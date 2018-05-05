Великая шахматная тоска

Пока еще несбывшаяся мечта президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — иметь на планете один миллиард умных людей. Если бы на Земле было столько шахматистов, жизнь изменилась бы к лучшему.

Такое сообщество неминуемо стало бы влиять на политику государств, а это привело бы к сокращению войн, экономических и торговых конфликтов, ведь умные люди предпочитают договариваться, а не отстаивать свои интересы на поле брани, уточняет Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ. Словом, умные нужны всем, везде и всегда.

Похоже, ближе всех к цели Армения, где с 2011 года обязательный предмет в школах не нарды, которые будят азарт, а именно шахматы, которые развивают ум. Сегодня в этой стране двадцать пять шахматных гроссмейстеров (для сравнения: в Норвегии, население которой вдвое больше, гроссмейстеров тринадцать). Между тем, увеличить число умников хотят все.

Об идущих к цели. Лидер шахматного рейтинга среди мужчин — сборная России, следом идут китайцы с американцами, за ними — Украина.

О женщинах. Россия и здесь впереди. Как всегда, хороша Грузия, давшая миру Нонну Гаприндашвили — пятую в истории шахмат чемпионку мира, и передавшая эстафету Майе Чебурданидзе. Заставляет говорить о себе и женская сборная Таджикистана. Кстати, и в этой стране вот-вот введут шахматы в школьную программу.

Добрые вести из Узбекистана: Надир Абдусатторов, ученик одной из ташкентских школ, в свои тринадцать лет успел получить самые престижные награды в возрасте, когда многие еще только начинают заниматься шахматами. В этом смысле Надир обошел своих сверстников из Армении.

…Говорят, нанимая соискателя на работу, Уинстон Черчилль часто интересовался: играет ли он в шахматы? Таким образом сэр Уинстон определял, способен ли человек просчитывать последствия своих и чужих действий. Хотя бы на пару ходов вперед. Если больше — то лучше.

Сегодня национальные шахматные федерации возглавляют президенты и премьеры двадцати шести стран мира. Серж Саргсян, при котором шахматы ввели как обязательную школьную дисциплину в Армении, был в их числе. Однако… Неправильные ходы на политическом поле привели экс-президента к поражению. В этом смысле он сильно проиграл Махатме Ганди, Аврааму Линкольну, Джорджу Вашингтону Вацлаву Гавелу, которые тоже были шахматистами. Как, впрочем, Владимир Ленин, Фердинанд Маркос, Фидель Кастро — тоже любители шахматной игры шахматы, помогающей оттачивать интеллект, делать более выпуклым и ярким и просто человека, и лидера.

Перенесемся в Америку. В семидесятые годы прошлого века, когда отношения Вашингтона с Пекином были крайне напряженными, Збигнев Бжезинский, один из архитекторов внешней политики США и автор широко известной «Великой шахматной доски», пытаясь поправить положение, предложил начать играть с китайцами в пинг-понг. Возможно, думал он, это поможет добиться потепления. Но с пинг-понгом не получилось.

Сегодня россиянин Сергей Карякин, самый молодой гроссмейстер в истории шахмат, вошедший по этому случаю в Книгу рекордов Гиннесса, направил в Вашингтон обращение и предложил всем играть в шахматы.

Доводы. В шахматы играют люди разных национальностей, вероисповедания, возраста. Шахматы объединяют: люди садятся за доску и выясняют, кто сильнее. Все конфликты отходят в сторону, люди просто играют.

Карякин рассказал, что когда на чемпионате мира в 2016 году играл против Магнуса Карлсена, то вначале чувствовал напряженность американцев по отношению к себе. "Но все меняется, матч был абсолютно честным, и в конце я почувствовал — у меня появилась армия болельщиков из США, хотя вначале в это трудно было поверить", — вспоминает Сергей.

А теперь о нюансах.

В шахматах существуют четкие правила, в политике их нет — правила можно менять. Тем хуже для политики.

Шахматы хороши не только для ума, они выгодны и бизнесу. В Норвегии матч за звание чемпиона мира показывали двадцать дней в течение семи часов на главном канале. Игра практически отменила новости. А на второй день матча в стране продали все шахматные наборы!

Вывод: Давайте играть в шахматы, жить без конфликтов, и пусть шахматы нас объединяют.