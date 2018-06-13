Как найти свое предназначение в жизни

Тема поиска собственного предназначения и призвания нынче в большом тренде. Все ищут свой путь: посещают тренинги, штудируют тематическую литературу, посещают психологов. Что интересно, последние в свою очередь имеют собственных психологов…
Недавно я встретила знакомую, с которой мы не виделись пару лет. Стала интересоваться ее жизнью:
— Чем сейчас занимаешься?
— Ой, ты знаешь, я сейчас в поисках себя! Ушла из офиса и не жалею… Хочется найти свое предназначение.
— Пока не нашла?
— Нет, но я стараюсь. Надеюсь в скором времени определиться.
— А если вся жизнь уйдет на поиски?
— Что ты! Я же не бестолочь! Скоро пойму, что Вселенной от меня надо…
Вселенной?! От тебя?! Без комментариев.
Лично у меня предназначение ассоциируется с легкостью и свободой. Путь, по которому идешь с радостью и желанием творить. Необязательно что-то глобальное. Не всем дано спасать мир.
Предназначение — это то, чем тебе нравится заниматься, от чего мурашки по коже. Когда делаешь и забываешь о времени, когда наспех перекусываешь и опять несешься к чему-то. Внутренне ощущаешь, что это — твое.
Да, не всегда на пути все волшебно и радостно. Бывает, хочется, как тому ежику, собрать узелок и уйти в туман. Всегда же есть и белые полосы, и черные, и просто время, когда ничего не происходит.
Работа — это важно, это и есть наша жизнь, один из ее аспектов. Она бывает любимой и не очень, а еще бывает призванием. Есть некие внешние критерии, помимо внутреннего ощущения, которые помогают определить, в правильном направлении движется человек или нет.
1. Экспертность
Коллеги и близкие высокого мнения о вашей работе, часто обращаются к вам за помощью и советом. Рекомендуют друзьям ваши услуги или бизнес. Словом, вы в тренде! Это когда даже именитые гуру, работающие в вашей сфере, предлагают сотрудничество и помощь в продвижении.
2. Деньги
Для человека, занимающегося любимым делом, деньги — не самоцель. Однако если вы на "своей волне", финансы будут течь как из рога изобилия. Причем из самых разных и непредвиденных источников.
3. Поддержка
В минуты бессилия, творческого выгорания вас всегда поддержат. Как только вы решите, что это дело не для вас и захотите оставить его, сразу появятся люди, убеждающие в обратном. Вас будут благодарить за сделанное, говорить о важности вашей деятельности и мотивировать на ее продолжение.
Я пыталась прекратить свою "писательско-копирайтерскую" карьеру раз двадцать. Но как только принимала такое решение, тут же приходили отзывы с благодарностью за мою работу или творчество. Это и мотивировало на дальнейшую деятельность.
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