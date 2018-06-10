Российские пенсии для постсоветского пространства

Пенсионная реформа, которая уже запущена в России, самым прямым образом касается и граждан других стран бывшего советского пространства. Иннокентий Адясов, политический эксперт – для Sputnik.

Небольшой исторический экскурс: при распаде Советского Союза и создании СНГ страны договорились, что каждая республика будет сама отвечать за пенсионное обеспечение своих граждан.

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Правда, Украина настаивала, чтобы Россия выплачивала украинским гражданам надбавки к пенсиям за работу в условиях Крайнего Севера. Однако это предложение не прошло.

Страны СНГ еще в 1992 году приняли ряд важных документов, касающихся пенсионного обеспечения (в том числе о взаимном признании трудового стажа).

Сейчас Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам, которые проживают в странах Балтии — большинство из них проходили службу еще в единой для всех Советской Армии. Это важный момент для дальнейшего изложения.

Российские пенсии для ветеранов войны

Вопрос о выплате пенсий ветеранам Великой Отечественной войны и Героям СССР поднимался в России не раз, но в конкретные решения пока так и не превратился.

Понятно, что, к сожалению, количество ветеранов ВОВ по естественным причинам сокращается. В России их сейчас, по данным Пенсионного фонда, уже меньше 100 тысяч.

По расчетам, в других странах бывшего СССР их не более 100-120 тысяч. Кроме того, в постсоветских странах проживает несколько тысяч Героев СССР.

Какие средства потребуются, чтобы начать выплачивать российские пенсии этим категориям?

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Исходя из того, что базовая пенсия ветерана войны в России — 25-28 тысяч российских рублей, на эти выплаты может понадобиться ежегодно около 500 млн долларов. Cумма большая, но некритичная для российского бюджета.

Есть ли в мире подобные прецеденты? Да, есть.

Правительство Германии через бундесвер выплачивает военные пенсии гражданам иностранных государств, которые служили в вермахте (при условии, что эти граждане не были осуждены за военные преступления).

США платит военные пенсии тем вьетнамцам, которые служили в американской армии в качестве обслуживающего и вспомогательного персонала.

Зачем это России? В первую очередь, конечно же, это вопрос исторической справедливости и благодарности.

Тем самым Москва еще раз подчеркнет, что общая Победа была достигнута общими усилиями всего советского народа, и Российская Федерация как правопреемник СССР признает этот факт.

Эта инициатива, безусловно, вызовет позитивный отклик в странах бывшего СССР. И, возможно, даст толчок к улучшению отношений с рядом из них.

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Сейчас это предложение обсуждается в Государственной Думе РФ как поправка в российский закон «О ветеранах». Далее, при одобрении этих поправок Советом Думы и правовым управлением, вопрос должен быть согласован с правительством РФ в плане финансового обеспечения.

Уже затем поправки в закон должны быть утверждены нижней и верхней палатой российского парламента и подписаны президентом.

Скорее всего, эти процедуры затянутся до осени, но главное, что процесс запущен.

Многое будет зависеть от общественного мнения и активности гражданского общества в лоббировании данной инициативы.

И пенсии для всех трудящихся

Ни для кого не секрет, что Россия, несмотря на экономические трудности, весьма привлекательна для трудовой миграции.

Неконтролируемая трудовая миграция создавала проблемы как для российского рынка труда, так и для бесправных гастарбайтеров.

Для решения этих проблем в 2012 году российскими властями было принято решение, что трудовым мигрантам из стран бывшего СССР будет начисляться трудовой стаж — при условии внесения за них пенсионных взносов работодателями.

Сейчас многих волнует, что будет с этими накоплениями в ходе пенсионной реформы в России? Возможно, в рамках СНГ будет принят некий пакет документов о гарантии будущих пенсий трудовым мигрантам.

Так как Украина (во всяком случае, на уровне декларации) решила прекратить свое членство в институтах СНГ, видимо, потребуется отдельный двусторонний документ о взаимных гарантиях пенсионных накоплений. Учитывая численность украинских трудовых мигрантов в России, такой документ будет кране важен для многих украинских семей.

Прорывным в вопросе пенсионного обеспечения должно стать принятие странами ЕАЭС Договора о пенсионом обеспечении трудящихся стран-членов ЕАЭС. Договор был одобрен президиумом Евразийской экономической комиссии еще в 2015 г. Возможно, в 2018-2019 гг. он, наконец, вступит в силу.

Базовый принцип этого договора — пенсия гражданина страны ЕАЭС будет формироваться с учетом пенсионных взносов во всех странах Союза.

К примеру, гражданин Кыргызстана проработал 8 лет в своей стране (и платил взносы в пенсионный фонд КР), после этого, в соответствии с принципом свободного передвижения трудовых ресурсов, переехал в Россию, работал официального, и за него делали пенсионные взносы в ПФР в течение 9 лет. После достижения пенсионного возраста указанный гражданин будет получать пенсию, состоящую из киргизской и российской частей.

Такой принцип уже действует для граждан России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Но, в случае принятия договора в рамках ЕАЭС, граждане Белоруссии (к примеру) смогут официально трудиться не только в России, но и в Армении, Казахстане — и быть уверенными в социальных гарантиях при достижении пенсионного возраста.