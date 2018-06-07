Религиозный реванш, или Зачем Узбекистану телеканал об исламе

В большинстве стран, особенно в Северной Америке и в Азии, религия переживает определенный ренессанс, что никак не противоречит демократическим ценностям и светскому образу жизни.
В Узбекистане в священный месяц Рамадан начал работу первый религиозный исламский интернет-телеканал с простым, но понятным названием Muslim TV. Контент будет состоять из религиозных культурно-просветительских программ, рассказывающих о жизни и традициях в среднеазиатской республике.
Появление такого рода СМИ — это явный маркер усиления религиозной составляющей в республике. Таким образом, можно говорить о том, что либо сформировалась значительная аудитория, желающая получать религиозный контент, либо есть политическая задача в этом направлении. В любом случае усиление внимание к религиозной сфере налицо.
За примером далеко ходить не надо. В России уже много лет успешно работают два религиозных телеканала – "СПАС" и "Царьград". Первым владеет Московская патриархия, а второй позиционируется создателями и спонсорами проекта как консервативный и православный.
Коран и Библия вместо Капитала
После распада Советского Союза стало очевидно, что поддерживать национальные идентичности на старом коммунистическом наследии очень тяжело и перед каждой республикой стал вопрос о формировании замены советской идеологии. В российской действительности возникали тезисы о суверенной демократии, обществе потребления, об особом пути, но как цельное явление, новые государственные идеологии так и не сформировались. Однако природа не терпит пустоты, и в качестве замены на место диалектического материализма и марксизма пришла религия. Отчасти она успешно справляется с функциями присущими идеологии: формирует основы национальной идентичности, создает общие стереотипы и транслирует полезные для всего общества и государства качества —скромность, послушание и взаимоуважение. Также она создает своеобразные связи между людьми, живущими далеко друг от друга. но исповедующих общие ценности.
Пожертвовать сливой чтобы спасти персик
Как в такой ситуации быть государству? Вариант первый: всяческий подавлять любое желание местного населения в религиозном просвещении, стараясь сохранить текущий конфессиональный статус-кво. Но если противостоять процессу роста религиозности, можно столкнуться с уходом ислама в оппозицию государству или с захватом авторитетных религиозных позиций радикалами. В конечном итоге такая ситуация приведет к потере контроля и возможным внутренним и внешним этно-религиозным конфликтам.
Иной вариант, когда государство пытается управлять и даже возглавлять процесс десекуляризации общества и одновременно транслировать необходимые ценности для сохранения единства страны и устранения потенциальных конфликтов. А в условиях Узбекистана эти вопросы стоят особенно остро, если учесть проникновение радикальных учений из разрушенного бесконечной войной Афганистана и радикализацию жителей китайского Синьцзяна. И это, не говоря уже об особом интересе, ряда крупных террористических организаций именно к Средней Азии.
Логика развития последних лет подсказывает, что влияние религии на политику и общество во всем мире будет только расти, и главный вопрос заключается в том, как правильно интегрировать религию в светское государство и институты демократии. Возможно, поиск ответов именно на эти вопросы станет главной задачей для многих стран мира на ближайшие десятилетия. В этих условиях такие просветительские религиозные интернет-каналы как Muslim TV позволят решить хотя бы часть серьезных проблем.