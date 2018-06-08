Война и мир: для чего Россия зовет военных СНГ в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ 6 июня предложил коллегам из СНГ поучаствовать в налаживании мирной жизни в Сирийской Арабской Республике (САР). И в этом видится прежде всего созидательный аспект, а не попытка формирования военной коалиции СНГ на Ближнем Востоке (для наращивания потенциала конфронтации).
Сергей Шойгу выступил в Кызыле перед делегациями военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Отметил, что совместные границы, общность исторических связей, общие угрозы, а также единые приоритеты добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, региональной стабильности позволяют партнерам по СНГ вести доверительный разговор на самые актуальные темы. И поскольку главным вызовом для СНГ сегодня является международный терроризм, речь зашла о ситуации в Сирии.
И все же, почему о возрождении мирной жизни в Сирии говорят руководители военных ведомств, главные функции которых с созидательным строительством напрямую не связаны? Очевидно, между войной и миром нет четко обозначенных границ. В этой зоне много взрывоопасных ситуаций, предметов и иных угроз военного характера.
Минное поле
Фронт восстановительных работ в Сирии обширный — от разминирования территории до патрулирования зон деэскалации и экономической реанимации. Однако ранее российский президент Владимир Путин констатировал, что небольших поставок ООН совершенно недостаточно, и сирийцам помогают "не на словах, а на деле" только Россия, Иран и Турция. Рассмотрим приоритеты.
На исходе 2017 года уже обсуждалось участие Армении в международной операции разминирования сирийских провинций. Армянские саперы имеют огромный опыт, ранее успешно разминировали территорию в 10 тысяч квадратных метров на армяно-азербайджанской границе. К тому же в Сирии проживают более 100 тысяч этнических армян, и с начала сирийской войны Армения предоставила убежище 22 тысячам беженцев (цифра значительная, ведь население Республики Армения составляет менее 3 миллионов человек). Кровную связь со счетов не сбросишь.
Весной 2014 года, в разгар боев с террористами за сирийский город Кесаб, где проживает большое количество армян, в Ереване звучали предложения направить туда миротворческий контингент. В это же время группу армянских депутатов в Дамаске принял президент Сирии Башар Асад, однако армянское правительство тогда ограничилось заявлениями о консолидации усилий. За четыре года многое изменилось.
Опыт выживания
Вроде бы, теперь пули в Сирии свистят все реже, и самое время активизироваться военным саперам — боевой опыт и приличные деньги никому не помешают. Соглашение о сотрудничестве инженерных войск вооруженных сил государств СНГ в области гуманитарного разминирования в мае 2014 года подписали правительства Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Однако речь идет не только о саперах.
Поделиться навыками обустройства безопасных для здоровья полевых лагерей, мобильными медпунктами, палатками или сборными модулями для проживания на месте разрушенных кварталов, системами добычи и очистки питьевой воды — не очень сложно и не очень дорого для военных ведомств, которые будут участвовать в гуманитарной миссии. А благотворный геополитический эффект и экономическая отдача со временем могут оказаться весьма значительными.