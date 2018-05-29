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Вид на маяк в Каннах.

Почему пальмовая ветвь – история символа Каннского кинофестиваля

© Sputnik / Александр Юрьев
Колумнисты
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Андрей Петрашкевич
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Теперь, когда двухнедельная суета кинофестиваля в Каннах завершилась, колумнист Sputnik Андрей Петрашкевич рассказывает историю символа, которому более полутора тысяч лет.

Cимволами европейских кинофестивалей стали геральдические элементы городов, в которых эти фестивали проводятся: берлинский медведь, венецианский лев (как символ евангелиста Марка, покровителя Венеции), каннская пальмовая ветвь…

Гонорат и мертвый остров

В Каннах ее изображение можно видеть почти везде, от флагов и плакатов до асфальта набережной Круазет. Но пальмы в Средиземноморье — это все равно, что березы в наших широтах. Так почему же ветвь этого дерева стала символом города, растиражированным в миллионах вариантов.

Ответ кроется в том, кто именно был в этих местах тем самым победителем, который первым вознес пальмовую ветвь как символ всепобеждающего чуда. Имя этого человека — Гонорат, а удивительная победа была одержана им во втором десятилетии V века от Рождества Христова. Ему исполнилось тогда чуть более 45 лет…

Гонорат был одним из тысяч христианских подвижников ранних времен. Как и все они, он стремился к уединению и хотел втайне совершать свои духовные подвиги. Позже на его погребении будет сказано: "Если саму любовь можно было бы выразить наглядно, то, кажется, ее следовало бы изобразить в честнейшем лице Гонората". Такие люди об уединении могут только мечтать… Тогдашние обитатели Лазурного берега очень любили его и находили везде, куда бы он ни пытался скрыться. Даже когда Гонорат бежал на одну из гор близлежащего массива Эстерель, его пещеру нашли и там. И тогда он решился на безнадежное дело и переправился на мертвый остров, который вызывал ужас при упоминании.

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Это сейчас остров святого Гонората — райский уголок, меньший из двух Леринских островов, расположенный прямо напротив нынешних Канн, до которого от побережья рукой подать. А тогда остров был жутким местом: источника пресной воды практически не было, зато ядовитыми змеями этот клочок суши буквально кишел. По преданию, которое (с тех пор!) передается в этих местах, Гонорат взмолился Богу о помощи, и змеи разом перемерли. На средиземноморской жаре их тела стали разлагаться, ужасный смрад помрачал разум и отравлял кровь. Но Гонорат верил, что Господь продолжит Свое дело, если человек останется тверд в своем подвиге. Он решил не покидать остров и продолжать молиться до тех пор, пока будет оставаться в живых.

И тогда Ангел велел ему взобраться на самую высокую пальму и ждать… Вскоре огромные волны прокатились через остров и смыли с него всю нечистоту. Спустившись на землю, Гонорат прославил Творца, держа в руке широкую пальмовую ветвь как знамя победы Бога и человека над мерзостью запустения. И стал развивать плоды победы. Он разыскал и открыл источники воды, вскоре к нему стали стекаться монахи, и на острове был основан Леринский монастырь, существующий по сей день.

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Гонорат стал священником, а за два года до смерти — епископом города Арля. Когда его погребали, в надгробной проповеди прозвучали такие слова: "Не было никого, чьи беды, достигнув его, продолжались бы после этого, а не находили бы в нем свой конец". Кто в теме, тот понимает, какое это счастье — встретить такого человека хоть раз в жизни.

Послесловие

Обретя молитвами и старанием Гонората пресную воду, монахи заложили на острове обширные виноградники и стали делать превосходное вино. В винодельческой Франции вина Леринского аббатства относятся к продукции наивысшего качества. 

Так, добытая святым отшельником полтора тысячелетия назад вода все это время (с историческими перерывами) превращается в вино: не чудо ли?

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Теги:
История, фестиваль, Канны



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