Чем опасна ИГ для стран Центральной Азии

Главной темой обсуждения экспертов стала ситуация с террористической группировкой "Исламское государства" (запрещена в РФ), пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.
Почему борьба с террористами обсуждается именно в рамках ЕАЭС?
"Мы видим, как некогда успешные Ирак и Сирия были разрушены до основания. О какой экономике может идти речь, когда не обеспечена безопасность? Мы пытаемся сформировать антитеррористическую стратегию ЕАЭС. Хотим того или нет, любое интеграционное объединение разрастается и вглубь, и вширь. Первый шаг — это развитие экономики. Теперь видим, что сотрудничество развивается и в военно-технической сфере", — сказал он.
Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев заметил, что экономические объединения без системы безопасности становятся уязвимыми. В настоящее время террористическая активность на Ближнем Востоке и в Афганистане растет, ключевая роль в этом принадлежит ИГ и аффилированным с ним группировкам. Данный фактор влияет на устойчивость ЕАЭС.
Также Сагынбаев подчеркнул, что участники ЕАЭС имеют договоренности по борьбе с терроризмом, будучи членами таких организаций, как ОДКБ, ШОС и СНГ.
Сагынбаев отметил, что наблюдается быстрый перенос очагов терроризма с Ближнего Востока в Афганистан, причем в больших масштабах. Это грозит странам Центральной Азии.
Он сообщил, что есть угроза "атак вдохновения" на территориях других стран, в том числе членов Евразийского экономического союза.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что опасность заключается в том, что часть террористов возвращается в свои страны, где создают так называемые спящие ячейки.
По данным профессора Кыргызско-Российского Славянского университета Ларисы Хоперской, до 9 тысяч выходцев из постсоветских стран были в рядах этой группировки, треть из них уже вернулась.
"Также изменилась тактика — с захвата новых территорий вооруженным путем на создание террористических ячеек. Вербовка идет разными путями. Например, в России умышленно совершают преступления, чтобы создать ячейки в тюрьмах", — рассказала она.
Каким путем могут попасть в Центральную Азию боевики ИГ
Эксперт Таалатбек Масадыков заметил, что, по разным оценкам, в афгано-пакистанском регионе от 2 до 8 тысяч боевиков ИГ. Он полагает, что вряд ли все эти силы будут направлены в Центральную Азию, но исключать такого развития событий нельзя.
Масадыков рассказал, что несколько лет назад некий инструктор нелегально из Пакистана через Афганистан и Таджикистан приехал в Кыргызстан, провел переговоры и вернулся. За все это он заплатил всего тысячу долларов.
"Поэтому лидерам наших стран надо дать задание силовикам объединить усилия. Сейчас у профильных органов есть проблемы даже в обмене информацией", — добавил он.
Что решили?
Участники подтвердили важность коллективных усилий стран ЕАЭС по обеспечению безопасности в регионе и признают ключевую роль ОДКБ в этом. Они отметили возросший риск террористической опасности в Центральной Азии и призвали скоординировать действия антитеррористических структур.
Организаторами форума выступили Совет безопасности КР, клуб региональных экспертов "Пикир", международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" и фонд "Евразийцы — новая волна".