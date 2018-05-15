Станет ли Мирзиёев отцом новой постсоветской идеологии

Снос Советского Союза произошел в результате направленных взрывов национализма. Мы специально употребляем термин снос, поскольку каких-либо реальных исторических причин естественного и неизбежного разрушения нашего общего дома не было.

Сегодня имеется масса доказательств, что даже зловредные американцы вовсе не задумывались о ликвидации и раздроблении СССР. Это было чревато колоссальными издержками для национальной безопасности США. Они лишь мечтали о радикальном ослаблении нашей страны и, как теперь принято говорить, благоприятной трансформации режима. Все эти цели были к концу 1980-х годах достигнуты. Американские политики и политологи 30 лет говорят о победе в холодной войне, не более того, но никогда не поднимали вопроса о роли государственной машины Соединенных Штатов в ликвидации "Советской империи".

К чему эти экскурсы в историю? Да вот просто хочется подвести некую черту. Идеология бодрого и креативного "антикоммунистического" национализма сегодня полностью сгнила, а кое-где попросту тихо испарилась.

© Sputnik / Алексей Тихомиров Николайчук: Мирзиёев последователен во внешней политике

Давайте взглянем на пресловутое постсоветское пространство. Можно ли где-нибудь в Прибалтике обнаружить такой ранее привлекательный и чистенький национализм? Мы не берем навязываемые местным элитам форматы русофобии, это одна из специфических форм выполнения геополитических обязательств перед перессорившимися в последнее время внешними кураторами. Но "трибалты" давно растворились в "европах": активному населению весьма уютно в других уголках "общеевропейского пространства", а Родина отнюдь не жизненный приоритет.

На Украине, если очистить вопрос от политических пристрастий, "антисоветский2 национализм завел страну в тупик, страна отброшена на обочину мирового развития. Здесь проявилась весьма интересная специфика борьба за главенство в национальном бытии двух украинских имперских народов. Одна часть принимала самое активное участие в строительстве (и даже создании) Российской (позднее — Советской) империи, другая — очень даже хорошо вложилась в строительство империи Австро-венгерской. Не зря главари нацистской Германии планировали включить Галицию в состав Рейха. Но только Галицию. Про остальные территории рейхскомиссар Украины Эрих Кох говорил "чисто конкретно": "Вопрос об украинском государстве не стоит и центнера украинской пшеницы".

Для нынешних стран Центральной Азии тема государственного национализма, по меньшей мере, щекотлива. Боюсь вызвать раздражение у ангажированных читателей, но этот самый национализм здесь никогда не был явлением органичным. Из СССР никто особо выходить не стремился, ситуация в этом отношении полностью контролировалась, но что делать — разнарядку из Москвы о "стремлении к независимости" выполнять надо!

Ну да, в Туркменистане, например, внешние признаки "национального" пышные, восточно-орнаментальные, витиеватые. В Кыргызстане на этот счет все весьма скромно, незатейливо. Опытнейший партийный и советский государственный деятель Ислам Каримов провел идеологическое прикрытие "независимизации" честно и добротно, но без особого энтузиазма. Тем не менее, безусловно, лучше всех в регионе, а может и на всем постсоветском пространстве. Подчеркнем — технически.

Сегодня в регионе, в котором нарастает стремление к бесконфликтной и взаимовыгодной по целям интеграции, исходные разделяющие, дробящие идеологии уже пережили свое время, превратились в пресловутый "чемодан без ручки". Не будем лукавить, в России, где все попытки опереться на свой доморощенный национализм по факту потерпели полный провал, выпячивание чьей-либо национальной исключительности вызывает как минимум настороженность и недоверие.

Итак, нужна новая идеология, идеология нашей общей исторической перспективы. Нужен прорыв, книга — что-то вроде "Новые миропроекты и национальный вопрос".

Давайте взглянем на постсоветское (и не только) пространство информационным "вооруженным взглядом". И в Эстонии, и на Украине, и в Закавказье, и, разумеется, в России, основными государствообразующими мифами как-то незаметно и естественно стали мифы о Великой Отечественной войне. Данный факт заслуживает отдельного разговора. Здесь же укажем главное: война была не просто схваткой организованных вооруженных масс, армий — вермахта и РККА. Это была историческая сшибка двух идеологий: национал-социалистической и интернационал-социалистической. Если упростить, то "высшая раса (нация)" доказывала свое превосходство перед собранным на определенных идеологических основаниях и на определенной обширнейшей территории ансамблем наций.

