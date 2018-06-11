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Скелет древнего ящера

Новый "Мир юрского периода": двухчасовое мельтешение клыков и когтей

© Sputnik / Максим Богодвид
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Минусы и плюсы второй серии известного фантастического фильма, который претендует на главную картину лета.

Колумнист Sputnik посмотрел новейший блокбастер "Мир юрского периода-2" и делится впечатлениями.

Четверть века

Здесь ходили динозавры
© Ruptly .
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Большой киношный потенциал доисторических чудищ был замечен давно. Первый фильм о динозаврах вышел в США еще в 1914 году, после чего картин про рептилий сняли очень много — от более-менее удачных (например, японской "Легенды о динозавре") до полной ерунды.

Ровно 25 лет назад Стивен Спилберг выпустил знаменитый "Парк Юрского периода". Считается, что в нем динозавров показали максимально достоверно. Точка зрения спорная, но не будем углубляться. Спилберговские динозавры в 1993 году были прорывом. О компьютерной графике тогда знали не много, но когда выяснилось, что чудищ можно и рисовать, перед кинематографистами открылись новые горизонты. На щедро унавоженной древними ящерами почве и выросли сегодняшние 3D-блокбастеры.

В общем, кинематограф с тех пор изменился. И вот в Голливуде решили отметить 25-летие "Парка…" грандиозным блокбастером, совершенно в духе старого доброго Спилберга. С новыми приключениями героев и новейшими динозаврами.

Новое чудище

Не знаю, есть ли смысл говорить, о чем этот фильм? Если в двух словах, то на острове, где в изоляции живут динозавры, начинается извержение вулкана. Воспользовавшись этим, почти всех чудищ похищают злодеи, которые хотят продать их темным личностям и преступным режимам. Но вмешиваются силы добра в лице миловидной блондинки, брутального брюнета, латиноамериканки, гика-афроамериканца и маленькой девочки.

Палеонтолог восстанавливает по фрагментам скелет динозавра
© Sputnik / Александр Паниотов
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Перейдем, собственно, к динозаврам. Никаких особых отличий от того, что показывал Спилберг в 1993 году, я не увидел. Те же зубы, те же когти, и шкура такая же…

Хотя одно новое чудище все-таки изобрели. Берегли его до самого конца, нагнетали интригу и показали в финальной сцене. Я даже расстроился, когда увидел. Ну страшное, рычит, клыки скалит… Но ничего ведь нового! И стоило из-за такого огород городить?

Однако создатели фильма тоже не простофили. Они, я догадываюсь, знали, что совсем новых тварей не изобретут, но могут сделать их зрелищнее посредством технологии 3D и огромного экрана IMAX.

Не для маленьких

Вот эта-то инновационность и сыграла, как мне кажется, очень злую шутку. Если в 1993 году динозавры были просто страшными — на уровне "мурашки по коже", то в 2018-м они реально жуткие. Вот представьте: сидите вы с ребенком в 3D-очках, и тут на вас разевают пасть шириной метров пятнадцать. Ребенок может и штанишки испачкать.

Потому рейтинг у этого безусловно детского фильма — "12+". Но я бы, положа руку на сердце, и двенадцатилетних не пускал.

Парк Дунёи афсона после открытия, архивное фото
© Sputnik
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Фильм динамичный. Надо только вытерпеть минут пять кабинетных разговоров в начале, а дальше будут погони и приключения в джунглях. Думаю, подростки будут счастливы от этого двухчасового мельтешения клыков и когтей. Никакой морали, конечно, не извлекут, но не для этого, посмотрим правде в глаза, на фильмы про динозавров ходят.

Откуда взялась скука

А стоит ли смотреть этот фильм взрослым? Вроде бы все на месте. Герои — живые, с характерами. Есть интересные события и зловещие тайны. Есть (вполне в спилберговском духе) попытка установить контакт с нечеловеческим разумом (само собой, с динозавром). Есть все… но не увлекает. Более того, так надоедает, что я вертелся в кресле, как в детстве на скучном уроке. И 3D-очки стали натирать нос.

Поразмыслив, я понял, откуда взялась скука. Причину можно обозначить одним словом — толерантность. Раньше мы не знали, кого из героев съедят, а сейчас смотришь и понимаешь: афроамериканец не пострадает, латиноамериканка тоже. И ребенка ни один динозавр не тронет, и главные герои вне опасности. В итоге едят чудища только второстепенных персонажей, а это скучно.

На церемонии вручения наград Оскар
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Среди съеденных людей достойных сожаления кандидатур нет. И как быть? Согласно канонам жанра, кого-то надо пожалеть, иначе фирменное спилберговское меню будет неполным. Как комплексный обед без компота.

Приходится жалеть динозавра, когда он остается один на пылающем острове. Но я никакой рези в глазах и близко не почувствовал.

Новая жизнь

Люди в этом фильме вообще второстепенны. Главная героиня в исполнении Брайс Даллас Ховард — слабое подобие блистательной Камерон Диас в ее лучшие годы. Видно, как представительница юного поколения актрис старательно копирует мимику и жесты предшественницы. На ее месте могла быть, в принципе, любая девушка… Я вообще до последнего был уверен, что Брайс Д. Ховард съедят рептилии, но обошлось.

Главного героя играет Крис Пратт — это более приличный вариант. Отдаленно напоминает немецкого актера Тиля Швайгера. Чуть-чуть харизматичен. За него переживаешь больше, чем за блондинку. Если бы съели, было бы жалко.

Мужчина в костюме зомби
© AFP 2018 / Valerie Macon
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Что еще любопытно? В какой-то момент нам показывают карту Южной Америки. Я сразу обратил внимание, что Колумбия на ней очень уж огромная, а потом понял, почему. Создатели фильма решили не показывать Венесуэлу! Вряд ли просто недоглядели…

В самом финале — тоже двусмысленный фрагмент. Освобожденные динозавры рвутся в человеческий мир. Главные герои могут их не пустить, но блондинка жмет на кнопку, и ворота открываются. "Что ты наделала?!" — говорят ей. Блондинка пафосно отвечает: "Да, они отличаются от нас, но они тоже имеют право быть счастливыми! Нам придется к ним привыкнуть. На планете Земля начинается новая жизнь!".

Такой вот финальный пассаж, из которого следует много чего. Самое главное — что продолжение следует.

Теги:
Кино, динозавр, Стивен Спилберг



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