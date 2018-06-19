18:34 19 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Руслана Гергедава во время экскурсии на озере Рица

Один день с гидом: работа или призвание

© Foto : из личного архива Русланы Гергедава
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Руслана Гергедава
49 0 0

Экскурсовод — профессия или образ жизни? Это вопрос, который я ставлю перед собой каждое утро, собираясь на работу. Давайте же вместе со мной попробуем ответить на этот вопрос.

С чего же начинается утро экскурсовода? Как это ни удивительно, не с кофе, хотя и этот факт приобретает большое влияние по утрам. Самая главная цель успешного дня — это самонастрой и огромное желание в сердце выполнить свою работу как никогда хорошо и, возможно, не так, как раньше.

Огромный плюс и при этом сложность в работе гида – мобильность. Не так легко за 15 минут до выезда на экскурсию одеться со скоростью света, сделать мейкап и прическу, при этом перекусывая на ходу. И вот с бутербродом в зубах успеваешь к точке отправки, пишет Sputnik Абхазия.

Туристы осматривают достопримечательность
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Путешествия по Азии: Узбекистан создаст туры с Кыргызстаном
Больше всего в работе экскурсовода я люблю момент знакомства, к которому готовлюсь с трепетом в душе. Широко улыбаюсь и представляюсь.

"Доброе утро, вас приветствует экскурсовод Руслана, а вы сегодня будете группой "Русланчики", — говорю своим новоиспеченным знакомым.

После дружелюбного "фейсконтроля" группы устанавливается контакт. Можно начинать. Выпрямляешь спину и чувствуешь себя главным заводилой мероприятия. Как только наш транспорт начинает свое движение, я ловлю взгляды своих экскурсантов, в которых можно прочесть молчаливое одобрение для начала "вещания".

Все люди разные, но на экскурсии их связывает одно – это желание отдохнуть, просто расслабиться. И самая главная моя задача — осуществить это желание. Я всегда сопровождаю свою группу, начиная экскурсию словами: "Теперь мы с вами большая экскурсионная семья!!!"

Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik / Антон Денисов
Турмаршруты в приложении для смартфона станут частью наследия ЧМ-2018
В работе гида бывает всякое, и новый день может стать настоящим испытанием. Так, в моей практике был случай, когда я привычным маршрутом с группой туристов покоряла высокогорное озеро Рица. Мы приехали на смотровую площадку на озере, все были невероятно веселы и вдохновлены местными пейзажами. Душа гостей требовала кавказского колорита, и все в один голос прокричали: "Руслана, включите нам абхазскую народную музыку. Мы хотим танцевать!"

Остановить было невозможно. Вся группа под абхазскую музыку, привлекая внимание случайных туристов, танцевала самый зажигательный абхазский танец, который я только видела. Возможно, сказалась проведенная ранее дегустация вина, но этот жест благодарности за прекрасно проведенное время стоит многого.

Экскурсовод — главный проводник туристов в знакомстве с Абхазией. Эта работа очень сложная, но безумно интересная. Ты не знаешь, что будет завтра, какие будут люди, как ты себя поведешь в непредвиденной ситуации, возникает сомнение, а вдруг им вовсе не нужна моя экскурсия, а вдруг они уснут или предпочтут моей экскурсии музыку в ушах, страшно, честно, но этот страх стимулирует тебя к постоянному совершенствованию.

В Самарканд прибыл велосипедист из Кыргызстана Таштанов Мемет Ога, путешествующий по всему Узбекистану
© uzbektourism.uz
Из Бишкека в Самарканд: велосипедист устроил тур по Узбекистану
Так, однажды, сопровождая группу к Новоафонской пещере, я просто заблудилась из-за крайней усталости. Группа начала что-то подозревать. Самое главное в этот момент — не растеряться. Пришлось импровизировать: "Ну что, мои хорошие, передохнули чуток, развеялись, а теперь бегом покорять карстовую пещеру". Как только я проводила группу, вышла из здания и просто начала смеяться, представляя себя квочкой с цыплятами, мечущейся из стороны в сторону.