"Дружба народов" победила, причем не по очкам, а нокаутом. Если элиты некоторых стран эксплуатируют сегодня мифы "той стороны" (нацистские), то это от явной внутренней несвободы. Тут уже нет суверенной веры в национальные перспективы.

Все бы так и катилось в нужную сторону потихоньку на колесиках патриотического национализма, если бы власти Узбекистана не взорвали ситуацию. Деятельность Шавката Миромоновича Мирзиёева, признаем, весьма разнообразна. Он гиперактивен. Мое личное мнение он больше играет пока на поле премьер-министра. Некоторые шаги вызывают скепсис. Впрочем, это мелочи.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место

Но вспомним: в Узбекистане в прежние годы демонтировались советские памятники, олицетворяющие подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны. В частности, в апреле 2008 года был демонтирован величественный Монумент Дружбы народов — памятник семье Шамахмудовых. В годы войны узбекский кузнец Шаахмед и его жена Бахри Шамахмудовы усыновили 15 детей-сирот разных национальностей, эвакуированных в Ташкент из разных частей Советского Союза. Среди детей были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей.

Для тех, кто не знает: монумент находился в центре Ташкента, на улице Дружбы Народов и был после демонтажа перенесен на одну из окраин столицы Узбекистана. Сама улица затем была переименована в проспект Независимости, также утратили название "Дружбы народов" находящаяся рядом станция метро и одноименный Дворец концертов, который стал называться Дворцом независимости.

Согласно поручению Шавката Мирзиёева, были проведены работы по установлению монумента на прежнее место. Улице, станции метро и концертному дворцу возвращено прежнее название — Дружбы народов. Само место вокруг монумента получило название площади Дружбы Народов.

На свое место возвращается и памятник участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генералу-майору Собиру Рахимову, который ранее находился в одноименном столичном районе и был демонтирован 2011 году. Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился вернуть памятник на прежнее место.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев о семье Шамахмудова: народ Узбекистана всегда был и остается таким

Для случайного человека это просто поток новостей, но специалист, постоянно следящий за ситуацией, наверняка будет поражен. Так и хочется спросить: "Что это было?!". А вот что, дорогой читатель! Впервые (именно впервые!) на просторах "Постсоветии" советские памятники были возвращены на свое первоначальное место. Место это выбиралось ранее не случайно, а в соответствии с пониманием важности того, что эти монументы олицетворяли в социалистической системе координат. Вернулись не только памятники, пусть отчасти, но вернулись и все смысловые координаты. Конечно, первая ласточка весны не делает.

Теперь, однако, кроме упорядоченных государственных программ десоветизации появилась программа ресоветизации. Кто кого? Да и улицу (самой!) Независимости переименовать в улицу Дружбы народов надо было не с кондачка, а сто раз подумав. Ведь здесь мы определяемся с государственной системой цивилизационных маркеров!

И главное. Мирзиёев сделал свой первый шаг в рассчитанном на перспективу нациестроительстве "за пределы" Каримова. Стартовала подлинная эпоха президента Мирзиёева. Кто как, а я считаю, что эта эпоха началась крайне успешно, даже дерзко, без оглядки на зарубежные традиции и либеральные шепотки. Центральный сплачивающий героический позитивный миф выбран просто блестяще: поклонение Дружбе народов на основе памяти о Великой Отечественной войне, где, как мы говорили, эта Дружба и явилась своего рода источником Победы. Хочу быть понятым правильно, никакие оценки в таких тонких вопросах не могут быть однозначными и окончательными. Но "Дружба народов посильнее Холокоста", здесь Любовь побеждает Смерть!

Требуется завершить материал не на патетической, а на практической ноте. Этаким советом-намеком Шавкату Мирзиёеву. Шавкат Миромонович! Конечно, тасовать чиновников и открывать новые экономические объекты в Узбекистане дело архиважное. Но попробуйте написать и книгу. Например, такую: "Будущий мир и национальный вопрос". Уверен, получится!

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