Открытие западных СМИ: с изоляцией России что-то пошло не так

Популярна идея, что государство всегда инертно и неповоротливо, а "четвертая власть" — СМИ быстро принимает перемены и приспосабливается к ним, пишет Ирина Алкснис в авторском материале РИА Новости.

События последнего времени наглядно доказывают: данное представление — не более чем миф. В современности западные СМИ неожиданно превратились в крайне медленно реагирующий механизм, с трудом адаптирующийся к новым реалиям.

Взаимоотношения Запада с Россией наиболее показательны в этом смысле, а только что прошедший ПМЭФ — тому очередное наглядное подтверждение. С каждым годом это мероприятие становится все более масштабным и влиятельным — настолько, что его аббревиатура уже перестала нуждаться в расшифровке. После 2014-го, когда по известным причинам действительно произошло некоторое проседание "уровня представительности", форум вновь набирает обороты.

В этом году тренд в полной мере продолжился. Было заключено соглашений на 2,365 триллиона рублей — исторический рекорд для ПМЭФ. Самой крупной на форуме стала делегация из США, в составе которой было полтысячи участников, на втором месте оказались японцы, а на третьем — французы. Французский президент Эммануэль Макрон — самый заметный гость ПМЭФ, однако и помимо него список участников крайне внушительный — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард, ряд крупнейших бизнесменов мира.

© Sputnik / Владимир Трефилов Александр Гусев: ведущие мировые СМИ ангажированы США

Тем не менее, несмотря на безусловно успешный характер прошедшего мероприятия, общая интонация дискуссий на форуме была вполне буднично-деловой, поскольку все его участники — вне зависимости от статуса — приехали в Петербург для обсуждения и решения совершенно конкретных вопросов.

Самой забавной в этой связи оказалась реакция на ПМЭФ со стороны западных СМИ, которая носила отчетливый мрачно-констатирующий характер. Вполне типичными заголовками публикаций, посвященных форуму, стали "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина" в The New York Times, "Сначала Меркель, потом Макрон. Вот три причины того, что Европа приоткрывает двери для Путина" в датской Berlingske, "Франция и Россия нуждаются друг в друге" во французской Le Figaro и так далее.

Следует отметить: прямо до и сразу после ПМЭФ состоялось несколько визитов на высшем уровне, включая приезд Ангелы Меркель, побывавшей в Сочи, и продолжение визита Абэ и его общение с российским президентом уже в Москве. В результате ныне плотность значимых международных событий высокого уровня в России такова, что уже при всем желании невозможно списать произошедшее на случайную флуктуацию или исключение из правил.

Таким образом, возникла ситуация, которая отражает то существенное различие в восприятии текущего статус-кво, что сложилось среди представителей государственной власти с одной стороны, и СМИ (а также ряда идеологически заряженных общественно-политических сил) — с другой.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада

Несколько лет назад Западом была сделана ставка на экономическое и политическое удушение России. На достижение данной цели были брошены очень серьезные силы по всем направлениям, включая идеологическое сопровождение со стороны западных мейнстримных СМИ. Более того, цель была поставлена настолько серьезно, что усилия в данном направлении продолжали прилагаться и тогда, когда уже должно было стать понятно, что это не сработает.

Тем не менее некоторое время назад реальность начала доходить до организаторов и участников процесса, и весьма показательно, что государства и правящие власти оказались во многом в авангарде этого процесса. Уже некоторое время обвинения в адрес России в устах глав западных государств носят формально-протокольный характер и ничуть не препятствуют возобновленному и усиливающемуся сотрудничеству.

Именно поэтому в успехе прошедшего ПМЭФ нет ничего из ряда вон выходящего — он лежит полностью в русле существующих тенденций, которые последние год-полтора приобрели устойчивый характер.

Тем удивительнее заторможенность реакции, которую проявляют западные СМИ. Дело не в том, что они занимают антироссийскую позицию, а в том, что у них по сей день регулярно прорывается возмущенная и шокированная интонация, когда они пишут о сотрудничестве своих правительств с Москвой.

Правда, следует признать, что это случается все реже, а ее место постепенно занимает мрачно-разочарованное признание действительности.

Есть известная теория о пяти стадиях принятия неизбежного, которое последовательно состоит из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Судя по всему, западные лидеры успешно добрались до последней стадии, что и позволило им вернуться к взаимодействию с Россией как ни в чем не бывало.

Поразительно то, что западные медиа проходят тот же путь куда медленнее, надолго застряв в отрицании и гневе. Правда, сейчас, похоже, большинство из них уже вошли в стадию депрессии — но принятия реальности еще явно придется подождать.

Впрочем, России не впервой.

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