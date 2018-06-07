Религиозный реванш, или Зачем Узбекистану телеканал об исламе

Зачем Узбекистан запускает телеканал Muslim TV и как он поможет в борьбе с экстремизмом – в материале колумниста Sputnik.

В большинстве стран, особенно в Северной Америке и в Азии, религия переживает определенный ренессанс, что никак не противоречит демократическим ценностям и светскому образу жизни.

В Узбекистане в священный месяц Рамадан начал работу первый религиозный исламский интернет-телеканал с простым, но понятным названием Muslim TV. Контент будет состоять из религиозных культурно-просветительских программ, рассказывающих о жизни и традициях в среднеазиатской республике.

Появление такого рода СМИ — это явный маркер усиления религиозной составляющей в республике. Таким образом, можно говорить о том, что либо сформировалась значительная аудитория, желающая получать религиозный контент, либо есть политическая задача в этом направлении. В любом случае усиление внимание к религиозной сфере налицо.

© Sputnik / Александр Кряжев Управление мусульман Узбекистана запустило интернет-телеканал Muslim ТV

Почему так происходит? Для начала стоит отметить, что Узбекистан здесь не уникален и даже исламский мир с присущей ему в данный момент пассионарностью не выглядит чем-то особенным. Еще в начала двухтысячных известный американский философ Френсис Фукуяма писал о масштабном ренессансе религии в Северной Америке и росте влияния ее на общественную жизнь в тех же США: "… мнение, будто благодаря прогрессу образования и модернизации вообще религия неизбежно уступит место научному рационализму, само по себе чрезвычайно наивно и оторвано от эмпирической реальности. Несколько поколений назад многие социологи полагали, что модернизация непременно предполагает секуляризацию. Но эта схема подтвердилась только в Западной Европе; ни в Северной Америке, ни в Азии рост образованности и научной грамотности не приводил к упадку религиозности. В одних случаях веру в традиционную религию заменила вера в секулярные идеологии — такие как "научный" социализм, — не более рациональные, чем религия; в других — произошло мощное возрождение самой традиционной религии".

За примером далеко ходить не надо. В России уже много лет успешно работают два религиозных телеканала – "СПАС" и "Царьград". Первым владеет Московская патриархия, а второй позиционируется создателями и спонсорами проекта как консервативный и православный.

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После распада Советского Союза стало очевидно, что поддерживать национальные идентичности на старом коммунистическом наследии очень тяжело и перед каждой республикой стал вопрос о формировании замены советской идеологии. В российской действительности возникали тезисы о суверенной демократии, обществе потребления, об особом пути, но как цельное явление, новые государственные идеологии так и не сформировались. Однако природа не терпит пустоты, и в качестве замены на место диалектического материализма и марксизма пришла религия. Отчасти она успешно справляется с функциями присущими идеологии: формирует основы национальной идентичности, создает общие стереотипы и транслирует полезные для всего общества и государства качества —скромность, послушание и взаимоуважение. Также она создает своеобразные связи между людьми, живущими далеко друг от друга. но исповедующих общие ценности.

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В случае Узбекистана правительство решает и более насущные проблемы. К сожалению, в современном мире религия часто используется в качестве платформы для создания и распространения разрушительных идеологий, итогом работы которых становятся терроризм и войны. Подмена религиозных тезисов, ложная интерпретация Священного писания и последующая радикализация — классические способы вербовки и инструмент обострения религиозной обстановки в государстве. Достаточно взглянуть на карту Ближнего Востока и увидеть несколько пылающих этно-религиозных конфликтов.

Как в такой ситуации быть государству? Вариант первый: всяческий подавлять любое желание местного населения в религиозном просвещении, стараясь сохранить текущий конфессиональный статус-кво. Но если противостоять процессу роста религиозности, можно столкнуться с уходом ислама в оппозицию государству или с захватом авторитетных религиозных позиций радикалами. В конечном итоге такая ситуация приведет к потере контроля и возможным внутренним и внешним этно-религиозным конфликтам.

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Примерно по такому пути идет Китай, который пытается поставить под тотальный контроль мусульманское население в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там используются и методы ДНК-контроля , устанавливается по всему району огромное количество видеокамер с системой распознавания лиц для мониторинга поведения местных жителей, а недавно было объявлено о строительстве масштабной пограничной стены длинной в 5,7 тысячи километров. Цель всех этих мер одна – больший контроль на границе за местными мусульманами. Стоит ли жертвовать религиозными свободами ради контроля дальней провинцию — вопрос спорный.

Иной вариант, когда государство пытается управлять и даже возглавлять процесс десекуляризации общества и одновременно транслировать необходимые ценности для сохранения единства страны и устранения потенциальных конфликтов. А в условиях Узбекистана эти вопросы стоят особенно остро, если учесть проникновение радикальных учений из разрушенного бесконечной войной Афганистана и радикализацию жителей китайского Синьцзяна. И это, не говоря уже об особом интересе, ряда крупных террористических организаций именно к Средней Азии.

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Этот регион представляет из себя новую геополитическую "шахматную доску" Большой игры, где уже сейчас пересекаются интересы почти всех великих держав от Китая до США. В этой ситуации перед местными элитами стоит задача формирования органичных обществ, способных самостоятельно решать религиозные и этнические проблемы, избегая и пресекая влияния извне.

Логика развития последних лет подсказывает, что влияние религии на политику и общество во всем мире будет только расти, и главный вопрос заключается в том, как правильно интегрировать религию в светское государство и институты демократии. Возможно, поиск ответов именно на эти вопросы станет главной задачей для многих стран мира на ближайшие десятилетия. В этих условиях такие просветительские религиозные интернет-каналы как Muslim TV позволят решить хотя бы часть серьезных проблем.