Подписанные в Астане странами ЕАЭС соглашения с Китаем и Ираном — не просто важнейший стабилизирующий фактор в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе в странах Евросоюза, пишет колумнист.