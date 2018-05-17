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Открытие автомобильной части Крымского моста

Эксперт: стоит ли России объявлять охоту на Рогана?

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Колумнисты
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Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования (Киев) – для Sputnik

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Инфоцентр "Крымский мост"
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Том Роган — автор американского еженедельника Washington Exeminer может страдать острой интеллектуальной недостаточностью или нетрадиционной психической организацией, проще говоря быть идиотом или сумасшедшим. Это — его проблемы. Но то, что его материал, с призывом к Украине разбомбить Крымский мост опубликовало официальное американское издание, может стать проблемой США.

Дело в том, что как бы ни относиться к статусу Крыма (признавать его российским или не признавать) — мост является гражданским инфраструктурным объектом. Удар по нему квалифицируется как международный терроризм. А призывы к такому удару являются подстрекательством к террористической деятельности. Впрочем, прокурор может квалифицировать это и как организацию террористической группы.

Таким образом, следуя принципам экстерриториальности своей юстиции (которые, кстати, ввели в международную практику именно США) Россия может потребовать от США ареста и выдачи международного террориста Тома Рогана. Или суда над ним на американской территории.

Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
Sputnik
Путин первым проехал по Крымскому мосту
Факт преступления очевиден, американское законодательство трактует его даже более однозначно, чем российское. Причем, если в России, в виду отсутствия факта атаки на Крымский мост, Том Роган может получить лет 8-10, то в США срок может оказаться и 25 лет, и 250. Американские законы в этом плане очень пластичны.

Более того, Россия может (опять же, следуя американскому примеру) требовать ареста и выдачи Тома Рогана от третьих стран, если он окажется на их территории. По факту Москва имеет возможность резко осложнить жизнь неадекватному американскому журналисту, а заодно и Госдепу США, который обязан защищать интересы американских граждан по всему миру, в том числе не допускать их ареста и суда за рубежом.

А снятие обвинений против Тома Рогана можно обменять на прекращение развернутой американцами по всему миру охоты на российских граждан (бизнесменов, программистов и т.д.). Кстати, против издания (его редактора и владельцев), опубликовавшего "размышления" излишне воинственного журналиста, тоже можно выдвинуть обвинения в терроризме.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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При этом надо иметь в виду, что подобного рода уголовные дела не имеют срока давности, а международная практика (кстати, введенная и используемая США и Израилем) допускает уничтожение террористов методами спецслужб, даже без официального суда.

Конечно, сегодня Россия исповедует другие принципы международных взаимоотношений и вряд ли будет официально реагировать на очередного неадеквата. Хоть стоило бы, да и практическую выгоду извлечь можно. Например, того же Виктора Бута из американской тюрьмы освободить в обмен на прекращение международной охоты на Рогана.

Но есть нюанс. Поскольку, как было сказано выше, подобного рода преступления не имеют срока давности, возбудить уголовное дело можно в любой момент в будущем. Причем официально информировать об этом Госдеп, посольство США или самого Тома Рогана никто не обязан. Это может оказаться "приятным" сюрпризом.

Открытие автомобильной части Крымского моста
REUTERS / Pavel Rebrov
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Подобная истерика была бы логична для украинской "политической журналистики". В Киеве давно мечтают захватить Кубань до самой Камчатки, снести Кремль, истребить всех русских, а Крымский мост, раз уже он построен и не развалился (во что украинцы до сих пор не до конца верят), забрать "в счет репараций".

Публикация такого материала в пусть не самом уважаемом, но и не самом маргинальном американском издании свидетельствует, что формирующая общественное мнение в США и пытающаяся влиять на оформление официальной позиции Вашингтона американская политическая журналистика уверенно выходит на уровень публицистики несостоявшихся государств.

Теги:
Украина, Крым, Россия



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    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

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