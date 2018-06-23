Как москвичи отнеслись к празднованию Ураза-байрам

Торжественные богослужения прошли во многих городах России, самые массовые состоялись в Москве.
В этом году намаз вместе с москвичами совершали их единоверцы из разных стран мира. Чем российская столица так привлекает верующих, выяснял корреспондент РИА Новости.
Попали не все
Хотя Соборная мечеть вмещает более десяти тысяч человек, попасть туда удается не всем — так много молящихся. Поэтому верующие начали собираться еще накануне вечером. Разувшись, рассаживались на ковры и провели там всю ночь, читая духовные книги или молясь. А в седьмом часу утра их "разбудил" призыв муэдзина, возвестившего о празднике.
Али и его семья направились в мечеть в пять утра. Шли пешком, глава семейства взвалил на плечи огромный ковер. Они, как и десятки тысяч братьев и сестер по вере, решили молиться на улице — мечеть заполнилась еще ночью.
В столице по случаю Ураза-байрама молились в четырех мечетях: Соборной на проспекте Мира, Мемориальной на Поклонной горе, Исторической мечети в Татарском переулке и мечети "Ярдям" в Отрадном. Кроме того, московские власти выделили для верующих три дополнительные площадки — в Бутово, Сокольниках и Братеево.
Время благих дел
Название одной из главных в исламе дат говорит само за себя: Ид-аль-фитр, "праздник разговения". В течение всего священного для мусульман месяца Рамадан верующие от рассвета до заката ничего не ели и не пили. Именно в этот месяц, согласно исламскому вероучению, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран (а сам праздник он установил в 624 году). Помимо воздержания от еды и питья, верующим предписано молиться и посвящать время богоугодным делам.
"Пост напомнил нам о важности милосердия и сострадания, о необходимости понять состояние миллионов голодающих и обездоленных детей, женщин и стариков. Аллах учит нас любви к ближним, заботе о родителях", — с такими словами обратился к верующим на праздничной проповеди глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
Около мечети стоят большие ящики с надписью "Садака". Это добровольная милостыня, оставляемая верующими нуждающимся. А в течение Рамадана мусульмане выплачивали обязательную милостыню — закят.
"Закят предназначен для неимущих, нуждающихся людей, путников, которые оказались в тяжелом положении. Поэтому мы объявляем благотворительные акции, собирая средства по разным фондам и через свои общины. Наши прихожане также посещают нуждающихся — у нас есть списки — и раздают им, например, продуктовые наборы или лекарства", — объясняет первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.
Хлебосол по-мусульмански
"Организовывать было не труднее, чем всегда. Со своей стороны мы сделали все, что положено", — заверил замруководителя столичного Департамента национальной политики Константин Блаженов.
Росгвардейцам помогали волонтеры — больше ста человек. Они не только говорили верующим, куда идти, но и показывали, как правильно молиться и где совершать омовение перед ритуалом.
Пожилой мужчина громогласно объявляет: "Братья, просьба соблюдать порядок, вы все успеете, не торопимся". Несмотря на огромное количество людей, его прекрасно слышно даже без громкоговорителя. Вот уже 16 лет Шоди помогает проводить пятничные и праздничные молитвы при Соборной мечети.
"Бывает, человек первый раз приходит в мечеть и не знает, что делать. Мы ему помогаем", — рассказывает он.
Рядом с ним — Абдула, у него гораздо меньший волонтерский опыт — около четырех лет. Эту работу он считает несложной, ведь она совершается "ради Аллаха". Еженедельно в мечеть приходят люди разных национальностей и культур, но общий язык ему удается найти с каждым.
"У мусульман нет границ. Неважно, кто пришел, — встретим с хлебом-солью, пообщаемся обо всем, вне зависимости от нации", — говорит Абдула.
"Мне неудобно"
По данным Совета муфтиев России, в Соборной мечети и ее окрестностях молились около 110 тысяч человек. Каких-то десять лет назад каждый мусульманский праздник сопровождался гневными комментариями в прессе и интернете, особенно со стороны жителей прилегающих к мечетям домов. Сегодня все иначе.
А вот перекрывать близлежащие улицы, считает, она, стоило бы только на время молитвы.
"Вчера вечером я никак не могла подъехать к дому, так как выезд на улицу Троицкую был заблокирован еще с ночи со всех сторон — и с Садового, и с улицы Дурова, и с Олимпийского проспекта. Это, конечно, не очень удобно: людям надо парковать машины, кто-то может быть на инвалидном кресле или костылях, с тяжелыми сумками", — сетует она.
В целом же, как заверили в Совете муфтиев России, праздничные молитвы прошли "без каких-либо эксцессов и провокаций", а мусульмане "еще раз продемонстрировали дисциплину и порядок".
В Ураза-байраме в Москве, по данным религиозной организации, участвовали 250 тысяч человек.