Оказался он живой, или Под куполом украинского цирка

Итак, Аркадий Бабченко жив-здоров, и цветы у его подъезда, которые должны были символизировать скорбь прогрессивного человечества, переквалифицированы в олицетворение радости "цивилизованного мира".

Правда "цивилизованный мир" сильно радоваться не спешит. Международные правозащитные организации, западные политики и СМИ откровенно обиделись. Их заставили сыграть роль шутов в чужой постановке. И кто заставил? Луценко (генпрокурор Украины), Грицак (глава СБУ) и Бабченко. Кто эти люди?

Первого, если широкая западная общественность еще помнит, то исключительно как любителя устраивать пьяные дебоши в германских аэропортах. Известность второго связана с профессиональной деятельностью. Он сумел в считанные годы довести спецслужбу до состояния постоянной "игры в шпионов" в старшей группе детского сада. Петр Порошенко уверен в его верности, так как считает, что Грицак не способен сообразить даже то, что шефа можно предавать.

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Кто такой журналист Бабченко, широкие слои населения до последнего момента вряд ли знали. Мало ли в интернете блогеров, по три раза на дню хоронящих Россию и с замиранием сердца ожидающих, когда же, наконец, санкции, падение цен на нефть и американские "Абрамсы" подведут черту под русской цивилизацией? Мечтающих вернуться на не оценившую их Родину в обозе интервентов. А пока вынужденно осевших на Украине. Ибо Европа не приняла.

Но теперь Бабченко прославлен на полмира. Его смерть и чудесное воскресение обсудило каждое уважающее себя СМИ России и Европы. Украинские и европейские политики, журналисты и правозащитники, бросившиеся было раздувать новое "дело Скрипалей", вдруг узнали, что все они выступили в кордебалете.

Что-то не срослось у СБУ. То ли Грицак взял руководство операцией в свои руки и решил, что и так сойдет. То ли в последний момент отвечавшие за исполнение офицеры испугались неожиданно громкого международного резонанса (на Украину даже срочно выехала спецкомиссия ОБСЕ, чтобы разобраться с непонятным мором, напавшим на местных журналистов и блогеров).

© Sputnik / Руслан Кривобок "Убийство" журналиста Бабченко оказалось спектаклем СБУ

Провокация явно задумывалась с целью обвинить Россию в политическом убийстве, а для этого, помимо "исполнителей", которых СБУ наловит на улицах украинских городов столько, сколько будет надо, было необходимо и тело. Уже находившийся в статусе мертвого юридически, Бабченко, вероятно, должен был бы перейти в него и фактически. Пафосные похороны "жертвы Кремля" завершили бы картину и дали возможность многим "достойным людям" выступить с проникновенными речами.

Информационная картина первой половины дня (пока Бабченко был "мертв") свидетельствует, что он не должен был выжить. Иначе нам придется предположить, что Луценко и Грицак потеряли последние остатки адекватности и решили пошутить (поиграть в казаков-разбойников).

О том, что СБУ проводит "спецоперацию" (организовывает провокацию), думаю, не были предупреждены ни Порошенко, ни Гройсман, ни Климкин, ни союзники Украины. В результате все эти люди уже к концу дня выглядели более чем глупо на фоне живого Бабченко.

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Вряд ли "уважаемые западные коллеги" обрадовались, что им пришлось поработать клоунами. И вряд ли Запад простит исполнителям провокации ту неприглядную роль, которая была прописана ему в украинской пьесе "Убийство Бабченко".

В целом, пользу из "спецоперации" СБУ извлек только лично Бабченко. Он резко повысил свою узнаваемость, на время стал фактором медийной жизни половины мира. Выросла его капитализация. Появился шанс получить хорошую работу.

Но у этой медали есть и оборотная сторона. Бабченко лично рассказал всем, что "кремлевский режим" развернул на него охоту, СБУ постоянно разоблачает очередных "убийц-охотников". Но ведь в какой-то момент может не разоблачить. Если Бабченко теперь будет убит, версия "кремлевского следа" автоматически станет одной из основных. Скажут, что, вот, Кремль и ФСБ "отомстили оппозиционеру за розыгрыш".

В общем, после "спецоперации" СБУ на Западе появилось большое количество политиков и общественных активистов, недоумевающих и крайне недовольных Украиной, ее руководством, силовиками и спецслужбами. А сам Бабченко превратился в благодатный объект для будущих антироссийских провокаций.

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