Семь на восемь, или Что отличало саммит ШОС от G7

Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости – для Sputnik
Встреча лидеров Центральной Азии и их соседей по региону – то есть саммит ШОС в Циндао (Китай) – в очередной раз ставит вопрос: насколько жизнеспособна организация, в которой участвуют и сверхдержавы, и страны поменьше?
А тут, впервые, к команде присоединилась громадная Индия (и более скромный по весу Пакистан) – в качестве полноправных членов организации. Кто от этого выиграл? Не оказались ли интересы центральноазиатских стран в тени тяжеловесов, имеющих свои сложные отношения, не причиняет ли эта ситуация ущерб интересам прочих членов?
Итоги для Узбекистана
Для Шавката Мирзиёева этот саммит оказался вторым в его президентской карьере. В ходе визита в КНР узбекский лидер провел ряд важных двусторонних встреч со своими коллегами. Так, сразу по прилету Мирзиёев провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил с ним состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Помимо этого за время поездки в Китай Шавкат Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидером Индии Моди, а также с главой Пакистана, которых он поздравил с присоединением к Шанхайской организации сотрудничества
Как и ожидалось. на саммите был утвержден новый генсек организации — с января 2019 года им временно станет руководитель Института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов. На своем посту, по его словам, он будет отстаивать интересы всех членов ШОС, а не учитывать лишь потребности Узбекистана.
"Семерка" против "Восьмерки"
Для начала, результаты саммита – и оглашенные там результаты года работы ШОС – говорят сами за себя. Согласованы и подписаны 17 документов, необходимых для дальнейшей интеграции экономик стран-членов.
Но что касается геополитики, то так совпало, что саммитов на минувшие выходные было два. Одновременно с "большим Востоком" в Циндао заседал "большой Запад" – G7 в Квебеке, Канада. И тут невозможно было не порадоваться тому, что мы, члены ШОС, оказались в нужном месте в нужное время.
Перед Квебеком, напомним, выявилось несколько линий раскола в "семерке", в том числе по вопросу ее усеченного состава. "Россия должна быть на встрече, почему мы проводим встречу без России?" – неожиданно высказался президент США. "Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром", — сказал он. И получил поддержку премьер-министра Италии Джузеппе Конти, но вызвал яростное сопротивление лидеров Германии и Канады.
Но если бы даже Россия в лице президента Владимира Путина получила приглашение в Квебек, Путин не стал бы туда отправляться просто потому, что у него был свой саммит, где также вопрос стоял об управлении миром. В Квебеке - "семерка", в Циндао - "восьмерка".
Запад ругался не только по поводу России. Главная проблема "их" саммита называлась торговой войной – США против всех. В Циндао все было ровно наоборот. Полное единодушие по вопросу о том, что санкции и запретительные таможенные тарифы у нас не работают, они – не наш метод.
Кто на новенького
И еще несколько слов по поводу геополитики, особенно связанной с появлением в этом году в ШОС нового участника – Индии. Российско-индийско-китайская дипломатия накануне Циндао и на самой встрече оказалась фактически сенсацией.
Речь, по сути, о виртуозной активности премьер-министра Индии Нарендры Моди по выстраиванию ровных отношений со всеми центрами силы в мире. Прошлым летом был индо-китайский пограничный конфликт в Докламе (в Гималаях). Далее Индия присоединилась к альянсу "Австралия-Япония-США", и стало казаться, что азиатский гигант будет участвовать в нарастающем давлении на южные морские границы Китая – вспомним недавний очередной инцидент между ВВС и ВМС США и Китая в Южно-Китайском море.
В "крене на Запад" была своя логика – переговорные позиции страны должны быть сильными, зубы надо иногда показывать, хотя бы в улыбке. Но дальше были два саммита перед нынешним форумом в Циндао. То есть Моди сначала попросил о неформальной встрече главу Китая Си Цзиньпина в городе Ухань, а потом приехал к Владимиру Путину в Сочи. Во всех случаях речь шла об общем смысле внешней политики трех держав.
По итогам двух неожиданных встреч Моди на минувшей неделе выступил на ежегодном форуме по азиатской безопасности в Сингапуре (известном под именем "Шангри-Ла"), где довольно ясно заявил о своей нейтральной, балансирующей позиции во всех военно-морских играх у китайских границ.
И – на контрасте – в день завершения саммита ШОС стало известно, чем кончился саммит "семерки" в Канаде. С него ушел, не дожидаясь окончания, Трамп. И не стал подписывать итоговый документ.
Давайте вспомним, что в ШОС сколько угодно споров и расхождений между большими и малыми странами. Но никто не хлопает дверями. ШОС как переговорная площадка смягчает любые противоречия и поддерживает общие принципы и правила игры в регионе. А именно такие: споры должны решаться дипломатией, торговля должна идти к общей выгоде, санкциям и торговым войнам здесь не место.