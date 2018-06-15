03:28 15 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Президент РФ В. Путин и гости церемонии открытия ЧМ по футболу на стадионе Лужники

Страсть к игре, или Почему мировые лидеры едут на ЧМ в Россию

© Sputnik / Алексей Дружинин
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Олег Дмитриев
48 0 0

В Москве состоялось торжественное открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие лидеры нескольких стран, в том числе из СНГ. Среди гостей этого спортивного праздника был и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев

На большой спортивной арене "Лужники" в первом матче турнира сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Стадион был переполнен болельщиками, не пустовала и VIP-ложа, где разместились лидеры более чем дюжины государств дальнего и ближнего зарубежья.

Шавкат Мирзиёев сфотографировался с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве
Среди гостей церемонии по приглашению Владимира Путина был и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прилетевший в Москву специально на церемонию открытия ЧМ-2018. Глава республики сфотографировался с главным талисманом мундиаля — волком Забивкой. Из Ташкента узбекский лидер взял с собой в поездку внука Миромона и младшего сына Миралишера.

Вместе с главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы Южной Осетии и стран дальнего зарубежья президент Узбекистана посмотрел матч открытия, в котором хозяева турнира разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Шавкат Мирзиёев вместе с другими высокими гостями церемонии также провел неформальную встречу и пообщался с коллегами.

Казалось бы, чемпионат мира – событие, прежде всего, спортивное, но внимание политических лидеров к нему не менее большое. Почему так происходит, разбирался колумнист Sputnik.

Андрей Малосолов
© Sputnik / В.Трефилов
Малосолов: ЧМ по футболу не для политиков, а для болельщиков и игроков
Все недоброжелатели вокруг говорят об опасностях футбола, о недружественной России, о воинствующих фанатах, о самом опасном чемпионате мира. А на самом- то деле футбол разъединил страны лишь однажды –в 1969-м году, после отборочного матча чемпионата мира Гондурас ввел войска в крохотный Сальвадор. Та футбольная война закончилась быстро – нефтяные компании прекратили сотрудничество с регионом – и танки встали.

С тех пор прошло почти 50 лет. И сейчас чемпионат мира по футболу – событие исключительно мирное, но не только спортивное. Это еще и возможность лидерам разных стран пообщаться друг с другом – "сверить часы" в мировой политике. 

И что интересно, в Москву на открытие прилетели и соседи из стран, которые не попали на чемпионат, но футбол там любят – из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Армении.  Есть и иностранные гости – за исключением, увы, тех стран, которые смешали футбол с политикой. Что же заставляет президентов встречаться? Давайте поразмышляем.

Первое – это то, что переговоры между лидерами стран не могут не проходить на «позитиве». Нет конфронтации, нет вражды – в таких встречах мало подводных течений. В приподнятой обстановке игры приятно и  легко порассуждать о будущих совместных проектах, о том, что может пойти на пользу в международных отношениях.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия
© Sputnik / Виталий Белоусов
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0
Второе – это безусловно поддержка своих болельщиков. Когда в стране знают, что лидер любит футбол, то это повышает к нему доверие. А иногда и бывшие футболисты становятся президентами. Как, например, Джордж Веа из Либерии.  В прошлом – звезде итальянского «Милана». Дела в стране  от этого лучше не стали, но он старается. Как бы то ни было, любовь к футболу – это плюс для политика.

А третья причина присутствия лидеров на футбольных матчах проста и банальна. Футбол – это планетарная страсть. А без страсти в политике – никуда. Как, собственно, и в футболе, и в жизни.

Теги:
Футбол, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Чемпионат мира по футболу 2018, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

  • Кошелек
    Пенсия после смерти

    Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.

  • Пистолет (короткоствольное оружие)
    Где твой черный пистолет?

    Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

Новости

Все новости
Все новости

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу
Путин открыл ЧМ: где бы мы не жили, нас всех объединяет любовь к футболу
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054