Семь на восемь, или Что отличало саммит ШОС от G7

Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества стал для Шавката Мирзиёева вторым в президентской карьере. Для Узбекистана минувшая встреча в Циндао запомнилась утверждением на должность генерального секретаря руководителя ИСМИ Владимира Норова, а также принятием обращения к молодежи стран ШОС.

Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости – для Sputnik

Встреча лидеров Центральной Азии и их соседей по региону – то есть саммит ШОС в Циндао (Китай) – в очередной раз ставит вопрос: насколько жизнеспособна организация, в которой участвуют и сверхдержавы, и страны поменьше?

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Шанхайская организация сотрудничества всегда имела эту проблему. Она создавалась по принципу сэндвича: большие Россия и Китай - и государства Центральной Азии между ними.

А тут, впервые, к команде присоединилась громадная Индия (и более скромный по весу Пакистан) – в качестве полноправных членов организации. Кто от этого выиграл? Не оказались ли интересы центральноазиатских стран в тени тяжеловесов, имеющих свои сложные отношения, не причиняет ли эта ситуация ущерб интересам прочих членов?

Итоги для Узбекистана

Для Шавката Мирзиёева этот саммит оказался вторым в его президентской карьере. В ходе визита в КНР узбекский лидер провел ряд важных двусторонних встреч со своими коллегами. Так, сразу по прилету Мирзиёев провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил с ним состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Помимо этого за время поездки в Китай Шавкат Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидером Индии Моди, а также с главой Пакистана, которых он поздравил с присоединением к Шанхайской организации сотрудничества

По итогам заседания ШОС по инициативе именно президента Узбекистана страны-участницы приняли обращение к молодежи. Также президент Узбекистана говорил о необходимости развивать транспортные и торговые связи между странами организации, а также о совместных усилиях в достижении стабильности в Афганистане.

Как и ожидалось. на саммите был утвержден новый генсек организации — с января 2019 года им временно станет руководитель Института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов. На своем посту, по его словам, он будет отстаивать интересы всех членов ШОС, а не учитывать лишь потребности Узбекистана.

"Семерка" против "Восьмерки"

Для начала, результаты саммита – и оглашенные там результаты года работы ШОС – говорят сами за себя. Согласованы и подписаны 17 документов, необходимых для дальнейшей интеграции экономик стран-членов.

Brendan SMIALOWSKI / AFP Президент США не хочет подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

Здесь напомним, что невозможно подсчитать непосредственный экономический результат работы ШОС как организации. Потому что невозможно понять, что было бы, если бы не было ШОС. И так же невозможно оценить, случились бы многочисленные двусторонние проекты (например, по линии Казахстан – Китай, но также и по прочим парам государств), если бы ШОС не создавала общую атмосферу стабильности и предсказуемости в сложном и полном споров регионе.

Но что касается геополитики, то так совпало, что саммитов на минувшие выходные было два. Одновременно с "большим Востоком" в Циндао заседал "большой Запад" – G7 в Квебеке, Канада. И тут невозможно было не порадоваться тому, что мы, члены ШОС, оказались в нужном месте в нужное время.

Перед Квебеком, напомним, выявилось несколько линий раскола в "семерке", в том числе по вопросу ее усеченного состава. "Россия должна быть на встрече, почему мы проводим встречу без России?" – неожиданно высказался президент США. "Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром", — сказал он. И получил поддержку премьер-министра Италии Джузеппе Конти, но вызвал яростное сопротивление лидеров Германии и Канады.

Но если бы даже Россия в лице президента Владимира Путина получила приглашение в Квебек, Путин не стал бы туда отправляться просто потому, что у него был свой саммит, где также вопрос стоял об управлении миром. В Квебеке - "семерка", в Циндао - "восьмерка".

Запад ругался не только по поводу России. Главная проблема "их" саммита называлась торговой войной – США против всех. В Циндао все было ровно наоборот. Полное единодушие по вопросу о том, что санкции и запретительные таможенные тарифы у нас не работают, они – не наш метод.

Кто на новенького

Возможно, самый интересный из результатов многих лет работы ШОС стал известен как бы случайно. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин как бы вскользь, отвечая на вопрос, упомянул, что вообще-то совокупный ВВП стран ШОС больше, чем у G7 (если считать по паритету покупательной способности валют). Так что любой из членов ШОС может сегодня говорить, что состоит в самом мощном по объему экономики международном клубе.

И еще несколько слов по поводу геополитики, особенно связанной с появлением в этом году в ШОС нового участника – Индии. Российско-индийско-китайская дипломатия накануне Циндао и на самой встрече оказалась фактически сенсацией.

Речь, по сути, о виртуозной активности премьер-министра Индии Нарендры Моди по выстраиванию ровных отношений со всеми центрами силы в мире. Прошлым летом был индо-китайский пограничный конфликт в Докламе (в Гималаях). Далее Индия присоединилась к альянсу "Австралия-Япония-США", и стало казаться, что азиатский гигант будет участвовать в нарастающем давлении на южные морские границы Китая – вспомним недавний очередной инцидент между ВВС и ВМС США и Китая в Южно-Китайском море.

В "крене на Запад" была своя логика – переговорные позиции страны должны быть сильными, зубы надо иногда показывать, хотя бы в улыбке. Но дальше были два саммита перед нынешним форумом в Циндао. То есть Моди сначала попросил о неформальной встрече главу Китая Си Цзиньпина в городе Ухань, а потом приехал к Владимиру Путину в Сочи. Во всех случаях речь шла об общем смысле внешней политики трех держав.

По итогам двух неожиданных встреч Моди на минувшей неделе выступил на ежегодном форуме по азиатской безопасности в Сингапуре (известном под именем "Шангри-Ла"), где довольно ясно заявил о своей нейтральной, балансирующей позиции во всех военно-морских играх у китайских границ.

© AFP 2018 / JOCHEN LUEBKE ШОС поддержала создание конвенции по борьбе с биологическим терроризмом

А по поводу смысла отношений в треугольнике Дели – Пекин – Москва индийские аналитики высказались так: "Индии нужна Россия для поддержания стратегического мира с Китаем, чтобы гарантировать индийский геополитический подъем… Россия может служить для Индии мостом стабильности с Китаем. Более того, Россия может помочь Индии стать крупной державой, и это еще одна причина для того, чтобы Индия твердо держала руку Путина".

И – на контрасте – в день завершения саммита ШОС стало известно, чем кончился саммит "семерки" в Канаде. С него ушел, не дожидаясь окончания, Трамп. И не стал подписывать итоговый документ.

Давайте вспомним, что в ШОС сколько угодно споров и расхождений между большими и малыми странами. Но никто не хлопает дверями. ШОС как переговорная площадка смягчает любые противоречия и поддерживает общие принципы и правила игры в регионе. А именно такие: споры должны решаться дипломатией, торговля должна идти к общей выгоде, санкциям и торговым войнам здесь не место.