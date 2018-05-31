17:14 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Сотрудники полиции возле дома в Киеве, где был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

Оказался он живой, или Под куполом украинского цирка

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ростислав Ищенко
15 0 0

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассуждает для Sputnik о чудесном воскрешении журналиста Аркадия Бабченко.

Итак, Аркадий Бабченко жив-здоров, и цветы у его подъезда, которые должны были символизировать скорбь прогрессивного человечества, переквалифицированы в олицетворение радости "цивилизованного мира".

Правда "цивилизованный мир" сильно радоваться не спешит. Международные правозащитные организации, западные политики и СМИ откровенно обиделись. Их заставили сыграть роль шутов в чужой постановке. И кто заставил? Луценко (генпрокурор Украины), Грицак (глава СБУ) и Бабченко. Кто эти люди?

Первого, если широкая западная общественность еще помнит, то исключительно как любителя устраивать пьяные дебоши в германских аэропортах. Известность второго связана с профессиональной деятельностью. Он сумел в считанные годы довести спецслужбу до состояния постоянной "игры в шпионов" в старшей группе детского сада. Петр Порошенко уверен в его верности, так как считает, что Грицак не способен сообразить даже то, что шефа можно предавать.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© Sputnik / Стрингер
Когда стреляют в спину: в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
Кто такой журналист Бабченко, широкие слои населения до последнего момента вряд ли знали. Мало ли в интернете блогеров, по три раза на дню хоронящих Россию и с замиранием сердца ожидающих, когда же, наконец, санкции, падение цен на нефть и американские "Абрамсы" подведут черту под русской цивилизацией? Мечтающих вернуться на не оценившую их Родину в обозе интервентов. А пока вынужденно осевших на Украине. Ибо Европа не приняла.

Но теперь Бабченко прославлен на полмира. Его смерть и чудесное воскресение  обсудило каждое уважающее себя СМИ России и Европы. Украинские и европейские политики, журналисты и правозащитники, бросившиеся было раздувать новое "дело Скрипалей", вдруг узнали, что все они выступили в кордебалете.

Что-то не срослось у СБУ. То ли Грицак взял руководство операцией в свои руки и решил, что и так сойдет. То ли в последний момент отвечавшие за исполнение офицеры испугались неожиданно громкого международного резонанса (на Украину даже срочно выехала спецкомиссия ОБСЕ, чтобы разобраться с непонятным мором, напавшим на местных журналистов и блогеров).

Российский журналист А.Бабченко депортирован из Турции
© Sputnik / Руслан Кривобок
"Убийство" журналиста Бабченко оказалось спектаклем СБУ
Провокация явно задумывалась с целью обвинить Россию в политическом убийстве, а для этого, помимо "исполнителей", которых СБУ наловит на улицах украинских городов столько, сколько будет надо, было необходимо и тело. Уже находившийся в статусе мертвого юридически, Бабченко, вероятно, должен был бы перейти в него и фактически. Пафосные похороны "жертвы Кремля" завершили бы картину и дали возможность многим "достойным людям" выступить с проникновенными речами.

Информационная картина первой половины дня (пока Бабченко был "мертв") свидетельствует, что он не должен был выжить. Иначе нам придется предположить, что Луценко и Грицак потеряли последние остатки адекватности и решили пошутить (поиграть в казаков-разбойников).

О том, что СБУ проводит "спецоперацию" (организовывает провокацию), думаю, не были предупреждены ни Порошенко, ни Гройсман, ни Климкин, ни союзники Украины. В результате все эти люди уже к концу дня выглядели более чем глупо на фоне живого Бабченко.

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян
Sputnik / Владимир Трефилов
Гаспарян: после истории с Бабченко Украине перестанут верить
Вряд ли "уважаемые западные коллеги" обрадовались, что им пришлось поработать клоунами. И вряд ли Запад простит исполнителям провокации ту неприглядную роль, которая была прописана ему в украинской пьесе "Убийство Бабченко".

В целом, пользу из "спецоперации" СБУ извлек только лично Бабченко. Он резко повысил свою узнаваемость, на время стал фактором медийной жизни половины мира. Выросла его капитализация. Появился шанс получить хорошую работу.

Но у этой медали есть и оборотная сторона. Бабченко лично рассказал всем, что "кремлевский режим" развернул на него охоту, СБУ постоянно разоблачает очередных "убийц-охотников". Но ведь в какой-то момент может не разоблачить. Если Бабченко теперь будет убит, версия "кремлевского следа" автоматически станет одной из основных. Скажут, что, вот, Кремль и ФСБ "отомстили оппозиционеру за розыгрыш".

В общем, после "спецоперации" СБУ на Западе появилось большое количество политиков и общественных активистов, недоумевающих и  крайне недовольных Украиной, ее руководством, силовиками и спецслужбами. А сам Бабченко превратился в благодатный объект для будущих антироссийских провокаций.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • Финалистка Ты супер! Вера Ярошик в Минске
    "Хочется увидеть бабушку"

    Вера Ярошик из "Ты супер!" рассказала Sputnik Беларусь о непривычном темпе Москвы, кролике Шоколадове и о том, как "не забить на учебу" во время проекта.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    Не понимаем

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

  • Обмеление Днестра, архивное фото
    Великая засуха

    Гидрологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с пересыханием водоемов в Молдове – что необходимо предпринять?

  • Зрители в кинотеатре под открытым небом
    Невиданное кино

    В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.

  • Во Владикавказе появятся бронзовые следы барсов
    По следам барса

    Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Хоким Сарвар Махаметов показал корреспондентам Sputnik, как проходит его рабочий день
Один день с начальником района Ташкента: как проходят будни хокима
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054