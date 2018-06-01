Десять вещей, которые я поняла за 4 года в Москве: откровения таджички

Мечтая уехать в большой город, я не подозревала, как меня встретит Москва, теперь спустя 5 лет я хочу поделиться своим опытом с соотечественниками.

Ежегодно около миллиона граждан Таджикистана отправляются в Москву. Одни едут в столицу России на определенный период учиться или работать, другие переезжают насовсем.

Когда мне было чуть больше 20 лет, я, собрав небольшой чемодан, тоже отправилась покорять Москву.

© Sputnik / Vladimir Sergeev Горожане и туристы на Красной площади в Москве

Оглядываясь назад, я вспоминаю свой первый день в Москве. Наверное, он для всех похожий: ты стоишь в метро и не знаешь, как доехать до нужной станции, а мимо тебя с бешеной скоростью бегут, снуют, проносятся сотни людей, причем все с одинаковыми выражениями лиц — хмурые, серьезные, нерадостные.

Со временем все наладилось. За пять лет я пережила много хороших и плохих моментов, получила образование, поступила в аспирантуру, устроилась на работу и завела семью.

Как бы ты ни готовился, ты все равно окажешься неготовым

Неважно, сколько времени потрачено на сборы, в Москве обязательно встретится то, что застигнет врасплох.

Моя жизнь начала круто меняться с первых часов в новом городе. И хотя я учила русский язык с 10 лет, все равно чувствовала себя пришельцем с другой планеты.

Приходилось самостоятельно выбирать выгодный тариф для проезда в транспорте, оформлять регистрацию, заполнять документы.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Прохожие на улице Старый Арбат в Москве. 2016 год

Ничто никогда не заменит родину

Поначалу я все переводила: цены, время, расстояния. Мозг был вынужден делать двойную работу. Так, 45 рублей — это сколько в сомони? А если сейчас 6 вечера, то какое время в Душанбе? От дома до универа час с одной пересадкой, куда можно доехать за это время в Таджикистане? Прошло много времени, прежде чем все это уложилось в голове.

Да, я тоже раньше отмахивалась от наставлений старший, повторявших: "Вот уедешь и будешь скучать по родному двору, воздуху, воде и даже земле". Тогда мне казалось, что это ностальгия, присущая всем пожилым. Приехав в Москву, я практически сразу ощутила, как мне недостает всего привычного и домашнего.

© Sputnik / Евгения Новоженина Соборная площадь Московского кремля

Начинаешь скучать по таджикским лепешкам. Я никак не могла привыкнуть к батонам и черному хлебу. Первые четыре месяца мама готовила лепешки и отправляла мне через знакомых.

Только в иммиграции ты понимаешь, насколько ты любишь Таджикистан и какое это священное для тебя место. Каждая тропинка становится родной, скучаешь по всем и всему.

Москва сделает тебя сильным и готовым ко всему

Если все таджикские девушки до замужества учатся у мамы готовить плов и другие блюда, то меня всему этому научила Москва. Здесь ты должен уметь все делать, ведь никто не будет готовить для тебя, как это принято дома в семье.

Сначала приходится туго, но потом осваиваешься — снимаешь показатели счетчиков на съемной квартире, запоминаешь нужную маршрутку от метро до дома, учишься пользоваться навигатором (тут без него никак). Со временем уже сам начинаешь помогать новеньким освоиться в городе.

Самое главное — не расслабляться. В суете важно не забывать следить за сроком регистрации, патента и вида на жительство.

Иммиграция разрушает стереотипы

Когда я еще была школьницей, я в душе ненавидела Москву. Потому что все наши родственники уезжали в этот далекий город и возвращались усталыми, грустными и старыми. Как будто Москва высасывала из них все соки.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Туристические теплоходы на Москве-реке. На дальнем плане: Большой Каменный мост и Московский Кремль.

Пока я сама не приехала сюда, я не понимала, почему так. Конечно, быстрый ритм и много работы утомляют, но ты стараешься для себя и своих близких, все не зря.

В Москве не такие злые люди, как рассказывают. Люди везде одинаковые. Не бывает только плохих или только хороших. Как повезет. Начинаешь лучше понимать людей разных вероисповеданий и национальностей.

Кстати, цены на некоторые продукты в Душанбе такие же, как и в Москве, но в целом жизнь, конечно, дороже.

В Москве нужно жить быстро

Для нас после спокойного и размеренного Таджикистана Москва кажется сумасшедшим домом. Все куда-то бегут, ругаются, постоянно не успевают, торопятся. Не успел доехать, не успел поесть, не успел прийти вовремя.Я чувствовала себя маленькой улиткой, которую постоянно обгоняли проносящиеся мимо стада людей.

