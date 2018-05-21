США выходят из соглашения по Ирану, ЕАЭС входит в новое соглашение с ним

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС — для Sputnik
Согласованная позиция ЕАЭС, России и Китая по Ирану становится важнейшим стабилизирующим фактором в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой стоят США.
Что это за соглашения?
Срок действия документа — 3 года. За это время планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Пока же в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. И этот перечень охватывает более 500 позиций и почти половину объема всей взаимной торговли между Ираном и странами ЕАЭС.
К примеру, по промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин для Ирана снизится на 7 процентов, для стран ЕАЭС — на 3 процента, по сельхозтоварам для ИРИ — на 19 процентов, для ЕАЭС — на 5 процентов.
Представители всех стран ЕАЭС на форуме в Астане, а также глава ЕЭК Тигран Саркисян отметили положительную динамику во взаимной торговле с Ираном и высказались за то, чтобы через три года соглашение о ввозных пошлинах было распространено на 100 процентов товаров.
В ситуации нарастания беспрецедентного военно-политического давления США и Израиля на Иран соглашение между странами ЕАЭС и ИРИ не может не иметь политического контекста.
Очевидно, что подписание с Ираном такого важного документа носит стратегический характер и является дополнительным подтверждением политической позиции России и других входящих в ЕАЭС стран, направленной на поддержку исламской республики в контексте заявлений Дональда Трампа о готовящихся новых экономических санкциях против ИРИ. Оно также является косвенной поддержкой позиции Ирана в нарастающем противостоянии с Израилем.
В ходе Астанинского форума было подписано и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое предусматривает увеличение объемов перевозок между странами и реализацию нескольких десятков совместных логистических проектов с прицелом на формирование в будущем ЗСТ между Китаем и странами ЕАЭС.
По сути, и Пекин, и Москва лишний раз подчеркнули наличие и укрепление геополитического альянса КНР — страны ЕАЭС (в частности, Россия) — Иран.
Что это за сделка?
Напомню, что ядерная сделка с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий, была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников: США, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией при участии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году после многолетних переговоров. Тогда в обмен на снятие западных санкций Иран согласился поставить под международный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что не будет стремиться разработать или приобрести ядерное оружие.
Между тем, похоже, что вот эта формула-угроза Госдепа — "введение санкций против других стран" — в случае с государствами ЕАЭС не сработала, и теперь все внимание приковано к странам Евросоюза: каковы будут их решения в ответ на угрозы администрации Трампа.
В течение текущей недели из ЕС поступали сообщения, что Евросоюз готов разработать различные варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Он готов также опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке примут против Ирана в случае их противоречия европейским интересам.
Таким образом, подписанные в Астане странами Евразийского экономического союза соглашения с Китаем и Ираном — это не просто важнейший стабилизирующий фактор в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе в странах Евросоюза, стимулом выработки ими суверенной (независимой от Вашингтона) позиции по ключевым проблемам современного мироустройства.