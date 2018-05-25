Колумнист Sputnik Сергей Баблумян рассказал о важности безопасности и стремлении российских властей избежать ЧП во время чемпионата мира по футболу.
Магистр внешней политики, правовед Ольга Сухаревская рассуждает для Sputnik о намерениях нынешнего руководства Украины разорвать соглашения с СНГ.
Туристам Ташкент почему-то представляется чем-то вроде перевалочной базы и всегда остается в тени Самарканда и Бухары. Между тем это очень древний город, центр большого оазиса Шаш в плодородных долинах рек Чирчик и Ангрен у западного подножья Тянь-Шаня.
Устроят ли британские фанаты беспорядки во время чемпионата мира по футболу в России, рассуждает Василий Конов.
Подписанные в Астане странами ЕАЭС соглашения с Китаем и Ираном — не просто важнейший стабилизирующий фактор в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе в странах Евросоюза, пишет колумнист.
Колумнист РИА Новости Ирина Алкснис о последствиях переноса посольства США в Иерусалим.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 18 мая выписали из больницы в Солсбери. В управлении здравоохранения региона не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил с визитом Вашингтон. От американцев ему нужны деньги — и не нужны проблемы. Правда, избежать их вряд ли получится.
Открытие Крымского моста стало поистине мировым событием. Не только российские, но и международные СМИ посвятили этому свои материалы. А некоторые даже расщедрились на рекомендации террористического характера.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования (Киев) – для Sputnik