А все почему? В Москве столько всего есть, что времени никогда не хватит. Стараешься успеть все — вовремя приехать на работу, добраться обратно до дома, пока не начался час пик, по дороге заехать в торговый центр за новой блузкой, а потом в "Ашан" за продуктами.

Sputnik / Алексей Филиппов Международный деловой центр Москва-Сити

В московском метро нужно всегда смотреть вверх

Такой ритм позволяет переделать кучу дел за один день. Мозг разрывается от информации, а ноги уже бегут к очередной цели.

Это был первый день учебы. Мы договорились с однокурсниками поехать вместе, так как не знали, где точно находится учебный корпус. Я нарядилась, надела платье и каблуки, ведь в Таджикистане первое сентября — это праздник, нужно быть красивой.

© Sputnik / Руслан Кривобок Станция Кольцевой линии Московского метрополитена "Комсомольская"

И вот я еле успеваю за ребятами, которые пренебрегли внешним видом в угоду мобильности. Конечно, же я отстала от них. При переходе с "Таганской" на "Марксистскую" меня закружило в водовороте встречного движения. Тут меня охватила паника: куда идти, где ребята, как найти дорогу, у кого спросить?

Хорошо, что я вспомнила напутствие папы: "Если потеряешься, всегда смотри вверх, найди указатели".

В тот день я усвоила для себя две вещи: в Москве нельзя ходить на каблуках и всегда надо смотреть на указатели.

Кстати, метро Москвы — это красота и история в одном флаконе, такого метро нет ни в одной стране мира. Каждая станция отличается собственным узором и дизайном.

В Москве учишь русский язык на ходу

Самой большой проблемой в первые месяцы был языковой барьер. В школе по русскому у меня была пятерка, но в Москве мне это почему-то не помогло. То ли от волнения, то ли из-за скорости произношения в первые дни я сильно терялась и не знала, что отвечать, когда у меня спрашивали элементарные вещи.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу 10

Часто не могла выговорить слова, а ведь я их знала. Большинство соотечественников плохо владеют русским языком, поэтому учиться надо у других. В основном учишь русский на ходу: слушаешь радио или разговоры в метро, читаешь новости.

Нередко терпеливо выслушиваешь, как тебя поправляют в магазине или на работе. А потом просто не замечаешь, как уже легко говоришь по-русски, только акцент остается.

Вы не поймете, что такое холод, пока не перезимуете в Москве

Я с детства люблю снег, для жаркого Таджикистана снежинки — это что-то невероятное. Я была так счастлива, когда наступала моя первая зима в Москве, и ждала снегопада. Я просто представить себе не могла, насколько мне будет холодно.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Дети катаются на карусели на Красной площади в Москве

Я привезла с собой из Таджикистана теплые вещи, ну, мне тогда казалось, что они теплые. Надев все, что у меня было, я, как капуста, я поехала в первый по-настоящему морозный день на учебу. На остановке было много людей, автобуса долго не было. Мне пришлось зайти в соседний магазин, чтобы хоть как-то согреться. Холодно было везде — замерзли нос, ладони, стопы, колени.

После такой "заморозки" дышащее жаром метро показалось раем. Так я поняла разницу между теплой одеждой в Таджикистане и России и отправилась за новым пуховиком и сапогами.

В Москве на каждом шагу чайхана

Я думала, чайхана бывает только на востоке, но Москва и этим удивила. И в центре, и на окраине можно легко встретить чайхану. Такие заведения открывают успешные иммигранты из Центральной Азии, к слову, восточная кухня очень популярна в городе.

© Sputnik / Владимир Астапкович Города России. Москва

Москва поражает своим размахом

В чайхану заходят совершенно разные люди, но уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, конечно, больше. В таком кафе ощущаешь себя, как дома.Кроме чайханы, в Москве работают множественные тандырные, где продают лепешки, хлеб и самсу.

Сидя дома перед телевизором у себя в Таджикистане, я смотрела парад на Красной площади 9 Мая и мечтала: вот бы там побывать. И вот наконец я сама стою на старой брусчатке, а вокруг, по иронии, гуляют мои соотечественники. Было так удивительно, что в самом центре города прозвучала и затерялась в толпе таджикская речь.

© Sputnik / Евгений Биятов Города России. Москва

Москва просто огромная. От этого даже страшно иногда. Считается совершенно нормальным, если житель одной части города никогда не бывал в другой, а порой и не знает, где такой район находится.

В Москве кругом современные высотки, торговые центры, театры, концертные залы, ледовые катки, парки и стадионы. Никогда не пойму, как таксисты запоминали дорогу до изобретения навигатора.

Бонус

Способ передать посылку через своих из Душанбе в Москву работает в пять раз эффективней "Почты России".