Провокации перед ЧМ 2018, или Зачем Киеву "взрывать" Крымский мост?

Открытие Крымского моста стало поистине мировым событием. Не только российские, но и международные СМИ посвятили этому свои материалы. А некоторые даже расщедрились на рекомендации террористического характера.

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Тональности были разные. Одни восхищались российским достижением, другие же писали о том, что Кремль укрепил контроль над "оккупированным Крымом" и совершил еще одно нарушение международного права. Однако среди всех публикаций выделилась статья (правда, написанная в рубрике "Мнения") издания Washington Examiner за авторством Тома Рогана.

REUTERS / Pavel Rebrov Эпохальное событие: самый длинный мост в Европе открылся в Крыму 10

Определенные здравые мысли в тексте автора присутствуют. Он прав, говоря о том, что мост "является возмутительным оскорблением Украины и подрывает ее авторитет как нации". Ну да, так, в общем-то, и есть. Мост стал ответом всем тем, кто уверял, что русские его не смогут построить.

Мост стал ответом всем тем, кто мечтал и дальше шантажировать крымчан и всю Россию за счет проблем в снабжении полуострова. Наконец, мост стал доказательством того, что Кремль реально заботится о благосостоянии жителей Крыма.

Да, на оскорбления и подрыв авторитета нужно отвечать. Однако каким образом? Автор предлагает Киеву проводить серьезные внутренние реформы, дерадикализировать идеологию, заниматься эффективной дипломатией, прекратить идущую в стране гражданскую войну и договариваться с Москвой о некоем новом, посткрымском модус вивенди? Нет. Рекомендация автора проста, и она вынесена в заголовок статьи: "Украине нужно взорвать путинский Крымский мост".

Причем это не тот случай, когда редакторы ставят "жареный" заголовок для того, чтобы привлечь читателей: здесь он отражает смысл текста, в котором автор не только повторяет рекомендацию, но и дает указания по методам ее исполнения.

Запад с ними?

По мнению господина Рогана, Украина может нанести по мосту серию авиаударов и сделать его "как минимум временно непригодным к использованию". А заодно ударить и по авторитету Путина. Сразу видно автора, специализирующегося в основном на ближневосточных текстах. В том регионе такие методы, может, и применимы. В Европе же, в отношении ядерной державы, они, мягко говоря, чреваты.

Несмотря на сомнительное качество анализа, статье было уделено в России огромное внимание. Возмутилось посольство РФ в Вашингтоне, гневные отповеди последовали как от известных журналистов, так и от парламентариев.

"Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступлениям, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела", — говорит российский сенатор Франц Клинцевич.

И в этой связи возникает закономерный вопрос: а стоит ли статья, да еще и опубликованная не в ведущем западном СМИ, такого внимания? Стоит, ведь она стимулирует отдельные силы на Украине на возможные теракты против Крымского моста. Дает им иллюзию (именно иллюзию) того, что Запад если уж не поддержит, то, по крайней мере, не надает по шее за подобные действия.

© Sputnik / Григорий Сысоев Владимир Путин открыл Крымский мост

А такие мысли в Киеве уже ходят. Крымский мост, являющийся безусловным российским достижением и важнейшим инструментом политики России в отношении Украины (хотя бы потому, что позволит сделать Крым привлекательной витриной для остальных украинских регионов), одновременно превратился и в российскую ахиллесову пяту, идеальный вариант для удара. Это и транспортный узел, и символ России, и, в чем можно согласиться с господином Рогеном, доказательство авторитета Путина.

Естественно, украинские ВВС (точнее, их остатки) не будут наносить никаких ударов, ибо они чреваты ответными российскими действиями. Масштаб которых, вопреки мнению Рогана, может быть такой, что по их итогам проспект Бандеры в Киеве может быть снова переименован. Куда как эффективнее и безопаснее провести попытку теракта руками неонацистских батальонов вроде "Азова", которые и рады стараться.

Ведь они активно требуют от власти более активных действий против "оккупантов" и готовы оптом подписаться под словами Рогана о том, что "любая страна, которая позволяет воровать свою территорию и не разрывает отношения с вором, делает шаг в сторону уничтожения".

Думай правильно

Как Россия должна реагировать на эту угрозу? Во-первых, безусловно, исполнить пожелание Клинцевича и возбудить дело против господина Рогана за призывы к терактам. Во-вторых, на самом высоком уровне должны быть четко и недвусмысленно озвучены последствия, которые наступят для Киева в случае совершения гражданами Украины попытки испортить мост.

© Sputnik / Стрингер Сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА Новости Украина

Да, возможно, Петру Порошенко война с Россией и нужна (даже проигранная в военном плане и повлекшая за собой утрату части территорий, она позволит ему смести фигуры с доски, где партия для него складывается крайне неудачно, и выстроить новый расклад). Однако она не нужна значительной части украинского истеблишмента, которому резкое обострение российско-западных отношений не принесет ни долларов, ни даже гривен. А вот лишить состояния легко может.

Наконец, в-третьих, нужно осознать, что свою лепту в авантюрные проекты Киева вкладывает и бездействие Москвы. Вот уже несколько месяцев Порошенко занимается демонстративными провокациями, и с каждым разом они становятся все более дерзкими. Последними из них, напомним, стало взятие заложников из числа россиян (экипаж судна "Норд") и агрессия в отношении портала РИА Новости Украина. Руководитель этого издания задержан, и ему стряпают статью "госизмена".

Позиция Москвы понятна и в чем-то даже логична. Россия не хочет обострять ситуацию перед Чемпионатом мира по футболу, а также не мешает Украине совершать поступки, которые лишь еще больше дискредитируют официальный Киев перед западными партнерами. Однако нужно четко понимать и риски – а они в том, что Порошенко уверяется в собственной безопасности.

В том, что выставленные ему "красные линии" (которые, по всей видимости, лично для Порошенко не были четко очерчены) находятся слишком уж близко к России – как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому не исключено, что в какой-то момент Порошенко посчитает, что Москва проглотит и гораздо более крупные провокации аккурат перед началом или в ходе чемпионата – например, нападение на Донбасс или теракт на мосту. И подобные мысли из его головы нужно выжигать. Всеми доступными способами.