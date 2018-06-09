16:20 09 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Выставочный зал в Ташкенте

Ташкент – город русской эвакуации: из записок путешественника в прошлое

© Foto : Илья Буяновский
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Илья Буяновский
17 0 0

Илья Буяновский — путешественник и блогер из Москвы. Не первый год он исследует страны постсоветского пространства, о чем пишет в своем живом журнале varandey. На этот раз он рассказывает о нетуристических местах "русского" Ташкента, города, в котором путешественник провел в общей сложности не один месяц.

Если Прагу или Париж можно назвать городами русской эмиграции, то Ташкент, как и Алма-Ата — города русской эвакуации: в войну через узбекскую столицу прошло около миллиона эвакуированных. Были среди них такие выдающиеся личности, как Анна Ахматова и Фаина Раневская, но в основном — люди неизвестные и предоставленные сами себе. Многим, чтобы выжить, пришлось продавать вещи из оставленных домов.

Этика и эстетика блошиного рынка

Так в яме у железной дороги возник грандиозный блошиный рынок — Тезиковка. Своё название он получил по местности за железной дорогой, известной как Тезикова дача, она же особняк купца Ивана Тезикова.

Многоэтажные здания в Ташкенте
© Foto : Илья Буяновский
Ташкент — город хитрый: записки путешественника в прошлое
Продавали тут буквально все, вплоть до (цитирую Солженицына) "…американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников черной и белой магии". По воспоминаниям старых ташкентцев, на той, советской Тезиковке существовала своеобразная этика. Так, здесь почти не было перекупщиков. Власти на существование гигантской барахолки закрывали глаза, поэтому в её толчее успешно прятались всяческие деклассированные элементы, и ближайший мостик через канал Салар весь Ташкент знал как место криминальных сходок.

Последний подъем рынка пришёлся на 1990-е годы, когда Ташкент стал центром уже русской репатриации — уезжающие распродавали здесь всё, что могли, да и развал производства и нищета вынудили многих встать за прилавок. На этой Тезиковке появились уже и перекупщики, и рэкитиры. В начале 2000-х годов власти Ташкента положили всему этому делу конец, отправив торговлю в заброшенные склады на окраине.

За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, зачуйлинский
© Foto : Илья Буяновский
За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский"

Привокзальный район Ташкента самый, пожалуй, неузбекский. Населённый век назад пришлой русской беднотой, в Гражданскую район был известен как Крепость Рабочих и Красная Цитадель. С мятежа рабочих железнодорожных мастерских началась советская власть в Туркестане. Ей удалось удержать Ташкент даже в 1918 году, когда его со всех сторон окружали басмачи да белые, а в самом городе разгорелся контрреволюционный Осиповский мятеж. Ныне это территория раскинувшегося у вокзала Ташкентского тепловозоремонтного завода.

Как живут узбекистанцы в Чон-Гаре
Фото: Илья Буяновский
Заметки путешественника: как живут узбекистанцы в Чон-Гаре
За железной дорогой лежит Ташкент одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский" (от канала Чаули). Эти кварталы похожи не на махалли Старо-Городской части, а на обычный южный город Российской империи.

Районы за железной дорогой назывались или по именам купцов — Первушка, Тезиковка. В глубине этих кварталов у Ферганского тракта спрятан русский храм, а точнее, женский Троице-Никольский монастырь.

Никольский монастырь в Ташкенте
© Foto : Илья Буяновский
Никольский монастырь в Ташкенте

Обитель зародилась в 1894 году без какого-либо особого повода. Просто к тому моменту здесь набралась такая масса русских людей, что среди них нашлось немало желающих постричься в монашество. Община оставалась маленькой и бедной, до революции не успела построить ничего, кроме жилого корпуса с домовым храмом, куда, впрочем, привезли несколько святынь.

Активнее стройка шла в 1990-е годы, и хотя возродили обитель под изначальным названием Троицкой, новый храм освятили Никольским. Здесь обычно людно и монашки поддерживают старорусский приусадебный уют.

