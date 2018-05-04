"Комплекс младшего брата". Как Луганск относится к идее объединения с ДНР

Донецкая и Луганская народные республики готовятся к торжествам, посвященным их четырехлетней годовщине. Обе прошли путь борьбы на фронтах, у них общие задачи, один противник и одинаковое видение будущего. И многие сторонние наблюдатели не понимают, почему при такой близости ДНР и ЛНР не объединяются в одно государство.
Может, это "первая ласточка" грядущего политического объединения? Не так все просто. На конференции "Генезис идентичности народа Донбасса", состоявшейся на прошлой неделе в Луганске, велись серьезные дискуссии на эту тему между самими луганчанами.
Так, глава Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко в интервью РИА Новости сказал, что вопрос объединения должен решать народ: "Если люди выйдут на улицы, как в 2014 году, за то, чтобы мы объединялись (вне зависимости от того, будет ли столица в Луганске или в Донецке. — Прим. ред.), все будет ясно. А сейчас нет смысла решать за народ. Как показывает история, это бесперспективно. Вот Киев попытался определить судьбу Донбасса за нас, а народ Донбасса поступил по-своему".
Мирошник приводит несколько аргументов, включая и соображения, напрямую связанные с минскими переговорами: "Когда мы на переговорах вдвоем, это гораздо приятнее. Если есть две юридически оформленные структуры, отстаивающие единую позицию, переговоры проходят легче".
Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров признает, что ситуация двоякая: "С одной стороны, все прекрасно понимают, что Донбасс един. С другой стороны, есть и некоторые вопросы, которые нельзя игнорировать. Луганск осознает, что объединение даст ему больше минусов, чем плюсов. Например, мы потеряем республиканский статус и получим областной, а то и районный. Кроме того, есть определенная боязнь: Донецк сильнее и богаче, в нем людей в два раза больше, чем в Луганске. Наложила свой отпечаток память о наследии Партии регионов и правлении Януковича. У нас есть определенный комплекс младшего брата".
Я попытался выяснить позицию по этому вопросу молодых луганских активистов, пришедших на встречу с участниками конференции. Мнения также разделились примерно поровну. В ходе некоего "брейн-сторминга", проведенного молодежью, звучали такие соображения: "Соперничество между Луганском и Донецком может напоминать холодную войну", "Если мы объединимся, нам легче будет достичь единой цели".
А вот Алина Сливина, студентка Луганского университета имени Даля, горячо доказывала ненужность объединения: "Между нами будет чисто экономическая конкуренция, и в этом нет ничего плохого. Я за то, чтобы сохранились две республики. Объединение понизит статус города, в котором я выросла".
Однако, когда я задал ей вопрос: "А если столица объединенного Донбасса будет в Луганске?", — Алина внезапно согласилась на такой вариант: "Это рациональное предложение, потому что Луганск находится ближе к границе России, в которую все мы стремимся. Это более логично".
Луганчане (причем на совершенно разных уровнях) в идее объединения ДНР и ЛНР больше всего боятся понижения статуса. И вспоминают тяжелые времена фактического захвата луганского бизнеса "донецкими" — так называли здесь команду Януковича. То, что этим "донецким" давно уже не рады и в самом Донецке, луганчан не успокаивает.
"Не думаю, что эту идею подхватят массы", — говорит Глеб Бобров. Но считает, что в случае объединения двух республик "наиболее адекватной формой" будет конфедерация между ДНР и ЛНР.
Говоря о "крымском сценарии" для Донбасса, все луганчане тут же забывают о статусе своего города или неких "комплексах". Но я не встретил ни одного, кто бы верил в возможность осуществления этого сценария в ближайшей перспективе. Живя единой мечтой, граждане непризнанной Луганской республики в основном остаются реалистами.