Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада

Вначале — актуальная аналитика. The Washington Post констатирует, что эра американской гегемонии завершилась — просто еще не все это поняли.
По меркам истории, отмечает автор (старый солдат инфовойны, специалистка по России и лауреатка Пулитцеровской премии), гегемония Америки продлилась недолго. Она началась в 1991-м с развалом СССР, достигла пика в 2001 году, а затем, при Буше-младшем и Обаме, неуклонно скользила вниз. Почему? Потому что Америка "недостаточно инвестировала" в свое глобальное царство. Недостаточно вторгалась, недостаточно поддерживала своих сторонников в разных странах, недостаточно вкладывалась в управление Европой.
Кстати, по версии WP, Трамп со своим желанием "восстановить гегемонию недорого" только ускорил процесс. Но не он его начал — процесс шел давно.
И вот — сегодня признаки утраты могущества налицо. В Европе это ощущается особенно. Вот после выхода США из иранской сделки его превосходительство американский посол в Германии велит через Твиттер: "Все германские компании должны немедленно свернуть свою деятельность в Иране", а Германия и Европа в ответ начинают обсуждать, как бы им проигнорировать приказ. А простые немцы пишут его превосходительству обидные комментарии.
В самой Америке, впрочем, не уверены, что после Трампа единство Запада удастся сшить. Именно потому, что не Трамп начал распад западного мира. Та же The Washington Post писала о необходимости "усилить НАТО" и "вкладываться в американскую гегемонию" (да, одно и то же явление в американских СМИ называется гегемонией, а в европейских — "западным единством") еще до всяких Трампов, в 2015-м.
В общем, сегодня как никогда остро стоит вопрос: что может теперь спасти союз?
Так вот. Пока что единственный озвученный ответ — Россия.
Ну и так далее.
Что тут интересно. Штука вся в том, что Агрессивная Россия — не сама наша страна, а ее образ — имеет смысл только в уходящей, "американской" модели мира. У Агрессивной России в ней имеется четкий список функций: оправдывать европейские выплаты США, размещение в Европе американских военных баз и периодические пиар-облавы на "пророссийских" (читай — не проамериканских) политиков.
При этом до сих пор параллельно этой вымышленной России всегда существовало представление о России реальной: сильной, но имеющей массу собственных проблем стране, стремящейся с Европой не воевать, а торговать.
Но сейчас ситуация другая. Америка, фигурально говоря, требует, чтобы болгарами и Олландами стали все европейцы. На фоне вводимых против Европы американских санкций (они так не называются, но это их единственное отличие от антироссийских); на фоне хамских приказов "свернуть сотрудничество" от американских послов; на фоне простодушных призывов "отказаться от "Северного потока — 2" и начать платить США десятки миллиардов в год за "крышу" Европе предлагается смириться, "потому что Агрессивная Россия агрессивна, вы же сами ее постоянно в этом обвиняете".
Разумеется, не стоит ожидать, что европейские элиты, почти поголовно воспитанные в мире американской гегемонии, так просто возьмут и придумают себе новое мировоззрение. Нет, скорее они продолжат вещать в рамках прежней идеологии — очень постепенно приводя риторику в соответствие с реальностью.
Будут еще и призывы сплотиться перед лицом нашей угрозы, и уверения в верности общим ценностям, и призывы потерпеть, пока Трамп в Белом доме.
Но между началом перестройки в СССР и распадом Варшавского договора тоже прошел не один день. Сначала социалистические братья несколько лет рассказывали с трибун о необходимости строить социализм с человеческим лицом.
Так вот: призывы строить новый Запад — с европейским лицом — звучат уже вовсю.
Источник: РИА Новости.