Страсть к игре, или Почему мировые лидеры едут на ЧМ в Россию

В Москве состоялось торжественное открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие лидеры нескольких стран, в том числе из СНГ. Среди гостей этого спортивного праздника был и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев

На большой спортивной арене "Лужники" в первом матче турнира сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Стадион был переполнен болельщиками, не пустовала и VIP-ложа, где разместились лидеры более чем дюжины государств дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

Среди гостей церемонии по приглашению Владимира Путина был и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прилетевший в Москву специально на церемонию открытия ЧМ-2018. Глава республики сфотографировался с главным талисманом мундиаля — волком Забивкой. Из Ташкента узбекский лидер взял с собой в поездку внука Миромона и младшего сына Миралишера.

Вместе с главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы Южной Осетии и стран дальнего зарубежья президент Узбекистана посмотрел матч открытия, в котором хозяева турнира разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Шавкат Мирзиёев вместе с другими высокими гостями церемонии также провел неформальную встречу и пообщался с коллегами.

Казалось бы, чемпионат мира – событие, прежде всего, спортивное, но внимание политических лидеров к нему не менее большое. Почему так происходит, разбирался колумнист Sputnik.

Все недоброжелатели вокруг говорят об опасностях футбола, о недружественной России, о воинствующих фанатах, о самом опасном чемпионате мира. А на самом- то деле футбол разъединил страны лишь однажды –в 1969-м году, после отборочного матча чемпионата мира Гондурас ввел войска в крохотный Сальвадор. Та футбольная война закончилась быстро – нефтяные компании прекратили сотрудничество с регионом – и танки встали.

С тех пор прошло почти 50 лет. И сейчас чемпионат мира по футболу – событие исключительно мирное, но не только спортивное. Это еще и возможность лидерам разных стран пообщаться друг с другом – "сверить часы" в мировой политике.

И что интересно, в Москву на открытие прилетели и соседи из стран, которые не попали на чемпионат, но футбол там любят – из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Армении. Есть и иностранные гости – за исключением, увы, тех стран, которые смешали футбол с политикой. Что же заставляет президентов встречаться? Давайте поразмышляем.

Первое – это то, что переговоры между лидерами стран не могут не проходить на «позитиве». Нет конфронтации, нет вражды – в таких встречах мало подводных течений. В приподнятой обстановке игры приятно и легко порассуждать о будущих совместных проектах, о том, что может пойти на пользу в международных отношениях.

© Sputnik / Виталий Белоусов Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

Второе – это безусловно поддержка своих болельщиков. Когда в стране знают, что лидер любит футбол, то это повышает к нему доверие. А иногда и бывшие футболисты становятся президентами. Как, например, Джордж Веа из Либерии. В прошлом – звезде итальянского «Милана». Дела в стране от этого лучше не стали, но он старается. Как бы то ни было, любовь к футболу – это плюс для политика.

А третья причина присутствия лидеров на футбольных матчах проста и банальна. Футбол – это планетарная страсть. А без страсти в политике – никуда. Как, собственно, и в футболе, и в жизни.