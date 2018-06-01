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Росатом презентовал в Ташкенте новейшие атомные технологии

Итоги недели: мирный атом, спортивное золото и конец Captiva

"Росатом"
Колумнисты
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Екатерина Игумнова
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Переговоры с "Росатомом" о строительстве атомной электростанции в Узбекистане, отказ от производства нескольких моделей автомобилей и нововведения для туристов, - эти и другие заметные события недели в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Атомная энергия обеспечит Узбекистан электричеством, Captiva и Matiz уходят в прошлое, а гимнастка Оксана Чусовитина привезла в страну очередную золотую медаль. Об этих и других итогах недели – в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан

Мирный атом и российская поездка Камилова

Корпорация "Росатом" построит атомную электростанцию в Навоийской области – об этом договорились Шавкат Мирзиёев и глава госкорпорации Алексей Лихачв. Помимо постройки АЭС, российская компания займется подготовкой кадров и поставками топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов встретился с Лавровым в Москве
В это же время в Москве главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсуждали предстоящий визит Владимира Путина в Ташкент. Дипломаты уже назвали это событие значимым для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений.

В напряженном графике главы МИД Узбекистана нашлось время выступить на "Примаковских чтениях" – одной из крупнейших научных конференций в мире.

Путешествия по Узбекистану без границ

Власти Узбекистана работают над открытостью страны для путешественников. В республике снизили стоимость регистрации для иностранных граждан. Теперь иностранцы будут платить 2% от минимального размера заработной платы за один день (3,4 тысячи сумов), если срок пребывания составит не более 30 дней.

Турист в Узбекистане
© Flickr
Закрытые туристические места Узбекистана открыли для посещения
Кроме того, туристы смогут посетить ранее закрытые для посещения достопримечательности. В частности, снова доступными для туристов стали пещера Тамерлана, следы динозавров в ущелье Каласай, водопады Каласай и Сувтушар, озеро Джанка, ледник Северцева, святое место "Хазрат Султан" на юго-западе страны.

Из списка закрытых объектов также исключены радиоастрономический комплекс РТ — 70 на плато Суффа и прилегающая к нему природная территория в Джизакской области.

В списке закрытых для посещения объектов по-прежнему остается Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта.

Туристические двухэтажные автобусы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане милиция больше не будет сопровождать туристические автобусы
Передвижение путешественников становится более свободным. Теперь туристические автобусы освобождаются от обязательства по сопровождению милицией при условии, что они отвечают требованиям безопасности. Для этого автобус должен быть оснащен GPS, иметь специальную светоотражающую раскраску, полис обязательного страхования, там должны находиться двое водителей с мобильной связью. 

Что касается необычных памятных сувениров, то теперь любой желающий сможет приобрести законсервированный воздух Приаралья. Консервные банки с воздухом в качестве сувениров продаются в Канлыкульском районе Каракалпакстана.

Прощаемся с Matiz и Captiva

Matiz ушел в прошлое — GM Uzbekistan в июле 2018 года завершит производство модели. В конце года прекратят собирать и Captiva. Руководство компании обосновало свое решение моральным и техническим устареванием этих автомобилей.

Помимо этого, на прошедшей неделе стало известно о переговорах General Motors и "Узавтосаноат" – американцы хотят продать свои доли в двух автомобильных заводах в Узбекистане. Речь идет об Асакинском автомобильном заводе, а также о расположенном под Ташкентом заводе автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan.

Выпуск автомобилей на автопредприятии
© Sputnik / Игорь Зарембо
Не только GM: в Узбекистане начнут выпускать легковые авто других брендов
Вместо американской компании в стране ждут европейских, китайских и южнокорейских автопроизводителей – соответствующие переговоры по созданию новых сборочных мощностей на территории республики. уже ведутся. Причина начала переговорного процесса – желание Ташкента уйти от монополии GM и развивать конкуренцию на внутреннем рынке.

Уже известно о согласии Volkswagen – немецкий концерт планирует развернуть сборку сразу нескольких моделей в республике.

Новым автомобилям — современные парковки

Многоярусная парковка
© Sputnik / Игорь Зарембо
На территории жилых массивов Ташкента появятся многоярусные парковки
Для хранения новых автомобилей в жилых зонах Ташкента вместо старых металлических гаражей начнут возводить современные многоярусные парковки. По словам хокима, власти рассматривают несколько мест для строительства многоэтажных стоянок. Например, позади кафе "Бибигон", где сейчас железные гаражи и на Карасу-6. Точные адреса пока не называются и сколько именно таких стоянок появится тоже.

 

Цветы жизни и спортивное золото

С 31 мая по 2 июня в Ташкенте отмечают День защиты детей. Ряд мероприятий под лозунгом "Забота о каждом ребенке" проходят в парках столицы. Для маленьких гостей организовали различные спортивные соревнования и игры, а также праздничную вечеринку.

Оксана Чусовитина
AP Photo / Rebecca Blackwell
Чусовитина стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка вызова в Хорватии
Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в хорватском Осиеке.

Чтобы таких побед было больше,  уже с сегодняшнего дня производители водки и сигарет с 1 июня начнут выплачивать специальные сборы. Средства будут направляться в фонд развития при Министерстве физической культуры и спорта.

Постсмерть

Российский журналист А.Бабченко депортирован из Турции
© Sputnik / Руслан Кривобок
"Убийство" журналиста Бабченко оказалось спектаклем СБУ
"Убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось спецоперацией Службы безопасности Украины. Как рассказали представители службы, необходимость такой операции объясняется реальным заказом на ликвидацию Бабченко, который, якобы, поступил из Москвы. Однако и непосредственный исполнитель, и организатор убийства являются гражданами Украины.

Теги:
Узавтосаноат, GM Uzbekistan, Оксана Чусовитина, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров



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