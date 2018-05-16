Украина всадила Западу нож в спину в его борьбе с Россией

Киев по-своему воспроизвел карго-культ, изобразив на своем уровне "борьбу с российским влиянием" и тем самым подставил всех своих патронов.

Главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому в настоящее время выбирают меру пресечения в Херсоне. Вышинского этапировали туда под конвоем, потому что там находится расследующая дело "украинская прокуратура Крыма".

По поводу задержания резко высказались: руководство МИА "Россия Сегодня" (информационного партнера РИА Новости Украина) и МИД России. Мягко и сдержанно, с выражением "обеспокоенности" и призывами "соблюдать процедуры" — но вынужденно отозвались даже ОБСЕ и Госдеп США.

© Sputnik / Владимир Трефилов Киселёв о вторжении СБУ в офис РИА Новости Украина: бандитское нападение

Почему происходящее является глобальным скандалом: Вышинскому по сути вменяют участие в том, что в западном мире именуется "гибридной войной России". Конкретно — по версии украинских спецслужб, Вышинский вел "подрывную информационную деятельность": ездил в Крым и "готовил материалы, оправдывающие аннексию". Кроме того, он предположительно получил российскую госнаграду. А главное — состоял в "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".

Это только на первый взгляд тут нет ничего особенного. Да, битва с неуловимыми русскими "информационными войсками" в так называемых цивилизованных странах кипит уже который год. И да, накал этой битвы не стихает.

Однако есть большая и страшная разница. "Цивилизованные" — даже в их нынешнем лихорадочном состоянии — с виртуальной Россией бьются в основном в информационном же поле. То есть организуют вбросы и массовые пиар-акции, закидывают Россию и ее СМИ смелыми обвинениями и затрудняют им работу на своей территории. В экстремальных случаях — лишают лицензий.

© Sputnik / Стрингер Сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА Новости Украина

А в данном случае — в безусловно прозападном и официально демократическом государстве публичная политическая позиция журналиста именуется изменой. И ему грозит от 12 до 15 лет вполне реальной тюрьмы.

По факту создается прецедент: на европейском континенте гражданин, ни на кого не шпионивший, а просто выполняющий свои профессиональные обязанности в медиапространстве, — приравнивается к диверсанту. И за свои профессиональные действия отправляется за решетку.

Повторяем еще раз. Журналистская профессиональная деятельность, неприятная конкретному правящему режиму в Европе, — объявляется предательством и тяжким преступлением. При этом журналисту, насколько известно, вменяется не нарушение конкретных пунктов законодательства, касающегося "о чем нельзя писать". А то, что его законная деятельность приносит (по мнению спецслужб) пользу России.

Просто представим себе на секунду, что бы произошло, если бы в рамках данного прецедента Россия совершила аналогичный шаг. Какой длинный список из сотрудников иностранных СМИ, "прозападных" отечественных медиаструктур и просто веселых блогеров можно было бы выстроить. И какой дикий вопль до неба был бы поднят как внутри страны, так и за ее пределами, если бы российские правоохранители — даже без всяких арестов — начали бы в отношении этих граждан расследования.

© Sputnik / Стрингер Москва отреагировала на захват РИА Новости Украина

Кандидатов в фигуранты, отметим, выше крыши. Многие (в отличие от Вышинского) официально работают на иностранные СМИ. Публично выступают в защиту стран, России открыто враждебных. И наград от иностранных государств у них достаточно. Количество таких "бойцов иностранных информационных легионов" исчисляется сотнями.

Тем не менее представить себе, что Российская Федерация начнет преследовать тех, кто ругает ее руководство, хвалит ее противников и сотрудничает с иностранными медиаструктурами, — невозможно.

А невозможно это именно потому, что Россия есть государство полноценное, с цивилизованным взглядом на медиапространство. И еще Россия — полноценный, самостоятельный и потому ответственный субъект международной политики. И поэтому за политическую позицию и "информационную работу на иностранные государства" никого не сажает.

Это, конечно, не мешает специально обученным людям и структурам исправно вопить о преследовании в России критиков власти (сделали же мученика свободы из режиссера Серебренникова, сидящего под следствием о чисто экономических преступлениях).

Но Россия не сажает "агентов влияния" не потому, что боится воплей. Как показывает практика — России вообще не обязательно что-нибудь делать, чтобы ее обвиняли и даже пытались жестко покарать.

Россия не преследует "агентов влияния" потому, что прекрасно сознает опасность "информационного закукливания". У нас уже были в истории периоды, когда в публичном пространстве царила исключительно казенная точка зрения. В итоге это неизменно приводило к катастрофическим последствиям — в "единственно верное учение", боящееся критики и конкуренции, граждане просто перестают верить.

Опасность же "прецедента Вышинского" и разгрома РИА Новости Украина — в том, что декларативно несамостоятельный режим, цепляющийся за Запад всеми конечностями, перевел информационную войну в пространство реальных репрессий.

То есть по мотивам западных медийных игр — прозападное гособразование взяло и устроило настоящую охоту на ведьм. То есть Киев по-своему воспроизвел карго-культ, изобразив на своем уровне "борьбу с российским влиянием". И тем самым подставил всех своих патронов.

Поэтому западные структуры — в том числе отвечающие за "правовой арбитраж" — находятся в шоке и смятении.

© Sputnik / Stringer Украинское государство в роли нарушителя конвенций

Потому что, с одной стороны, киевская власть — это как бы "свои сукины дети".

А с другой — она со своим дикарским простодушием разносит основы западного же глобального влияния и "мягкой силы".

Потому что в наш информационный век трудно притворяться моральными авторитетами и защитниками принципов свободы слова, когда ваши же собственные марионетки, которых вы непрерывно хвалите за прогресс демократии, хватают журналистов в духе карикатурных банановых диктатур XX века.

И как коллективный Запад из этой "ловушки от союзника" будет выкручиваться — не совсем понятно.