нетрудно догадаться, что "группа по наблюдению за поведением России" будет посылать народам и правительствам исключительно негативные сигналы. В своих отчетах группа будет штамповать тезисы об "агрессии", "ревизионизме", "подрыве ценностей", "расшатывании существующей системы" и т.д.

То есть заранее задан русофобский вектор деятельности еще не созданной структуры. Вот Лавров "на берегу" и предупреждает, что мы это видим, понимаем и не оставим без противодействия.

Россия неоднократно демонстрировала, что к ее предупреждениям лучше прислушиваться. Иначе все несут ресурсные потери, а стратегическая цель изоляции Москвы и принуждения ее к капитуляции на условиях Запада все равно не достигается.