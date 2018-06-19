Один день с гидом: работа или призвание

Экскурсовод — профессия или образ жизни? Это вопрос, который я ставлю перед собой каждое утро, собираясь на работу. Давайте же вместе со мной попробуем ответить на этот вопрос.

С чего же начинается утро экскурсовода? Как это ни удивительно, не с кофе, хотя и этот факт приобретает большое влияние по утрам. Самая главная цель успешного дня — это самонастрой и огромное желание в сердце выполнить свою работу как никогда хорошо и, возможно, не так, как раньше.

Огромный плюс и при этом сложность в работе гида – мобильность. Не так легко за 15 минут до выезда на экскурсию одеться со скоростью света, сделать мейкап и прическу, при этом перекусывая на ходу. И вот с бутербродом в зубах успеваешь к точке отправки, пишет Sputnik Абхазия.

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Больше всего в работе экскурсовода я люблю момент знакомства, к которому готовлюсь с трепетом в душе. Широко улыбаюсь и представляюсь.

"Доброе утро, вас приветствует экскурсовод Руслана, а вы сегодня будете группой "Русланчики", — говорю своим новоиспеченным знакомым.

После дружелюбного "фейсконтроля" группы устанавливается контакт. Можно начинать. Выпрямляешь спину и чувствуешь себя главным заводилой мероприятия. Как только наш транспорт начинает свое движение, я ловлю взгляды своих экскурсантов, в которых можно прочесть молчаливое одобрение для начала "вещания".

Все люди разные, но на экскурсии их связывает одно – это желание отдохнуть, просто расслабиться. И самая главная моя задача — осуществить это желание. Я всегда сопровождаю свою группу, начиная экскурсию словами: "Теперь мы с вами большая экскурсионная семья!!!"

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В работе гида бывает всякое, и новый день может стать настоящим испытанием. Так, в моей практике был случай, когда я привычным маршрутом с группой туристов покоряла высокогорное озеро Рица. Мы приехали на смотровую площадку на озере, все были невероятно веселы и вдохновлены местными пейзажами. Душа гостей требовала кавказского колорита, и все в один голос прокричали: "Руслана, включите нам абхазскую народную музыку. Мы хотим танцевать!"

Остановить было невозможно. Вся группа под абхазскую музыку, привлекая внимание случайных туристов, танцевала самый зажигательный абхазский танец, который я только видела. Возможно, сказалась проведенная ранее дегустация вина, но этот жест благодарности за прекрасно проведенное время стоит многого.

Экскурсовод — главный проводник туристов в знакомстве с Абхазией. Эта работа очень сложная, но безумно интересная. Ты не знаешь, что будет завтра, какие будут люди, как ты себя поведешь в непредвиденной ситуации, возникает сомнение, а вдруг им вовсе не нужна моя экскурсия, а вдруг они уснут или предпочтут моей экскурсии музыку в ушах, страшно, честно, но этот страх стимулирует тебя к постоянному совершенствованию.

Так, однажды, сопровождая группу к Новоафонской пещере, я просто заблудилась из-за крайней усталости. Группа начала что-то подозревать. Самое главное в этот момент — не растеряться. Пришлось импровизировать: "Ну что, мои хорошие, передохнули чуток, развеялись, а теперь бегом покорять карстовую пещеру". Как только я проводила группу, вышла из здания и просто начала смеяться, представляя себя квочкой с цыплятами, мечущейся из стороны в сторону.

Самый интересный и запоминающий случай в моей практике, который уже стал анекдотом, случился на маршруте Сухум — Рица. Как-то раз поехали на экскурсию англичанин, немец, русский и китаец — это не затравка для завиральной истории. Так все и было! Сказать, что было сложно, — ничего не сказать! Не зная китайского языка, я смогла провести экскурсию и для туриста из Поднебесной.

Саида Габния По Сухуму на "банане". Кадры ночного наводнения

Это были те люди, которые до приезда в Абхазию путешествовали по всему миру, но как только они увидели красавицу Рицу, схватившись, кто за сердце, кто за голову, кто, естественно, за фотоаппарат, выплеснули свои эмоции и даже приправили их "отборным словцом". Эти выражения теперь я запомнила на пяти языках мира.

Не менее интересным выдался обед в апацхе. Мои иностранцы попробовали все основные абхазские блюда, и больше всего им пришлась по вкусу аджика.

"Дайте нам больше огня!" — требовали дегустаторы, намазывая последние граммы острой субстанции на ачашв.

Забавнее всего было наблюдать за китайцем и немцем, которые устроили поединок по поеданию "взрывной" смеси. Уступать никто не собирался, и они пытались тушить "пожар" холодным местным вином.

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Совсем недавно я сопровождала видеоблогеров из Крыма Алену Бардовскую и Виктора Петровского по восточной Абхазии, у которых на двоих более 150 тысяч пользователей на YouTube. Было волнительно. Когда на тебя наведена камера и ты понимаешь, что к каждому слову твоему прислушиваются и хотят узнать как можно больше о твоей стране, чувствуешь невероятную ответственность.

Гид не только транслирует информацию, но и должен уметь создать комфорт гостям. Поэтому нередко приходится выходить за рамки прямых обязанностей и примерять непривычные образы. Бардовская приехала в Абхазию вместе со своей обворожительной дочерью Мией, которой еще нет и года. На лечебных источниках в селе Кындыг я ненадолго стала няней, что было совсем не сложно, так как у меня у самой двое детей. В этой работе пригодятся любые навыки.

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Так что за всю мою практику работы экскурсовода кем я только ни была: нянькой, психологом, медиком, охранником вещей и даже людей. Такого "багажа", могу вам сказать, вы не соберете нигде.

В силу сезонных особенностей туризма в Абхазии зимой у меня начинается затяжной отпуск. Преодолеть тоску по работе мне помогают воспоминания, которые греют душу, словно бабушкин шарф. И да, экскурсовод — это больше, чем работа, это образ моей жизни.