Православный собор советской постройки

Город Учкудук
© Foto : Из личного архива Ильи Буяновского
Три колодца в Кызылкумах
Но главный православный храм Узбекистана — Успенский собор. Он знал разные времена. Церковь Святого Пантелеймона (1879) при Туркестанском военном госпитале, стоявшая тут первоначально, в 1933 году была превращена в склад Среднеазиатского военного округа, но уже в 1945 возвращена верующим и освящена как кафедральный Успенский собор. В нынешнем виде собор возведен в 1958-60 годах, при Хрущёве, то есть в послевоенную религиозную оттепель и до начала второй волны гонений на веру.

Впрочем, самый впечатляющий элемент Ташкентского собора — многоярусная колокольня — построена между 2006 и 2011 годами, когда стало ясно, что закрытые церкви в центре города власти не вернут общине, а доломают окончательно.

Успенский собор в Ташкенте
© Foto : Илья Буяновский
Успенский собор в Ташкенте

Такая вот парадоксальная страна Узбекистан — при Советах церкви строили, в постсоветское время — сносили.

Сегодня в соборе так же людно, как в соборах крупных российских областных центров. В общем русских вместе с другими меньшинствами и русскоязычными узбеками тут как раз и набирается на крупный облцентр, чего достаточно для возникновения собственной культурной среды. И хотя русские отсюда продолжают репатриироваться, думаю, часть общины уже никуда не уедет, их потомки будут жить в Ташкенте спустя десятилетия, удивляя гостей с исторической родины аутентичной речью конца ХХ века.

И если московские маршрутки водят узбеки, логично сесть в ташкентскую маршрутку с русским парнем за рулём. Словом, жизнь русской общины Ташкента вдали от России идёт своим чередом, и в ее храмах в глубине мусульманской стороны по сравнению с российскими церквями всё выглядит как-то человечнее и ближе.

Приют ученых

Ташкентский проспект Улугбека, ученого хана и Тамерланова внука, пересекает местный Академгородок. Расположен он за бывшим музеем Туркестанского военного округа (где в 2009 году снесли памятник "Защитникам южных рубежей", заменив его "Клятвой родине" с коленопреклоненным солдатом, а попутно отправили в металлолом целый музей военной техники).

В этом же районе города можно отыскать, пожалуй, самый малоизвестный памятник русского Ташкента: бывший Кауфманский детский приют, построенный в 1912-13 годах. Его архитектором был Вильгельм Гейнцельман, автор дворца ссыльного великого князя Романова. После Октябрьской революции и до 1931 года в бывшем приюте размещалась образцовая трудовая школа-коммуна имени Карла Либкнехта для сирот и беспризорников.

В 1931 году, когда Ташкент стал столицей Узбекской ССР, здание отошло под правительственные нужды, а с 1941 года приняло эвакуированных из Ленинграда учёных-энергетиков, и следующие 75 лет здесь функционировал Институт энергетики и автоматики.

Представители таджикских туркомпаний встретили туристов в аэропорту
© Комитет по развитию Туризма РТ
Восток — дело тонкое: как вести себя туристу в Таджикистане
Академгородок вырос на месте села Никольского, основанного конце 19 века русскими переселенцами. Давно переименованные сёла можно опознать по остаткам церквей. В Никольском, как следует из названия, была Никольская церковь, построенная в 1890 году при дисциплинарной роте:

Её снесли в 1930-е годы, а её наследница — Ермогеновская церковь основана оставшимися прихожанами старого храма в 1948 году. Два года спустя молельный дом закрыли, но в 1954 году храм возродился в третий раз в частном доме священника Сергея Никитина и теперь стоит в глубине квартала напротив театра "Дийдор".

Вампир и баракко

Была в Ташкенте и своя, очень мощная школа советской архитектуры. Благодаря ей в городе появился узнаваемый "этно-сталианс".

…Сейчас уже не вспомню, зачем в один из дней в столице я сел в маршрутку и поехал в парк Бабура, что на перекрёстке улиц Бабура и Руставели. Последнюю было переименовали, но потом имя великого грузина ей вернули.

Говорят, после того как Ислам Каримов, глядя на карту, поинтересовался "А где же улица Руставели, на которой я жил?".

