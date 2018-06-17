Угроза над Балтикой: что стоит за маневрами ВМС США

Военный обозреватель Александр Хроленко специально для Sputnik проанализировал подозрительное, если не сказать больше, усиление активности американских военных в Балтийском регионе под видом различных натовских военных учений на тему "отработки тактики сдерживания России".

В странах Балтии завершились маневры НАТО "Удар сабли" (Saber Strike), однако в июне альянс проведет у границ России еще несколько учений, включая "Гром Перкунаса" в Литве, "Балтийские операции" в акватории Балтийского моря, "Летний щит" и "Мгновенный ответ".

В ходе подготовки к масштабным учениям НАТО Trident Juncture 2018 на аккаунте 2-го кавалерийского полка сухопутных сил США в Twitter появилась фотография военнослужащих перед большой картой, где красным цветом выделена Калининградская область. На этом фоне более 10 надводных кораблей Балтийского флота России провели "параллельное" учение по противовоздушной обороне и отражению ударов воздушного противника.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон разразился очередным откровением, сообщив, что "Россия слишком хороша в распространении насилия". Именно поэтому "белые и пушистые" Военно-морские силы США должны господствовать в Балтийском море. Логики здесь нет, но план действий вполне очевиден.

На вашингтонском политическом олимпе все громче звучат призывы к усилению конфронтации с Москвой. Для успеха противостояния предлагается принять в НАТО максимальное количество стран, граничащих с Россией и установить господство ВМС США в омывающих Россию морях, включая Балтийское. Появляются новые планы ведения войны с Россией и у сухопутных войск США. А Балтийское море становится одним из позиционных районов ВМС США для нанесения ракетного удара по целям на территории РФ.

Собственно, от стран Балтии здесь мало что зависит, но важно знать, какую судьбу литовцам, латышам и эстонцам готовят старшие партнеры.

Кто кому угрожает

Размещение передовых батальонов НАТО в Восточной Европе и военно-морское присутствие или обсуждаемое господство США на Балтике закономерно вызывает негативную реакцию России (появляются новые ракетные комплексы в Калининградской области, обновляется состав ракетных кораблей Балтийского флота) и провоцирует новый виток напряженности в Европе. Причем каждая инициатива обострения принадлежит Западу, за примерами далеко ходить не надо.

Военно-воздушные силы США усиливают разведывательную активность над Балтикой, и болезненно реагируют на "небезопасные перехваты" российских ВКС. Так, телеканал CNN в начале мая сообщил, что российский истребитель Су-27 "непрофессионально" приблизился к американскому противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon.

Подобные инциденты происходят ежемесячно, и все же заметим, что российские истребители находятся в непосредственной близости у границ России, а американский разведчик – в шести тысячах километрах от США. Шпионили бы уже молча, сознавая, что "перехват" в этом регионе является для американцев наименьшим злом, ведь Boeing P-8 Poseidon ведет разведку не запасов балтийской кильки, а обороноспособности ядерной державы.

Амбиции военно-морских сил Германии на Балтике ‒ лишь сигнал к усилению Балтийского флота России (в рамках государственной программы перевооружения до 2020 года). А военно-морские силы Польши даже к 2030 году не смогут выполнить поставленную им в НАТО задачу завоевания господства на региональном театре военных действий. Условно военно-морскими силами стран Балтии можно просто пренебречь.

Зона доступа

© Sputnik / Михаил Климентьев Два часа, потрясшие мир: Путин предупредил в Мюнхене и поставил точку в Москве

После вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Североатлантический альянс Россия была вынуждена спешно верстать новую программу вооружений, и Калининградская область превратилась в стратегический форпост. Заметим, именно в этой последовательности, а не в силу природной агрессивности русских.

Сегодня территория Эстонии, к примеру, перекрывается комплексами С-400, развернутыми в Санкт-Петербурге. А мощные радары в Калининграде сканируют воздушное пространство в радиусе 6 тысяч километров. И в Вашингтоне, и в Брюсселе любят порассуждать о российской зоне ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial — A2/AD) в Балтийском регионе. В НАТО признают, что размещенная в Калининграде самодостаточная группировка российских войск способна нанести сокрушительный удар по любому из региональных союзников или партнеров альянса, и речь идет не только о ракетных комплексах "Искандер-М" дальностью около 500 километров.

В случае масштабного военного конфликта европейским членам альянса с лихвой хватит "Искандеров" и "Калибров" Балтфлота. При этом российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 способны достичь восточного побережья США, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 планово выполняют полеты над Балтикой (в боевой обстановке американским авианосным группам не поздоровится). Российский берег и небо над ним надежно прикрывают ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные системы С-400 и "Панцирь". Разумеется, список неполный.

Братья по оружию

Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг, выступая 6 июня в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI) в Лондоне, заявила: усиление российского военного потенциала означает, что Россия становится способна угрожать Европе, не имея необходимости вступать на ее территорию. Поразительное открытие!

Дальнейшее противостояние с Россией в Европе и других регионах будет только жестче и бескомпромисснее. А чего, собственно, ожидали европейские и американские "братья по оружию", на что рассчитывали, когда раздували военный альянс – при отсутствии противника (СССР)? За что боролись, на то и напоролись.

Да, без учета мощных ядерных сил Россия не представляет стратегической угрозы совокупным неядерным силам США и НАТО, но сдерживание России военными мерами увеличивает стратегические риски и Соединенных Штатов и альянса, а судьба малых европейских государств стремительно приближается к формату "лес рубят – щепки летят".

Каждый европеец или американец должен осознать: если их национальные лидеры выступают за обострение отношений с Россией методами военного давления или предоставление членства в НАТО нестабильным государственным образованиям вблизи российских границ, это – прямой путь к войне, исключающей существование жизни на Европейском и Северо-Американском континентах (как минимум).

Возможно, сумасшедших в Белом доме это не смущает. Но нормальных людей должно быть больше. После выхода Вашингтона из договоренностей с Ираном по ядерной программе и введения дискриминационных пошлин в Европе Германия официально заявила о военно-политических и экономических разногласиях с США.

Пока несмело, но, похоже, Европа проводит красную черту перед носом американских партнеров, которые методично и незатейливо разрушают благополучие европейцев. Это внушает определенный оптимизм.

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