Чем опасна ИГ для стран Центральной Азии

Тактика, цели, стратегия террористов и какое есть лекарство от чуждых идеологий - на эти и другие вопросы ответили на антитеррористическом форуме стран — участниц ЕАЭС, который прошел во вторник в Бишкеке.

Главной темой обсуждения экспертов стала ситуация с террористической группировкой "Исламское государства" (запрещена в РФ), пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Почему борьба с террористами обсуждается именно в рамках ЕАЭС?

Развитие ЕАЭС невозможно без обеспечения безопасности. Никакие экономика и гуманитарные проекты не будут работать, если в странах раздрай, хаос или война, сказал директор фонда "Евразийцы — новая волна" Юрий Ануфриев.

"Мы видим, как некогда успешные Ирак и Сирия были разрушены до основания. О какой экономике может идти речь, когда не обеспечена безопасность? Мы пытаемся сформировать антитеррористическую стратегию ЕАЭС. Хотим того или нет, любое интеграционное объединение разрастается и вглубь, и вширь. Первый шаг — это развитие экономики. Теперь видим, что сотрудничество развивается и в военно-технической сфере", — сказал он.

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев заметил, что экономические объединения без системы безопасности становятся уязвимыми. В настоящее время террористическая активность на Ближнем Востоке и в Афганистане растет, ключевая роль в этом принадлежит ИГ и аффилированным с ним группировкам. Данный фактор влияет на устойчивость ЕАЭС.

Также Сагынбаев подчеркнул, что участники ЕАЭС имеют договоренности по борьбе с терроризмом, будучи членами таких организаций, как ОДКБ, ШОС и СНГ.

Сагынбаев отметил, что наблюдается быстрый перенос очагов терроризма с Ближнего Востока в Афганистан, причем в больших масштабах. Это грозит странам Центральной Азии.

"Прямым подтверждением тому являются продолжающиеся террористические акты с большим количеством жертв в Афганистане. ИГ открыто заявляет о планах напасть на Центральную Азию и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Уже сейчас она собирает информацию об уязвимых участках границы и о ситуации в приграничных с северным Афганистаном районах", — сказал секретарь Совбеза.

Он сообщил, что есть угроза "атак вдохновения" на территориях других стран, в том числе членов Евразийского экономического союза.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что опасность заключается в том, что часть террористов возвращается в свои страны, где создают так называемые спящие ячейки.

По данным профессора Кыргызско-Российского Славянского университета Ларисы Хоперской, до 9 тысяч выходцев из постсоветских стран были в рядах этой группировки, треть из них уже вернулась.

"Также изменилась тактика — с захвата новых территорий вооруженным путем на создание террористических ячеек. Вербовка идет разными путями. Например, в России умышленно совершают преступления, чтобы создать ячейки в тюрьмах", — рассказала она.

Каким путем могут попасть в Центральную Азию боевики ИГ

Эксперт Таалатбек Масадыков заметил, что, по разным оценкам, в афгано-пакистанском регионе от 2 до 8 тысяч боевиков ИГ. Он полагает, что вряд ли все эти силы будут направлены в Центральную Азию, но исключать такого развития событий нельзя.

"Афганско-узбекская граница защищена достаточно серьезно, попытки пересечь ее со стороны разных структур были и есть, но силовики Узбекистана их успешно отражают. Туркменско-афганская граница практически открыта, но туркменская сторона предпочитает договариваться с теми, кто ее переходит. На афганско-таджикских рубежах ситуация сложная из-за горного рельефа, поэтому проникновения продолжаются. В том числе из-за коррупции", — заявил эксперт.

Масадыков рассказал, что несколько лет назад некий инструктор нелегально из Пакистана через Афганистан и Таджикистан приехал в Кыргызстан, провел переговоры и вернулся. За все это он заплатил всего тысячу долларов.

"Поэтому лидерам наших стран надо дать задание силовикам объединить усилия. Сейчас у профильных органов есть проблемы даже в обмене информацией", — добавил он.

Что решили?

Участники подтвердили важность коллективных усилий стран ЕАЭС по обеспечению безопасности в регионе и признают ключевую роль ОДКБ в этом. Они отметили возросший риск террористической опасности в Центральной Азии и призвали скоординировать действия антитеррористических структур.

Организаторами форума выступили Совет безопасности КР, клуб региональных экспертов "Пикир", международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" и фонд "Евразийцы — новая волна".