Этот район сохранившейся «сталинской» застройки — неподалёку находится крупнейший в бывшем СССР хлопчатобумажный комбинат (1934-40) с вспомогательными ТЭЦ и заводом оборудования, а по соседству с ним местный городок текстильщиков: стоящие в ряд чрезвычайно вычурные малоэтажки.

Близ парка ещё есть площадь Бабура с памятником Великому Моголу и мощными сталинками бывшего Ташкентского пединститута (1938) и ДК Обувщиков, украшенными скульптурами в духе ВДНХ.

Жилые дома в Ташкенте
Foto / Илья Буяновский
Жилые дома в Ташкенте

Напротив — универсам тех же 1930-х годов: городок текстильщиков явно строился с невиданным в тогдашней Средней Азии размахом. Теперь, впрочем, это редкий стиль — весной 1966 года полуторамиллионный город разрушило землетрясение.

Удар стихия нанесла мощный, но вертикальный, отчего город не качнуло, а подбросило. Тысячи зданий пошли трещинами, но не обрушились сразу. Землетрясение убило девять человек (не считая погибших от сердечных приступов во время повторных толчков), а потрескавшиеся дома по официальной версии восстановлению не подлежали. Власть решила строить город заново.

До сих пор лицо Ташкента определяет застройка 1960-70-х годов. Как разрушенный войной и под шумок доломанный Минск стал шедевром сталинской архитектуры, так и разрушенный стихией (и под шумок доломанный) Ташкент стал шедевром архитектуры позднесоветской — красивым, цельным и с неповторимым "лицом".

Советский Ташкент лёг поверх и Старой, и Новой частей, изрядно (но не до конца!) уравняв их.

Характерные черты его позднесоветского стиля — необычной формы балконы, сложные бетонные решётки, мозаики на торцах, и прославляющие среднеазиатское изобилие.

Ухоженностью Ташкент, конечно, сильно проигрывает Минску, но думаю, местами гораздо больше напоминает реальный (а не идеализированный) Советский Союз.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нашествие саранчи, фото из архива
    Враг у ворот

    Как Азербайджану удалось отразить нашествие саранчи, и какие меры принимаются для борьбы с вредителем, рассказали в Минсельхозе республики.

  • Президент США Дональд Трамп
    Под санкциями

    Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении ряда граждан Беларуси и членов правительства республики.

  • Пресс-конференция Министерства культуры Абхазии
    За кулисами

    Какие перемены ждут Государственный драматический театр Абхазии после назначения гендиректором Нодара Чанба, рассказали в Минкультуры республики.

  • Митинг оппозиции на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    Ночная тишина

    Глава армянской полиции Валерий Осипян провел совещание относительно запрета на запуск фейерверков после одиннадцати часов вечера.

  • Диалектный атлас латышского языка
    Внеклассные занятия

    Неудовлетворительное качество образования в Латвии и предстоящий переход школ на латышский язык заставляет родителей переводить своих детей на домашнее обучение.

  • Кошелек с деньгами
    Вина евро

    Большинство граждан Литвы недовольны введением евро – жители республики видят в этом причину повышения цен в стране.

  • На трибуне Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев
    "На все хватало"

    Правда ли, что во времена "солнечной Молдавии" жителям республики жилось сытнее и радостнее, чем со свободой слова и гаджетами сегодня?

  • Грузовой пассажирский паром Петербург
    "Петербург" под арестом

    Арестованное в Эстонии российское судно могут отключить от электроснабжения, и команда окажется в критической ситуации — без денег, связи и еды.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Популярный Дзагоев

    Осетинский полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев оказался на четвертом месте рейтинга популярности российских футболистов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Авторская лекция-презентация ''Шелк и золото Бухары: посольские дары эмиров бухарских в собрании МАЭ РАН во время Международного конгресса ''Культурное наследие Узбекистана''
Сохранить культуру Узбекистана: мировые ученые обсудили наследие республики
СПУТНИК_Обращение Путина к участникам и гостям ЧМ-2018
Путин: чемпионатом мира по футболу мы откроем миру нашу страну и сердца
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054