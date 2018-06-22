Главное за неделю: сенсации на ЧМ-2018, апгрейд городов и тур в Узбекистан

Власти Самарканда прекратили стройку в исторической части города, в Ташкенте перед благоустройством решили сначала опросить жителей, а россияне могут выиграть поездку в Узбекистан и увидеть оба эти города воочию.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Уходящая неделя запомнилась первым судейством Равшана Ирматова на ЧМ-2018, переездом МИД Узбекистана, а также сильной песчаной бурей в Самарканде и Ташкенте.

Буря новоселью не помеха

Из Самарканда пришло сразу две новости – хорошая и плохая. Начнем с приятного. Строительные работы в исторической части города, наконец, прекратили. Непрерывные жалобы местных жителей и защитников архитектурного наследия заставили власти остановить застройку и перепланировать территорию с учетом сохранения памятников. Хокимият поручил специальным ведомствам проанализировать ситуацию и разработать новый план благоустройства и щадящей застройки в этом районе.

Пока власти думают над проблемой, на город обрушилась стихия. Во вторник днем пользователи соцсетей сообщили о небывалой песчаной буре в Самарканде. По мнению узбекистанцев, это может быть наказанием за снос исторических зданий в центральной части города.

Буря была настолько мощной, что вечером 19 июня добралась до Ташкента – сильный ветер снес опору линии электропередачи. К концу недели власти Ташкента устранили неполадку.

Кроме того, столичный хокимият решил провести реконструкцию Старого города. Чиновники взяли на заметку ошибки Самаркандских коллег и сначала устроили опрос на странице хокимията в соцсети Facebook, где предложили пользователям высказать свое мнение.

При этом, некоторые изменения уже можно наблюдать на улицах столицы. На тротуаре на Нукусской установили рамки необычной, "скошенной" формы, вместе они образуют дорожку. Облагораживание коснулось и столичной подземки. В метро заработал Wi-Fi, правда, пока только на двух станциях – "Пахтакор" и "Алишер Навои". Интернет работает в тестовом режиме и не имеет выхода на иностранные сайты.

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Кстати, проблемы с доступом к сайтам могут возникнуть не только у пользователей подземки.

Пресс-служба МИД Узбекистана сообщила о возможных перебоях в работе своего портала, что связано с переездом ведомства. Теперь Министерство иностранных дел Узбекистана будет находиться в здании Народного банка в доме №46 по улице Катартал, где раньше располагался хокимият. При этом в комплекс на улице Ислама Каримова переедет Сенат Узбекистана – верхняя палата Олий Мажлиса.

Еще одно новоселье планирует справлять Сергелийский авторынок. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил вывести рынок в район Чиназа. Он также пообещал предоставить все необходимые условия заинтересованным в этом продавцам. Кроме того, изменения коснутся и рынков "Бектупи" и "Урикзар".

Спортивные сенсации и узбекский вояж в подарок

В России продолжается Чемпионат мира по футболу. На этой неделе случилось два совершенно неожиданных исхода матчей. Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0. Это был первый поединок при судействе Равшана Ирматова на ЧМ-2018.

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За всю игру узбекский рефери показал семь желтых карточек — три аргентинцам и четыре хорватам, — и неоднократно вынужден был пресекать разгорающиеся конфликты на поле. Впрочем, некоторым болельщикам и экспертам показалось, что арбитр в этой напряженной игре мог бы пораньше начинать раздавать "горчичники" за грубые фолы.

Вторым важным событием турнира стало попадание в плей-офф хозяев ЧМ по футболу — сборной России. Во второй встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова победили команду Египта со счетом 3:1. Матч проходил в Санкт-Петербурге при более чем 64 тысячах зрителей.

Болельщики устроили настоящий карнавал на улицах столицы и других российских городов. Россияне, которые пока не добрались до курортов, имеют прекрасную возможность бесплатно отправиться в путешествие. Для этого надо поучаствовать в конкурсе на лучшее приготовление узбекских блюд. Главное условие – снять на видео весь процесс приготовления плова или иных узбекских традиционных блюд и опубликовать ролик в YouTube с пометкой "На конкурс узбекской кухни Сталика Ханкишиева".

На очный полуфинал в Москву приедут несколько десятков отобранных претендентов, а три победителя получат в качестве приза поездку в Узбекистан с посещением Ташкента, Бухары, Самарканда и Хорезма.