США выходят из соглашения по Ирану, ЕАЭС входит в новое соглашение с ним

Подписанные в Астане странами ЕАЭС соглашения с Китаем и Ираном — не просто важнейший стабилизирующий фактор в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе в странах Евросоюза, пишет колумнист.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС — для Sputnik

Согласованная позиция ЕАЭС, России и Китая по Ирану становится важнейшим стабилизирующим фактором в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой стоят США.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Единству конец: Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа на иранской войне

В ходе XI Экономического форума ЕАЭС в Астане (Казахстан) 17 мая было подписано Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Ираном о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). И это, как считают многие СМИ, стало главным событием форума.

Что это за соглашения?

Срок действия документа — 3 года. За это время планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Пока же в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. И этот перечень охватывает более 500 позиций и почти половину объема всей взаимной торговли между Ираном и странами ЕАЭС.

К примеру, по промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин для Ирана снизится на 7 процентов, для стран ЕАЭС — на 3 процента, по сельхозтоварам для ИРИ — на 19 процентов, для ЕАЭС — на 5 процентов.

Представители всех стран ЕАЭС на форуме в Астане, а также глава ЕЭК Тигран Саркисян отметили положительную динамику во взаимной торговле с Ираном и высказались за то, чтобы через три года соглашение о ввозных пошлинах было распространено на 100 процентов товаров.

Само по себе данное соглашение не было неожиданностью: его подготовка началась еще в 2015 году. И все же некоторые эксперты отмечают, что сроки его подписания неоднократно переносились, но в последние недели процесс подготовки резко ускорился. В итоге оно было подписано спустя чуть больше недели после выхода США из ядерной сделки с Ираном и начала обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.

В ситуации нарастания беспрецедентного военно-политического давления США и Израиля на Иран соглашение между странами ЕАЭС и ИРИ не может не иметь политического контекста.

Очевидно, что подписание с Ираном такого важного документа носит стратегический характер и является дополнительным подтверждением политической позиции России и других входящих в ЕАЭС стран, направленной на поддержку исламской республики в контексте заявлений Дональда Трампа о готовящихся новых экономических санкциях против ИРИ. Оно также является косвенной поддержкой позиции Ирана в нарастающем противостоянии с Израилем.

В ходе Астанинского форума было подписано и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое предусматривает увеличение объемов перевозок между странами и реализацию нескольких десятков совместных логистических проектов с прицелом на формирование в будущем ЗСТ между Китаем и странами ЕАЭС.

По сути, и Пекин, и Москва лишний раз подчеркнули наличие и укрепление геополитического альянса КНР — страны ЕАЭС (в частности, Россия) — Иран.

Что это за сделка?

Напомню, что ядерная сделка с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий, была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников: США, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией при участии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году после многолетних переговоров. Тогда в обмен на снятие западных санкций Иран согласился поставить под международный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что не будет стремиться разработать или приобрести ядерное оружие.

© AP Photo / Andy Wong Китай намерен соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

На прошлой неделе США "вдруг" объявили, что вместе с выходом из соглашения с Ираном они восстанавливают все санкции против этой страны, а также других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Между тем, похоже, что вот эта формула-угроза Госдепа — "введение санкций против других стран" — в случае с государствами ЕАЭС не сработала, и теперь все внимание приковано к странам Евросоюза: каковы будут их решения в ответ на угрозы администрации Трампа.

В течение текущей недели из ЕС поступали сообщения, что Евросоюз готов разработать различные варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Он готов также опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке примут против Ирана в случае их противоречия европейским интересам.

Таким образом, подписанные в Астане странами Евразийского экономического союза соглашения с Китаем и Ираном — это не просто важнейший стабилизирующий фактор в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе в странах Евросоюза, стимулом выработки ими суверенной (независимой от Вашингтона) позиции по ключевым проблемам современного мироустройства.