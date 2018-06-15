Страсть к игре, или Почему мировые лидеры едут на ЧМ в Россию

На большой спортивной арене "Лужники" в первом матче турнира сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Стадион был переполнен болельщиками, не пустовала и VIP-ложа, где разместились лидеры более чем дюжины государств дальнего и ближнего зарубежья.
Вместе с главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы Южной Осетии и стран дальнего зарубежья президент Узбекистана посмотрел матч открытия, в котором хозяева турнира разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими высокими гостями церемонии также провел неформальную встречу и пообщался с коллегами.
Казалось бы, чемпионат мира – событие, прежде всего, спортивное, но внимание политических лидеров к нему не менее большое. Почему так происходит, разбирался колумнист Sputnik.
С тех пор прошло почти 50 лет. И сейчас чемпионат мира по футболу – событие исключительно мирное, но не только спортивное. Это еще и возможность лидерам разных стран пообщаться друг с другом – "сверить часы" в мировой политике.
И что интересно, в Москву на открытие прилетели и соседи из стран, которые не попали на чемпионат, но футбол там любят – из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Армении. Есть и иностранные гости – за исключением, увы, тех стран, которые смешали футбол с политикой. Что же заставляет президентов встречаться? Давайте поразмышляем.
Первое – это то, что переговоры между лидерами стран не могут не проходить на «позитиве». Нет конфронтации, нет вражды – в таких встречах мало подводных течений. В приподнятой обстановке игры приятно и легко порассуждать о будущих совместных проектах, о том, что может пойти на пользу в международных отношениях.
А третья причина присутствия лидеров на футбольных матчах проста и банальна. Футбол – это планетарная страсть. А без страсти в политике – никуда. Как, собственно, и в футболе, и в жизни.