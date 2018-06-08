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Женщины переходят дорогу в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска

Война и мир: для чего Россия зовет военных СНГ в Сирию

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Колумнисты
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Александр Хроленко
Тема:
Перемирие в Сирии (59)
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Какую программу по восстановлению мира наметили министры обороны стран СНГ на встрече Кызыле, а также чем это может закончиться, рассуждал военный обозреватель Александр Хроленко.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ 6 июня предложил коллегам из СНГ поучаствовать в налаживании мирной жизни в Сирийской Арабской Республике (САР). И в этом видится прежде всего созидательный аспект, а не попытка формирования военной коалиции СНГ на Ближнем Востоке (для наращивания потенциала конфронтации).

Сергей Шойгу выступил в Кызыле перед делегациями военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Отметил, что совместные границы, общность исторических связей, общие угрозы, а также единые приоритеты добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, региональной стабильности позволяют партнерам по СНГ вести доверительный разговор на самые актуальные темы. И поскольку главным вызовом для СНГ сегодня является международный терроризм, речь зашла о ситуации в Сирии.

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Усилиями России и ее региональных союзников за три года псевдохалифат на сирийской территории уничтожен, от боевиков освобождена большая часть страны, но очаги террористической угрозы и экономическая разруха сохраняются, омрачают будущее единой и неделимой Сирии, ряда соседних государств. По мнению министра обороны России, в этой горячей точке планеты партнеры по СНГ способны помочь в восстановлении инфраструктуры и благотворно повлиять на процесс внутриполитического урегулирования.

И все же, почему о возрождении мирной жизни в Сирии говорят руководители военных ведомств, главные функции которых с созидательным строительством напрямую не связаны? Очевидно, между войной и миром нет четко обозначенных границ. В этой зоне много взрывоопасных ситуаций, предметов и иных угроз военного характера.

Минное поле

Фронт восстановительных работ в Сирии обширный — от разминирования территории до патрулирования зон деэскалации и экономической реанимации. Однако ранее российский президент Владимир Путин констатировал, что небольших поставок ООН совершенно недостаточно, и сирийцам помогают "не на словах, а на деле" только Россия, Иран и Турция. Рассмотрим приоритеты.

Министры обороны стран СНГ
МО РФ
Единство в борьбе: Шойгу призвал СНГ помочь наладить мир в Сирии
Известно, что каждая война оставляет после себя обширные минные поля с утраченными или уничтоженными картами-схемами их расположения на местности. Смертоносный металл в земле десятилетиями представляет опасность для мирного населения (сельскохозяйственных и строительных работ), и задачи разминирования — безусловный приоритет восстановления мирной жизни в Сирии (как и в других горячих точках Ближнего Востока).

На исходе 2017 года уже обсуждалось участие Армении в международной операции разминирования сирийских провинций. Армянские саперы имеют огромный опыт, ранее успешно разминировали территорию в 10 тысяч квадратных метров на армяно-азербайджанской границе. К тому же в Сирии проживают более 100 тысяч этнических армян, и с начала сирийской войны Армения предоставила убежище 22 тысячам беженцев (цифра значительная, ведь население Республики Армения составляет менее 3 миллионов человек). Кровную связь со счетов не сбросишь.

Весной 2014 года, в разгар боев с террористами за сирийский город Кесаб, где проживает большое количество армян, в Ереване звучали предложения направить туда миротворческий контингент. В это же время группу армянских депутатов в Дамаске принял президент Сирии Башар Асад, однако армянское правительство тогда ограничилось заявлениями о консолидации усилий. За четыре года многое изменилось.

Пальмира при поддержке ВКС РФ была взята войсками Сирийской Арабской Республики
© Sputnik / Михаил Алаеддин
Сначала разминировать, потом восстановить: перерождение Пальмиры
В сложившейся международной практике сотрудничество в области разминирования взаимовыгодно. Подобные услуги сирийское правительство способно оплатить нефтью, газом или их валютными эквивалентами. И не случайно в сирийской гуманитарной операции рассматривается участие военных саперов Египта, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Турции. Идут переговоры с оборонными ведомствами, организовано взаимодействие со службой ООН по разминированию (четырнадцать департаментов, учреждений, программ и фондов ООН участвуют в программах разминирования в 30 странах).

Опыт выживания

Вроде бы, теперь пули в Сирии свистят все реже, и самое время активизироваться военным саперам — боевой опыт и приличные деньги никому не помешают. Соглашение о сотрудничестве инженерных войск вооруженных сил государств СНГ в области гуманитарного разминирования в мае 2014 года подписали правительства Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Однако речь идет не только о саперах.

Президент Сирии Башар Асад
Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
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Вооруженные силы ряда стран СНГ за четверть века прошли хорошую школу выживания в условиях локальных военных конфликтов, полуразрушенной инфраструктуры государства, экономической стагнации, нехватки всего и вся — от продовольствия и обмундирования до крыши над головой. А еще — накопили опыт участия в миротворческих операциях в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Совместное патрулирование зон деэскалации — дело знакомое и привычное для многих военнослужащих Армении, Грузии и ряда других республик постсоветского пространства.

Поделиться навыками обустройства безопасных для здоровья полевых лагерей, мобильными медпунктами, палатками или сборными модулями для проживания на месте разрушенных кварталов, системами добычи и очистки питьевой воды — не очень сложно и не очень дорого для военных ведомств, которые будут участвовать в гуманитарной миссии. А благотворный геополитический эффект и экономическая отдача со временем могут оказаться весьма значительными.

Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
Сирийский кризис: трудное урегулирование
Миротворческое и гуманитарное взаимодействие государств Содружества заложены Алма-Атинской Декларацией от 21 декабря 1991 года и Ашхабадской Декларацией о развитии сотрудничества между государствами-участниками СНГ от 24 декабря 1993 года. Несмотря на отдельные трудности и конфликты, этот процесс развивается уже более четверти века. И Сирия — достойная площадка для консолидации.

Тема:
Перемирие в Сирии (59)
Теги:
Борьба с терроризмом, СНГ, Россия, Сирия



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