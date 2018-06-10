22:01 10 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Ветеран перед возложением цветов к вечному огню в Москве

Российские пенсии для постсоветского пространства

Sputnik
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Иннокентий Адясов
29210

Пенсионная реформа, которая уже запущена в России, самым прямым образом касается и граждан других стран бывшего советского пространства. Иннокентий Адясов, политический эксперт – для Sputnik.

Небольшой исторический экскурс: при распаде Советского Союза и создании СНГ страны договорились, что каждая республика будет сама отвечать за пенсионное обеспечение своих граждан.

Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок
Поставнин: выходцы из стран бывшего СССР получат статус граждан России
Правда, Украина настаивала, чтобы Россия выплачивала украинским гражданам надбавки к пенсиям за работу в условиях Крайнего Севера. Однако это предложение не прошло.

Страны СНГ еще в 1992 году приняли ряд важных документов, касающихся пенсионного обеспечения (в том числе о взаимном признании трудового стажа).

Сейчас Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам, которые проживают в странах Балтии — большинство из них проходили службу еще в единой для всех Советской Армии. Это важный момент для дальнейшего изложения.

Российские пенсии для ветеранов войны

Вопрос о выплате пенсий ветеранам Великой Отечественной войны и Героям СССР поднимался в России не раз, но в конкретные решения пока так и не превратился.

Понятно, что, к сожалению, количество ветеранов ВОВ по естественным причинам сокращается. В России их сейчас, по данным Пенсионного фонда, уже меньше 100 тысяч.

По расчетам, в других странах бывшего СССР их не более 100-120 тысяч. Кроме того, в постсоветских странах проживает несколько тысяч Героев СССР.

Какие средства потребуются, чтобы начать выплачивать российские пенсии этим категориям?

Как президент Узбекистана поздравлял ветеранов с 9 мая
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Танцы, цветы и объятья: как в Узбекистане чествовали ветеранов войны
Исходя из того, что базовая пенсия ветерана войны в России — 25-28 тысяч российских рублей, на эти выплаты может понадобиться ежегодно около 500 млн долларов. Cумма большая, но некритичная для российского бюджета.

Есть ли в мире подобные прецеденты? Да, есть.

Правительство Германии через бундесвер выплачивает военные пенсии гражданам иностранных государств, которые служили в вермахте (при условии, что эти граждане не были осуждены за военные преступления).

США платит военные пенсии тем вьетнамцам, которые служили в американской армии в качестве обслуживающего и вспомогательного персонала.

Зачем это России? В первую очередь, конечно же, это вопрос исторической справедливости и благодарности.

Тем самым Москва еще раз подчеркнет, что общая Победа была достигнута общими усилиями всего советского народа, и Российская Федерация как правопреемник СССР признает этот факт.

Эта инициатива, безусловно, вызовет позитивный отклик в странах бывшего СССР. И, возможно, даст толчок к улучшению отношений с рядом из них.

Узбекский ветеран Великой Отечественной войны
© Flickr / Voyages Lambert
Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи
Сейчас это предложение обсуждается в Государственной Думе РФ как поправка в российский закон «О ветеранах». Далее, при одобрении этих поправок Советом Думы и правовым управлением, вопрос должен быть согласован с правительством РФ в плане финансового обеспечения.

Уже затем поправки в закон должны быть утверждены нижней и верхней палатой российского парламента и подписаны президентом.
Скорее всего, эти процедуры затянутся до осени, но главное, что процесс запущен.

Многое будет зависеть от общественного мнения и активности гражданского общества в лоббировании данной инициативы.

И пенсии для всех трудящихся

Ни для кого не секрет, что Россия, несмотря на экономические трудности, весьма привлекательна для трудовой миграции.

Неконтролируемая трудовая миграция создавала проблемы как для российского рынка труда, так и для бесправных гастарбайтеров.

Для решения этих проблем в 2012 году российскими властями было принято решение, что трудовым мигрантам из стран бывшего СССР будет начисляться трудовой стаж — при условии внесения за них пенсионных взносов работодателями.

Сейчас многих волнует, что будет с этими накоплениями в ходе пенсионной реформы в России? Возможно, в рамках СНГ будет принят некий пакет документов о гарантии будущих пенсий трудовым мигрантам.

Армен Гаспарян
© Sputnik
Гаспарян: 9 Мая - общий день рождения выходцев из СССР
Так как Украина (во всяком случае, на уровне декларации) решила прекратить свое членство в институтах СНГ, видимо, потребуется отдельный двусторонний документ о взаимных гарантиях пенсионных накоплений. Учитывая численность украинских трудовых мигрантов в России, такой документ будет кране важен для многих украинских семей.

Прорывным в вопросе пенсионного обеспечения должно стать принятие странами ЕАЭС Договора о пенсионом обеспечении трудящихся стран-членов ЕАЭС. Договор был одобрен президиумом Евразийской экономической комиссии еще в 2015 г. Возможно, в 2018-2019 гг. он, наконец, вступит в силу.

Базовый принцип этого договора — пенсия гражданина страны ЕАЭС будет формироваться с учетом пенсионных взносов во всех странах Союза.

К примеру, гражданин Кыргызстана проработал 8 лет в своей стране (и платил взносы в пенсионный фонд КР), после этого, в соответствии с принципом свободного передвижения трудовых ресурсов, переехал в Россию, работал официального, и за него делали пенсионные взносы в ПФР в течение 9 лет. После достижения пенсионного возраста указанный гражданин будет получать пенсию, состоящую из киргизской и российской частей.

Такой принцип уже действует для граждан России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Но, в случае принятия договора в рамках ЕАЭС, граждане Белоруссии (к примеру) смогут официально трудиться не только в России, но и в Армении, Казахстане — и быть уверенными в социальных гарантиях при достижении пенсионного возраста.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Первая встреча "Шанхайской восьмерки": о чем договорились лидеры стран
Известный в прошлом узбекский футболист, экс-наставник национальной сборной Узбекистана, а ныне тренер Ташкентского Бунёдкора Мирджалол Касымов уверен, что Россия проведет предстоящее мировое первенство на самом высоком уровне.
Касымов: чемпионат мира в России оставит незабываемые эмоции у болельщиков
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054