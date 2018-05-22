Английские фанаты блефуют: третьей мировой не будет

Некие анонимные британские фанаты в интервью местным таблоидам обещают поддать жару во время чемпионата мира по футболу в России, грозят "третьей мировой" и размазыванием по стенке российских болельщиков.
Ну, кто кого и как размазывает, мы видели неоднократно. У кого плохая память, могут посмотреть на записи событий в Марселе, например. Угрозы анонимных радикальных группировок что-то там показать и доказать россиянам на российской территории — это блеф в чистом виде. Никаких шансов. Ибо будет такая ответка, что мало не покажется.
Неоднократно видел англичан на крупных турнирах, так как с 2000 года традиционно посещаю минимум один матч сборной Англии — ну вот так совпало, любимая команда после сборной России. И среди прочего есть в посещениях и матчи против Германии, и против Аргентины — тех, кого бритиши люто ненавидят.
17 июня 2000 года мне довелось побывать в милом, спокойном бельгийском городке Шарлеруа. Там Алан Ширер оставил немцев без выхода из группы (англичане потом Румынии проиграли и тоже не смогли групповой барьер преодолеть), а за пределами стадиона пьяные толпы фанатья делили площадь в центре города. До игры и одни, и другие так набрались, что в какой-то момент стали закидывать друг друга сначала стаканами с пивом, потом стульями, потом столами.
Холодных душ жарким июньским днем отрезвил и одних, и других. После матча народ уже просто пил пиво и не даже не думал выяснять отношения. Тихо и спокойно. Одного дневного урока было достаточно. Поэтому, извините, какая там третья мировая?! Блеф в чистом виде и пустая болтовня.
Угрожая нам на нашей же территории, англичане даже не понимают, чем для них это может закончиться. Никто не будет с ними церемонится, и они должны это понимать.
Сборной Англии предстоят матчи как минимум в трех российских городах — Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Ребята, давайте жить дружно! Я даже готов помочь вам составить план достопримечательностей, которые нужно посетить.
Источник: Р-Спорт.
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