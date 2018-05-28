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Девушка в бикини и в каске

"Отдайте власть тридцатилетним детям": России грозит волна боевых инфантилов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Комментарий министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о продлении в обозримом будущем периода детства до 25-30 лет вызвал бурную — и в основном ерническую — реакцию российской публики.

Забавно, что в значительной степени это те же люди, что возмущаются планами повышения пенсионного возраста в России, а пару лет назад радовались сообщениям о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свою возрастную классификацию и теперь согласно ей молодой возраст длится до 44 лет, а средний — до 60. Об этом пишет обозреватель РИА Новости.

Тема, затронутая российским министром, действительно заслуживает обсуждения и общественного осмысления, однако в куда более серьезном и глубоком ключе. Остроумцы упорно упускают из виду, что Скворцова не говорила о тех или иных планах российских властей, а просто констатировала реальность — которая действительно такова, как она сказала.

Например, в начале этого года широкий резонанс получила публикация в одном из авторитетнейших и старейших медицинских журналов мира The Lancet о необходимости поднятия подросткового возраста до 24 лет.

В развитых странах мира, в пресловутом "золотом миллиарде" (в который, к слову сказать, входит и Россия) действительно идут масштабные демографические изменения, в том числе касающиеся возраста и отношения к нему. Среди них важной тенденцией выступает и "инфантилизация" людей, чей возраст еще совсем недавно — поколение назад, не говоря уже про век — считался не просто взрослым, но и даже зрелым.

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© Sputnik / Саид Царнаев
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Примеры формально взрослых людей, ощущающих себя и действующих как дети или подростки, имелись всегда, но раньше являлись исключением из правил, к которому окружающие относились откровенно неодобрительно. Теперь же этот процесс нарастает как снежный ком, превращаясь в норму.

Медицина, социология и прочие сферы просто фиксируют факты происходящих изменений, а уж обществу приходится определяться в своем отношении к ним. Причем насмешки и ирония тут представляются самой неудачной и неуместной реакцией — и "детской", кстати, поскольку именно детству присущ простой взгляд на сложные вопросы.

Уже сейчас массовое отодвигание взросления, а то и отказ взрослеть со стороны формально взрослых людей влияет на массу важнейших социальных и экономических процессов, будь то обзаведение семьей или потребительское поведение. А это рынки в триллионы долларов и все более внушительная доля мировой экономики.

Более того: наблюдается непосредственное влияние этих новых "взрослых детей" на государственно-политическую сферу.

На постсоветском пространстве — от евромайдана на Украине до недавнего "наркомайдана" в Грузии — максимально ярко это проявилось в феномене "онижедетей", что стало его крайне выразительным, точным и показательным наименованием. Формально взрослые люди, думающие, чувствующие и ведущие себя как дети, пытаются переделать реальность под себя, и кое-где им это даже удается.

Правда, как показывает практика в подобных случаях, чем дальше, тем меньше результаты радуют их самих.

В этом смысле действительно абсолютно логичной и органичной выглядит ставка российской внесистемной оппозиции на настоящих детей, поскольку получается, что разница между 12-летними и 27-летними объективно все больше стирается, а у несовершеннолетних имеется ряд преимуществ по отношению к своим преодолевшим 18-летие соратникам.

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Впрочем, даже самое негативное отношение к совершеннолетним "детям" никак не отменяет того, что этот феномен современного общества уже стал реальностью и все больше и больше отвоевывает себе пространство во всех сферах жизни. Под него подстраиваются и люди, и бизнес, и государство.

Причем понятно, что истоки этого явления коренятся в благополучии современной жизни, которая позволяет людям задержаться в блаженном периоде отсутствия ответственности и наслаждения комфортом без "взрослых" обременений в виде собственных детей, ипотеки и судьбоносных решений.

Никогда прежде мир не предоставлял людям так много прав и не возлагал так мало обязанностей (при массе возможностей уклоняться от них). Ничего удивительного, что такая система стимулирует инфантилизацию граждан.

В принципе, встревожившиеся по поводу выступления Вероники Скворцовой люди по-своему правы. Когда государство акцентирует внимание на каком-то явлении, можно ожидать тех или иных решений в его отношении.

Однако почти наверняка Россия в данном вопросе дождется экспериментов и решений западных стран, где этот вопрос стоит еще более остро, а там уже будет действовать, посмотрев на результаты чужого опыта.

Российские "взрослые дети" могут быть спокойны. Время еще есть.




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