Выход Украины из СНГ как выстрел в ногу

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".
Это подписание не стало неожиданностью. Официальный Киев практически все годы независимости считал для себя оскорблением принадлежность к постсоветскому интеграционному объединению и всячески подчеркивал свой "особый" статус.
Уйти, не приходя
Прежде всего, не совсем понятно, откуда собрался выходить Петр свет Алексеевич. Украина, являясь учредителем СНГ, за все эти годы так и не стала членом Содружества, не ратифицировав Устав объединения и сохранив статус наблюдателя. Кроме того, ее участие в Межпарламентской ассамблее СНГ можно считать "подпольным". Несмотря на постановление Верховной рады Украины о присоединении к МПА СНГ, исполнительная власть так и не признала этот вид сотрудничества.
С того момента украинские представители прекратили работу во всех органах СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею (оставалось лишь два дипломата в украинском представительстве при Исполкоме СНГ). При этом Украина не удосужилась формально выйти из организации, но несколько лет не выплачивала взносы в бюджет СНГ. По данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, долг Украины достиг 300 млн рублей.
В связи с этим указание Порошенко о прекращении участия украинских представителей в СНГ является лишь юридическим закреплением фактического состояния дел.
Уйти, чтобы остаться
Громко хлопая дверью Содружества, украинский лидер заявил: "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу". Оставим сие заявление на совести "вождя нации", ибо многострадальная Европа, членом которой пытается себя назначить Украина, устала повторять, что перспектив вступления в ЕС у Украины нет, и максимум возможного — это пресловутое соглашение об ассоциации. В последний раз, буквально пару недель назад, об этом напомнил представитель ЕС на Украине Хьюг Минрарелли.
Как и в случае с ЕС, куда Украина ломится, не поинтересовавшись согласием самих европейцев, спросить у членов СНГ, а захотят ли они сохранять для Украины действие договоров после ее выхода из СНГ, Киев не потрудился. И если уж украинская столица решила, как на базаре, "перебирать харчами", по этому пути могут пойти и другие члены СНГ. Ведь совершенно не факт, что сохранение безвизового режима с Украиной заинтересует, например, Азербайджан или Беларусь, а Армения пожелает приютить у себя толпы украинских гастарбайтеров или признавать их дипломы. Проблема не во "вредности" партнеров по СНГ, а в утрате возможности проводить переговоры и урегулировать проблемные ситуации из-за отсутствия представителей Украины в рабочих органах СНГ.
Договорно-правовая база СНГ охватывает практически весь спектр сотрудничества, от стандартизации и экологии до борьбы с преступностью и промышленной кооперации. Потому сейчас даже невозможно предсказать весь спектр негативных последствий разрыва отношений Украины и СНГ.
Чья победа, кто побежден?
Наиболее важным соглашением в рамках СНГ является договор о зоне свободной торговли, всеми преимуществами которого Киев пока что пользуется. Его действие приостановлено лишь в отношениях с Россией, остальные же страны Содружества еще не закрыли свои рынки для украинской продукции.
Между тем доля Украины во внешней торговле Беларуси составляет 12%, Молдовы — 10,3%, России — 2,2%, Казахстана — 1,7%, Узбекистана — 1,3%. Думаю, можно не дискутировать о том, насколько важнее для Украины СНГ, чем для СНГ Украина.
Кроме того, рынок СНГ является практически единственным, куда Киеву еще удается поставлять высокотехнологичную продукцию. Разрушение договорно-правовой базы для этих поставок наверняка приведет к еще большей деградации украинского промышленного потенциала.
"Украина должна, выходя из организации, выйти из всех многосторонних договоров, которые заключены, а после заключить их заново, но уже на двухсторонней основе, — пояснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Пролонгируют ли страны СНГ соглашения с Украиной — зависит от позиции каждой из стран, по отношению к Грузии этого сделано не было".
Выход из СНГ негативно скажется прежде всего на миллионах украинцев, считает он.
Неуловимый Джо по-киевски
Удерживать не исполняющий свои обязательства и вечно недовольный Киев в СНГ никто не собирается. Как проинформировала Мария Захарова, процедура выхода Украины из организации займет год. После этого Киев может отправляться хоть в Европу, хоть в Организацию Африканского единства — которая ближе Украине по экономическим показателям.
Содружество, безусловно, потерю Украины переживет. Как известно, леди, выходящая из дилижанса, увеличивает его скорость. Что же касается украинских граждан, им вновь придется приспосабливаться.