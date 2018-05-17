Провокации перед ЧМ 2018, или Зачем Киеву "взрывать" Крымский мост?

Ты себя уважаешь?
Тональности были разные. Одни восхищались российским достижением, другие же писали о том, что Кремль укрепил контроль над "оккупированным Крымом" и совершил еще одно нарушение международного права. Однако среди всех публикаций выделилась статья (правда, написанная в рубрике "Мнения") издания Washington Examiner за авторством Тома Рогана.
Мост стал ответом всем тем, кто мечтал и дальше шантажировать крымчан и всю Россию за счет проблем в снабжении полуострова. Наконец, мост стал доказательством того, что Кремль реально заботится о благосостоянии жителей Крыма.
Да, на оскорбления и подрыв авторитета нужно отвечать. Однако каким образом? Автор предлагает Киеву проводить серьезные внутренние реформы, дерадикализировать идеологию, заниматься эффективной дипломатией, прекратить идущую в стране гражданскую войну и договариваться с Москвой о некоем новом, посткрымском модус вивенди? Нет. Рекомендация автора проста, и она вынесена в заголовок статьи: "Украине нужно взорвать путинский Крымский мост".
Причем это не тот случай, когда редакторы ставят "жареный" заголовок для того, чтобы привлечь читателей: здесь он отражает смысл текста, в котором автор не только повторяет рекомендацию, но и дает указания по методам ее исполнения.
Запад с ними?
Несмотря на сомнительное качество анализа, статье было уделено в России огромное внимание. Возмутилось посольство РФ в Вашингтоне, гневные отповеди последовали как от известных журналистов, так и от парламентариев.
"Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступлениям, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела", — говорит российский сенатор Франц Клинцевич.
И в этой связи возникает закономерный вопрос: а стоит ли статья, да еще и опубликованная не в ведущем западном СМИ, такого внимания? Стоит, ведь она стимулирует отдельные силы на Украине на возможные теракты против Крымского моста. Дает им иллюзию (именно иллюзию) того, что Запад если уж не поддержит, то, по крайней мере, не надает по шее за подобные действия.
Естественно, украинские ВВС (точнее, их остатки) не будут наносить никаких ударов, ибо они чреваты ответными российскими действиями. Масштаб которых, вопреки мнению Рогана, может быть такой, что по их итогам проспект Бандеры в Киеве может быть снова переименован. Куда как эффективнее и безопаснее провести попытку теракта руками неонацистских батальонов вроде "Азова", которые и рады стараться.
Ведь они активно требуют от власти более активных действий против "оккупантов" и готовы оптом подписаться под словами Рогана о том, что "любая страна, которая позволяет воровать свою территорию и не разрывает отношения с вором, делает шаг в сторону уничтожения".
Думай правильно
Как Россия должна реагировать на эту угрозу? Во-первых, безусловно, исполнить пожелание Клинцевича и возбудить дело против господина Рогана за призывы к терактам. Во-вторых, на самом высоком уровне должны быть четко и недвусмысленно озвучены последствия, которые наступят для Киева в случае совершения гражданами Украины попытки испортить мост.
Наконец, в-третьих, нужно осознать, что свою лепту в авантюрные проекты Киева вкладывает и бездействие Москвы. Вот уже несколько месяцев Порошенко занимается демонстративными провокациями, и с каждым разом они становятся все более дерзкими. Последними из них, напомним, стало взятие заложников из числа россиян (экипаж судна "Норд") и агрессия в отношении портала РИА Новости Украина. Руководитель этого издания задержан, и ему стряпают статью "госизмена".
В том, что выставленные ему "красные линии" (которые, по всей видимости, лично для Порошенко не были четко очерчены) находятся слишком уж близко к России – как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому не исключено, что в какой-то момент Порошенко посчитает, что Москва проглотит и гораздо более крупные провокации аккурат перед началом или в ходе чемпионата – например, нападение на Донбасс или теракт на мосту. И подобные мысли из его головы нужно выжигать. Всеми доступными способами.