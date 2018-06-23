Как москвичи отнеслись к празднованию Ураза-байрам

Мусульмане всего мира отметили на прошлой неделе Ураза-байрам — один из главных исламских праздников.

Торжественные богослужения прошли во многих городах России, самые массовые состоялись в Москве.

В этом году намаз вместе с москвичами совершали их единоверцы из разных стран мира. Чем российская столица так привлекает верующих, выяснял корреспондент РИА Новости.

Попали не все

© Sputnik / Глеб Киселев Мусульмане Москвы совершили праздничную молитву в честь Ураза-байрама

Уроженцы Эр-Рияда Ахмед и Омар едва пришли на праздничный намаз к Соборной мечети, как тут же их обступила толпа россиян. Сегодня они в центре внимания — к ним, "дорогим братьям", подходят российские единоверцы и с улыбкой обнимают. Саудовские гости очень удивлены такому радушию.

Хотя Соборная мечеть вмещает более десяти тысяч человек, попасть туда удается не всем — так много молящихся. Поэтому верующие начали собираться еще накануне вечером. Разувшись, рассаживались на ковры и провели там всю ночь, читая духовные книги или молясь. А в седьмом часу утра их "разбудил" призыв муэдзина, возвестившего о празднике.

Али и его семья направились в мечеть в пять утра. Шли пешком, глава семейства взвалил на плечи огромный ковер. Они, как и десятки тысяч братьев и сестер по вере, решили молиться на улице — мечеть заполнилась еще ночью.

В столице по случаю Ураза-байрама молились в четырех мечетях: Соборной на проспекте Мира, Мемориальной на Поклонной горе, Исторической мечети в Татарском переулке и мечети "Ярдям" в Отрадном. Кроме того, московские власти выделили для верующих три дополнительные площадки — в Бутово, Сокольниках и Братеево.

Время благих дел

Название одной из главных в исламе дат говорит само за себя: Ид-аль-фитр, "праздник разговения". В течение всего священного для мусульман месяца Рамадан верующие от рассвета до заката ничего не ели и не пили. Именно в этот месяц, согласно исламскому вероучению, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран (а сам праздник он установил в 624 году). Помимо воздержания от еды и питья, верующим предписано молиться и посвящать время богоугодным делам.

"Пост напомнил нам о важности милосердия и сострадания, о необходимости понять состояние миллионов голодающих и обездоленных детей, женщин и стариков. Аллах учит нас любви к ближним, заботе о родителях", — с такими словами обратился к верующим на праздничной проповеди глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Около мечети стоят большие ящики с надписью "Садака". Это добровольная милостыня, оставляемая верующими нуждающимся. А в течение Рамадана мусульмане выплачивали обязательную милостыню — закят.

"Закят предназначен для неимущих, нуждающихся людей, путников, которые оказались в тяжелом положении. Поэтому мы объявляем благотворительные акции, собирая средства по разным фондам и через свои общины. Наши прихожане также посещают нуждающихся — у нас есть списки — и раздают им, например, продуктовые наборы или лекарства", — объясняет первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.

Хлебосол по-мусульмански

Чтобы обеспечить проход верующих к мечети, ряд близлежащих улиц перекрывается. Повсюду дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. В этот раз охрана усиленная. Задача для властей непростая, но выполнимая.

"Организовывать было не труднее, чем всегда. Со своей стороны мы сделали все, что положено", — заверил замруководителя столичного Департамента национальной политики Константин Блаженов.

Росгвардейцам помогали волонтеры — больше ста человек. Они не только говорили верующим, куда идти, но и показывали, как правильно молиться и где совершать омовение перед ритуалом.

Пожилой мужчина громогласно объявляет: "Братья, просьба соблюдать порядок, вы все успеете, не торопимся". Несмотря на огромное количество людей, его прекрасно слышно даже без громкоговорителя. Вот уже 16 лет Шоди помогает проводить пятничные и праздничные молитвы при Соборной мечети.

"Бывает, человек первый раз приходит в мечеть и не знает, что делать. Мы ему помогаем", — рассказывает он.

Рядом с ним — Абдула, у него гораздо меньший волонтерский опыт — около четырех лет. Эту работу он считает несложной, ведь она совершается "ради Аллаха". Еженедельно в мечеть приходят люди разных национальностей и культур, но общий язык ему удается найти с каждым.

"У мусульман нет границ. Неважно, кто пришел, — встретим с хлебом-солью, пообщаемся обо всем, вне зависимости от нации", — говорит Абдула.

"Мне неудобно"

По данным Совета муфтиев России, в Соборной мечети и ее окрестностях молились около 110 тысяч человек. Каких-то десять лет назад каждый мусульманский праздник сопровождался гневными комментариями в прессе и интернете, особенно со стороны жителей прилегающих к мечетям домов. Сегодня все иначе.

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"Молитва была слышна на рассвете. Хоть я и проснулась (люблю спать с открытым окном), но почувствовала себя примерно как в мультике "Аладдин" — приятный такой ближневосточный колорит", — говорит Ольга Иванова, проживающая в доме рядом с Соборной мечетью.

А вот перекрывать близлежащие улицы, считает, она, стоило бы только на время молитвы.

"Вчера вечером я никак не могла подъехать к дому, так как выезд на улицу Троицкую был заблокирован еще с ночи со всех сторон — и с Садового, и с улицы Дурова, и с Олимпийского проспекта. Это, конечно, не очень удобно: людям надо парковать машины, кто-то может быть на инвалидном кресле или костылях, с тяжелыми сумками", — сетует она.

В целом же, как заверили в Совете муфтиев России, праздничные молитвы прошли "без каких-либо эксцессов и провокаций", а мусульмане "еще раз продемонстрировали дисциплину и порядок".

В Ураза-байраме в Москве, по данным религиозной организации, участвовали 250 тысяч человек.