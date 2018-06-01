Десять вещей, которые я поняла за 4 года в Москве: откровения таджички

Ежегодно около миллиона граждан Таджикистана отправляются в Москву. Одни едут в столицу России на определенный период учиться или работать, другие переезжают насовсем.
Когда мне было чуть больше 20 лет, я, собрав небольшой чемодан, тоже отправилась покорять Москву.
Со временем все наладилось. За пять лет я пережила много хороших и плохих моментов, получила образование, поступила в аспирантуру, устроилась на работу и завела семью.
Как бы ты ни готовился, ты все равно окажешься неготовым
Неважно, сколько времени потрачено на сборы, в Москве обязательно встретится то, что застигнет врасплох.
Моя жизнь начала круто меняться с первых часов в новом городе. И хотя я учила русский язык с 10 лет, все равно чувствовала себя пришельцем с другой планеты.
Приходилось самостоятельно выбирать выгодный тариф для проезда в транспорте, оформлять регистрацию, заполнять документы.
Ничто никогда не заменит родину
Да, я тоже раньше отмахивалась от наставлений старший, повторявших: "Вот уедешь и будешь скучать по родному двору, воздуху, воде и даже земле". Тогда мне казалось, что это ностальгия, присущая всем пожилым. Приехав в Москву, я практически сразу ощутила, как мне недостает всего привычного и домашнего.
Только в иммиграции ты понимаешь, насколько ты любишь Таджикистан и какое это священное для тебя место. Каждая тропинка становится родной, скучаешь по всем и всему.
Москва сделает тебя сильным и готовым ко всему
Если все таджикские девушки до замужества учатся у мамы готовить плов и другие блюда, то меня всему этому научила Москва. Здесь ты должен уметь все делать, ведь никто не будет готовить для тебя, как это принято дома в семье.
Сначала приходится туго, но потом осваиваешься — снимаешь показатели счетчиков на съемной квартире, запоминаешь нужную маршрутку от метро до дома, учишься пользоваться навигатором (тут без него никак). Со временем уже сам начинаешь помогать новеньким освоиться в городе.
Самое главное — не расслабляться. В суете важно не забывать следить за сроком регистрации, патента и вида на жительство.
Иммиграция разрушает стереотипы
Когда я еще была школьницей, я в душе ненавидела Москву. Потому что все наши родственники уезжали в этот далекий город и возвращались усталыми, грустными и старыми. Как будто Москва высасывала из них все соки.
В Москве не такие злые люди, как рассказывают. Люди везде одинаковые. Не бывает только плохих или только хороших. Как повезет. Начинаешь лучше понимать людей разных вероисповеданий и национальностей.
Кстати, цены на некоторые продукты в Душанбе такие же, как и в Москве, но в целом жизнь, конечно, дороже.
В Москве нужно жить быстро
Для нас после спокойного и размеренного Таджикистана Москва кажется сумасшедшим домом. Все куда-то бегут, ругаются, постоянно не успевают, торопятся. Не успел доехать, не успел поесть, не успел прийти вовремя.Я чувствовала себя маленькой улиткой, которую постоянно обгоняли проносящиеся мимо стада людей.
А все почему? В Москве столько всего есть, что времени никогда не хватит. Стараешься успеть все — вовремя приехать на работу, добраться обратно до дома, пока не начался час пик, по дороге заехать в торговый центр за новой блузкой, а потом в "Ашан" за продуктами.
В московском метро нужно всегда смотреть вверх
Это был первый день учебы. Мы договорились с однокурсниками поехать вместе, так как не знали, где точно находится учебный корпус. Я нарядилась, надела платье и каблуки, ведь в Таджикистане первое сентября — это праздник, нужно быть красивой.
Хорошо, что я вспомнила напутствие папы: "Если потеряешься, всегда смотри вверх, найди указатели".
В тот день я усвоила для себя две вещи: в Москве нельзя ходить на каблуках и всегда надо смотреть на указатели.
Кстати, метро Москвы — это красота и история в одном флаконе, такого метро нет ни в одной стране мира. Каждая станция отличается собственным узором и дизайном.
В Москве учишь русский язык на ходу
Самой большой проблемой в первые месяцы был языковой барьер. В школе по русскому у меня была пятерка, но в Москве мне это почему-то не помогло. То ли от волнения, то ли из-за скорости произношения в первые дни я сильно терялась и не знала, что отвечать, когда у меня спрашивали элементарные вещи.
Нередко терпеливо выслушиваешь, как тебя поправляют в магазине или на работе. А потом просто не замечаешь, как уже легко говоришь по-русски, только акцент остается.
Вы не поймете, что такое холод, пока не перезимуете в Москве
Я с детства люблю снег, для жаркого Таджикистана снежинки — это что-то невероятное. Я была так счастлива, когда наступала моя первая зима в Москве, и ждала снегопада. Я просто представить себе не могла, насколько мне будет холодно.
После такой "заморозки" дышащее жаром метро показалось раем. Так я поняла разницу между теплой одеждой в Таджикистане и России и отправилась за новым пуховиком и сапогами.
В Москве на каждом шагу чайхана
Я думала, чайхана бывает только на востоке, но Москва и этим удивила. И в центре, и на окраине можно легко встретить чайхану. Такие заведения открывают успешные иммигранты из Центральной Азии, к слову, восточная кухня очень популярна в городе.
Кроме чайханы, в Москве работают множественные тандырные, где продают лепешки, хлеб и самсу.
Москва поражает своим размахом
Сидя дома перед телевизором у себя в Таджикистане, я смотрела парад на Красной площади 9 Мая и мечтала: вот бы там побывать. И вот наконец я сама стою на старой брусчатке, а вокруг, по иронии, гуляют мои соотечественники. Было так удивительно, что в самом центре города прозвучала и затерялась в толпе таджикская речь.
В Москве кругом современные высотки, торговые центры, театры, концертные залы, ледовые катки, парки и стадионы. Никогда не пойму, как таксисты запоминали дорогу до изобретения навигатора.
Бонус
Способ передать посылку через своих из Душанбе в Москву работает в пять раз эффективней "Почты России".