Главное за неделю: священный праздник, новый Ташкент и фото с Забивакой

Уходящая неделя запомнилась наступлением Рамазана хайита, открытием нового терминала в аэропорту Ташкента, установлением мира между США и КНДР, а также фантастической игрой сборной России на старте чемпиона мира.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Прошедшая неделя выдалась богатой на религиозные события и на поездки первого лица государства. Кроме того, жителям узбекской столицы рассказали о недалеком будущем Ташкента, а весь мир приник к экранам телевизоров, чтобы наблюдать за главным футбольным турниром планеты.

Праздник с молитвой и слезами на глазах

Для мусульман Узбекистана, и Ташкента в частности, уходящая неделя запомнилась сразу двумя важными событиями, однако одно из них оказалось печальным.

КБ Стрелка Проектировщик "Зарядья" благоустроит улицы Ташкента

В Ташкенте на 60-м году жизни умер главный имам-хатиб города Анвар кори Турсунов . Религиозный деятель возглавлял ташкентское духовенство с 1999 года. В апреле он перенес инсульт, от которого так и не смог оправиться. Простились с имам-хатибом столицы в тот же день — 13 июня в мечети "Минор".А в пятницу, 15 июня, мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников — Рамазан хайит.

В Ташкенте в 5 часов утра более 60 тысяч верующих собрались на праздничный намаз в центральной мечети "Хазрати Имам". Для удобства горожан общественный транспорт начал работу раньше обычного.

После намаза мусульмане верующие отправились в гости к родным и близким, сели за праздничные столы с пловом и сладостями.

Еще одна традиция в эти дни — посещение кладбищ и больниц, в этот день вспоминают ушедших из жизни и навещают болеющих. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы республики Ислама Каримова, а также посетил дом бывшего имама Ташкента Анвара кори и выразил соболезнования родным покойного.

Кроме того, узбекский лидер ознакомился с работой обновленной ташкентской психиатрической клиники.

Ташкент преображенный

Столицу Узбекистана ждут грандиозные перемены, одни проекты уже реализуются, другие находятся на стадии разработки.

Первые плоды преобразований можно заметить уже сегодня. В парке имени Мирзо Улугбека (ранее — парк Тельмана) в июне установили настоящую французскую карусель. Аттракцион один в один совпадает с сооружением вблизи Эйфелевой башни в Париже, он произведен французской компаний, которая более 100 лет лидирует на мировых рынках.

Кроме того, городские чиновники привлекли для благоустройства Ташкента российское конструкторское бюро "Стрелка", которое построило в Москве знаменитый парк "Зарядье". Проект получил название "Ташкент любит тебя", работы начнутся на проспекте Амира Темура, там расширят тротуары и выделят велосипедные дорожки. Реконструкцию планируют провести до конца года.

В скором времени четыре улицы столицы Узбекистана приобретут совершенно новый облик, об этом заявил на заседании Международного пресс-клуба исполняющий обязанности градоначальника Ташкента Джахангир Артыкходжаев.

По его словам, сейчас ведется работа над тем, как будет выглядеть город через десять лет.

"Сейчас зарубежные специалисты работают над улицей Фаргона йули, Нурафшон йули, проспектом Амира Темура, окрестностями Чорсу и над одноименным рынком. Очень скоро приступим к пилотному выпуску, сами увидите, какими будут улицы после изменений", — рассказал Артикходжаев.

Подарком не только ташкентцам, но и будущим гостям города стало открытие нового международного терминала в столичном аэропорту. Введенный в эксплуатацию комплекс площадью без малого 10 тысяч квадратных метров сможет обслуживать до полутора тысяч пассажиров каждый час. За счет большего количества пунктов паспортного контроля и лент багажа общее время обслуживания пассажиров, прибывающих в аэропорт имени Ислама Каримова, составит не более получаса. Первыми смогли оценить преимущество обновленной воздушной гавани гости из Сеула.

От Китая до России через Фергану

Уходящая неделя оказалась насыщенно и богатой на разъезды для президента страны Шавката Мирзиёева. Так в минувшие выходные в прибрежном городе Циндао в Китае состоялся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы стран-участниц, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу обсуждают двусторонние отношения и обменялись взглядами на различные проблемы международной и региональной ситуации.

Шавкат Мирзиёев встретился на полях ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе встречи всесторонне проанализировано текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества.

© Sputnik / Михаил Климентьев Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

Кроме того, глава республики провел встречу с Владимиром Путиным. Президенты обсудили предстоящий осенью визит российского лидера в Узбекистан и перспективы дальнейшего взаимодействия в ключевых сферах.

Сразу после китайского вояжа президент страны побывал с рабочей поездкой в Ферганской области. Во время визита он поручил местным властям создать Научный центр по гранатоводству и придать этому традиционному для Узбекистана фрукту статус национального наследия по примеру хлопка.

Кроме того, Мирзиёев распорядился создать в области более 100 тысяч новых рабочих мест, а также поддержать граждан, желающих заниматься бизнесом. На реализацию соответствующей программы дополнительно выделено порядка 100 миллионов долларов.

Третьей поездкой главы Узбекистана за неделю стал однодневный визит в Москву, на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу. Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Забивакой. Вместе с коллегами из других стран узбекский лидер посмотрел матч открытия и пообщался в неформальной обстановке с другими высокими гостями этого спортивного праздника.

Футбол и мир

В Сингапуре все-таки состоялась долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета и высшего лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам было подписано соглашение, содержание которого, правда, не раскрывается.

© Sputnik / Виталий Белоусов Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

"У него отличный характер, и он очень умный — хорошее сочетание… Очень достойный, очень умный переговорщик. Мы провели отличный день и много узнали друг о друге и о наших странах. Я узнал, что он очень способный человек, который по-настоящему любит свою страну ", — признался Трамп после общения с северокорейским лидером.

Со своей стороны Ким Чен Ын выразил признательность президенту США и назвал состоявшуюся встречу исторической.

Пока в одной части света происходило одно эпохальное событие, в Москве стартовал Чемпионат мира по футболу.

На церемонию открытия, обращаясь к гостям мундиаля, Владимир Путин пожелал всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений.

"Любовь к футболу объединяет весь мир в одну команду вне зависимости от языка и идеологии", — сказал президент России Владимир Путин.

Хозяева турнира в стартовом матче разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.