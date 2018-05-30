Благодаря китайцам Африка станет "мастерской" всего мира

Китайцы, превратившие свою страну в прошедшие пару десятилетий в производственный цех планеты, сейчас успешно переносят этот опыт на целый континент, пишет обозреватель РИА Новости. Они меняют лицо завтрашнего мира, да еще в самой неожиданной его части.

Следовало бы задуматься, как будет выглядеть мир этак через полвека, — с учетом китайского освоения Африки.

Сначала, впрочем, факты. Согласно исследованию на сайте Российского совета по международным делам, с 2009 года Китай — главный партнер африканских стран в области торговли. Товарооборот дорос в 2014-м до 220 миллиардов долларов, упал в последовавшие кризисные годы до 180 миллиардов, но Китай в Африке все равно первый.

И точно так же он лидирует по части инвестиций и кредитов — последних, по данным на 2017 год, выдал странам Африки на 100 миллиардов, превзойдя уровень 2010-го в 50 раз.

Сразу скажем — только самое живое воображение может допустить, что такие суммы могут тратиться без надежды на отдачу. Вообще-то китайцы никому ни юаня не дадут без обоснованной надежды на прибыль (что хорошо для их партнеров вроде России). И все африканское предприятие Пекина в целом производит массу продукции, приносящей прибыль.

Что производится (в самых разных странах Африки): только в рамках проектов Фонда развития Китай — Африка, по данным на 2017 год, 11 тысяч грузовиков, 300 тысяч кондиционеров, 540 тысяч холодильников, 390 тысяч телевизоров и 1,6 миллиона тонн цемента. Для местного рынка, китайского и для третьих стран.

Строятся или уже работают 100 промышленных парков, более 40% из которых введены в строй. К концу 2016 года было построено 5756 километров железнодорожных путей, 4335 километров автодорог, девять портов, 14 аэропортов, 34 электростанции, а также десять больших и около тысячи малых ГЭС. Это прибыльные проекты.

© AFP 2018 / Greg Baker Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной 8

Считается, что Китай также обогнал США по части "помощи" Африке (75 миллиардов долларов с начала тысячелетия). Но такая ли уж это благотворительность — создание целых отраслей медицины или фармацевтики плюс обучение в ближайшие годы 200 тысяч техников на месте и 40 тысяч техников-специалистов в Китае?

Это необходимо, поскольку происходит слияние новой, индустриальной Африки с глобальной китайской экономикой. Вплоть до переноса туда немалой части китайских производств, полностью или в виде части циклов.

Собственно, гарвардская книга как раз об этом — о сути процесса, о направлении движения. О том, что Африка завтра может стать тем, чем стал Китай совсем недавно, местом, где производится все что можно, и для всего мира.

Как они этого добились: процесс стартовал еще в 60-е годы прошлого века. Китай тогда сотрясался от ужасов "культурной революции", но в Африке все-таки шли первые эксперименты. И только сейчас семена дали мощные всходы.

Далее. Начиналось освоение Африки с "государственного капитализма". Но в процессе Китай, по мнению авторов, изменил всю систему, став абсолютно капиталистическим обществом с направляющей ролью государственного бизнеса. Секрет успеха в Африке — в сочетании частного интереса с государственной поддержкой.

Наконец, дело еще и в идеологии. В китайских СМИ об Африке пишут как нигде больше в мире и обязательно упоминают принцип китайского невмешательства во внутренние дела государств и обществ. Речь о странах, где друг друга уничтожают племена, где у власти увешанные непонятными орденами полковники или лейтенанты. Китай не учит других жить и работает с любой властью. Коррупция? Китайцы знают, что в таких странах делать. И так — по всему миру.

Вспомним, чем была Африка всего лишь столетие назад. Бельгия, Португалия, Англия, Франция — все захватывали громадные куски территорий Черного континента. Сейчас остались только их языки, а в остальном даже память о них вытесняется китайцами.

Провал колониализма — длинная и поучительная история, в которой слились и простая экономическая логика (жадность и грабеж), и потребовавшаяся колонизаторам идеология "развития дикарей" до уровня несравненных западных ценностей. Очень похоже, что идеология подмяла под себя материализм.

© AP Photo / Andy Wong Китайский съезд: почему у них получается то, что не вышло у СССР

Африканские общества не стали западными, не стали развиваться так, как от них ожидалось. Западная система пришла в недоумение и провалилась на этом в глобальном масштабе, не только в Африке.

СССР делал на континенте нечто похожее, но пытался создать там общество "противоположное" — некую народную демократию, если не социализм. С тем же результатом. Китай же не пытается менять сущность людей, а воспринимает африканцев такими, какие они есть.

И вот каким может стать мир через полвека-век. Сейчас столкновение цивилизаций подогревается прежде всего по линии джихадистской идеологии, заразившей Ближний Восток и не только его. И проблемы лишь начинаются. Но пессимисты совсем недавно любили говорить: Ближний Восток — это цветочки, вот подождите, когда проснется Африка. Дикая нищета, хорошо вооруженные озлобленные люди, жуткие болезни — хорошо, что все это закупорено пока в рамках континента.

Но если Африка вместо этого производит довольно сложную продукцию, готовит инженеров и техников, а также врачей и ученых — и все это благодаря Китаю, то кому будет принадлежать моральное и любое другое лидерство в завтрашнем мире? И что нам по этому поводу делать — только завидовать?