Самый интересный и запоминающий случай в моей практике, который уже стал анекдотом, случился на маршруте Сухум — Рица. Как-то раз поехали на экскурсию англичанин, немец, русский и китаец — это не затравка для завиральной истории. Так все и было! Сказать, что было сложно, — ничего не сказать! Не зная китайского языка, я смогла провести экскурсию и для туриста из Поднебесной.

На «банане» по улицам Сухума. Кадры ночного наводнения
Саида Габния
По Сухуму на "банане". Кадры ночного наводнения
Это были те люди, которые до приезда в Абхазию путешествовали по всему миру, но как только они увидели красавицу Рицу, схватившись, кто за сердце, кто за голову, кто, естественно, за фотоаппарат, выплеснули свои эмоции и даже приправили их "отборным словцом". Эти выражения теперь я запомнила на пяти языках мира.

Не менее интересным выдался обед в апацхе. Мои иностранцы попробовали все основные абхазские блюда, и больше всего им пришлась по вкусу аджика.

"Дайте нам больше огня!" — требовали дегустаторы, намазывая последние граммы острой субстанции на ачашв.

Забавнее всего было наблюдать за китайцем и немцем, которые устроили поединок по поеданию "взрывной" смеси. Уступать никто не собирался, и они пытались тушить "пожар" холодным местным вином.

Памятник архитектуры и истории Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Самостоятельное путешествие в Крым: что посмотреть и как организовать
Совсем недавно я сопровождала видеоблогеров из Крыма Алену Бардовскую и Виктора Петровского по восточной Абхазии, у которых на двоих более 150 тысяч пользователей на YouTube. Было волнительно. Когда на тебя наведена камера и ты понимаешь, что к каждому слову твоему прислушиваются и хотят узнать как можно больше о твоей стране, чувствуешь невероятную ответственность.

Гид не только транслирует информацию, но и должен уметь создать комфорт гостям. Поэтому нередко приходится выходить за рамки прямых обязанностей и примерять непривычные образы. Бардовская приехала в Абхазию вместе со своей обворожительной дочерью Мией, которой еще нет и года. На лечебных источниках в селе Кындыг я ненадолго стала няней, что было совсем не сложно, так как у меня у самой двое детей. В этой работе пригодятся любые навыки.

Отдыхающие на территории Рицинского заповедника в Абхазии. Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
Туроператоры РФ: туристы не из России перестанут ездить в Абхазию
Так что за всю мою практику работы экскурсовода кем я только ни была: нянькой, психологом, медиком, охранником вещей и даже людей. Такого "багажа", могу вам сказать, вы не соберете нигде.

В силу сезонных особенностей туризма в Абхазии зимой у меня начинается затяжной отпуск. Преодолеть тоску по работе мне помогают воспоминания, которые греют душу, словно бабушкин шарф. И да, экскурсовод — это больше, чем работа, это образ моей жизни.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Парламенте (7 июня 2018). Еревaн
    "Не делайте так!"

    Некоторые армянские телекомпании пытаются вести антигосударственную пропаганду, заявил на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

  • Фигура Человека-паука
    Попался, Человек-паук!

    Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.

  • Башня Гедиминаса
    Евро за ночь

    В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.

  • Кулак
    Уличные войны

    Жестокое избиение жителя Кишинева на проезжей части попало на видео – инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

  • Паром Петербург в эстонском порту Пальяссааре
    Долг платежом красен

    Владелец территории в эстонском порту, на которой стоит арестованный паром "Петербург", а также судовой агент подтвердили, что судовладелец полностью заплатил за их услуги.

  • Задержание подозреваемого
    Нарушители режима

    Пограничники в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
Искандер выпустил ракету
Враг не пройдет: "Искандер" выпустил ракету
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054