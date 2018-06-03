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Вооруженные боевики

Бен Ладен возвращается. Кто претендует на место главного террориста в мире

© Sputnik /
Колумнисты
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Игорь Гашков
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Один из лидеров "Аль-Каиды"*, сын и наследник террориста номер один Усамы бен Ладена Хамза планирует свержение монархии в Саудовской Аравии, захват святынь ислама — городов Мекки и Медины и угрожает отомстить Западу за отца.

На что способен Хамза бен Ладен — в материале РИА Новости.

Сын за отца

У миллионера-джихадиста Усамы бен Ладена было не менее двадцати детей. Но именно Хамза, единственный сын третьей жены основателя "Аль-Каиды"* Хайрии Сабар, с детства был любимцем. Бен Ладен высоко ценил религиозный фанатизм его матери, и мальчика, воспитанного в соответствующем духе, с юных лет использовали в исламистской пропаганде.

Сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен
© AP Photo / CIA
Сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен

На видео "Аль-Каиды"* девятилетний Хамза читал стихи о вечной борьбе с неверными. После вторжения США в Афганистан он позировал на фоне сбитых талибами самолетов. Его упоминали среди участников террористического подполья в Пакистане, замешанных в подготовке убийства премьера Беназир Бхутто.

В начале десятых, когда инициатива в джихадистском движении перешла к ИГ*, сын бывшего террориста номер один пропал из информационного поля. Предполагалось, что он убит. Однако в 2015 году Хамза бен Ладен напомнил о себе, распространив видеообращения в интернете. Стало ясно, что он занял одно из ключевых мест в иерархии "Аль-Каиды"* — по правую руку от ее стареющего лидера Аймана аль-Завахири.

"Хамзу лишили гражданства, он террорист"

Ни в одной другой стране мира это не вызвало таких опасений, как в Саудовской Аравии. Вернувшийся к борьбе за власть Хамза бен Ладен призвал племена страны к бунту против монархии, а также переходу на сторону ее военного противника — одной из групп мятежников в Йемене. В Эр-Рияде проводят умеренно-либеральные реформы, вызывающие сопротивление консерваторов.

Лидер террористической сети Аль-Каида Усама бен Ладен
© AP Photo / Mazhar Ali Khan
Лидер террористической сети "Аль-Каида" Усама бен Ладен

Ультраконсерватор Хамза с призывом обратить оружие против властей еще более обострил обстановку.

"В Саудовской Аравии этого человека, Хамзу бен Ладена, упоминают с обязательным добавлением, что он террорист. И постоянно подчеркивают: он, саудит по происхождению, лишен гражданства", — рассказал РИА Новости профессор РГГУ Григорий Косач. По его словам, в обществе Саудовской Аравии сохраняется родоплеменная структура, поэтому призыв к племенам о восстании не лишен смысла.

Однако эксперт надеется, что к Бен Ладену — младшему саудиты не прислушаются.

По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, на Эр-Рияд вполне может обрушиться гнев племен, хотя и неясно, захотят ли они договариваться с Бен Ладеном. "Фактический глава королевства принц Мухаммад бен Салман правит тяжелой рукой — недавно арестовали немало саудовских принцев. Эти представители династии по женской линии происходят из разных племен.

Полигамия в королевской семье диктовалась политическими причинами: основатель государства Абдель-Азиз ибн Сауд сочетался браком с женщинами многих племен, чтобы укрепить единство страны. В результате его внуки, двоюродные братья, сочувствуют каждый своему племени. Конфликт между ними угрожает стабильности государства", — считает Макаркин.

Иран обвиняют. Иран все отрицает

Внутрисаудовские противоречия сказываются на всем Большом Ближнем Востоке. Наследник престола Эр-Рияда Мухаммад бен Салман убежден, что Хамза бен Ладен тайно встал на сторону Тегерана и получает оттуда помощь. "Сын Усамы — новый глава "Аль-Каиды"*. Он проживал в Иране, а теперь действует за пределами этой страны. Но ему все равно оказывают поддержку", — полагает второй человек в королевстве. По мнению принца, призывы к восстанию и свержению монархии в Саудовской Аравии выгодны только персам. В Тегеране это категорически отрицают.

Иран обвиняют в связях с "Аль-Каидой"* и в США. Об этом говорили еще в нулевые годы, когда суннитские и шиитские радикалы, не объединяясь, вели партизанскую войну против американских оккупационных войск в Ираке. В Вашингтоне подозревали Тегеран в финансировании "Аль-Каиды"*, однако доказательств этому не было.

Достоверно известно одно: Хамза бен Ладен некоторое время действительно находился в Иране под домашним арестом. При каких обстоятельствах террорист оказался в плену и как обрел свободу, открытые источники не сообщают.

Наследник ИГ*

Возвращение Хамзы бен Ладена в большую ближневосточную политику совпадает с упадком ИГ*, потерпевшего поражение в Ираке и Сирии. Разочарованные бойцы рассеялись по мусульманскому миру, и многие, очевидно, ищут нового лидера. В этих условиях "Аль-Каида"* может получить преимущество перед ИГ* за счет оперативной смены руководства. Не исключается и постепенное слияние группировок.

Хамза бен Ладен способен стать фигурой, символизирующей преемственность в рядах джихадистов. Прецедент в ближневосточной политике имеется: Муктада аль-Садр, сын шиитского аятоллы Мохаммеда Садека аль-Садра, в нулевые поднял восстание против США, а в 2018-м триумфально вернулся в политику, победив на иракских выборах. Удастся ли Бен Ладену — младшему собрать вокруг себя сторонников отца, покажет время.

*Террористическая организация, запрещенная в России.




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