12:04 01 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Пиво

Откровения официанта: как летом обманывают на напитках в барах и ресторанах

© Sputnik / Oksana Dzadan
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Елена Комолова
467 0 0

Корреспондент Sputnik Молдова, поработав в свои студенческие годы официантом, рассказывает о популярных способах обмана клиентов летом.

Летом, выйдя на улицу, всех одолевает жажда. Поэтому многие люди спешат поскорее купить бутылку воды или подыскивают кафе, чтобы выпить что-либо прохладительное.

Мы об этом не задумываемся, но лето — это самое подходящее время для рестораторов и барменов, чтобы хорошенько подзаработать на напитках. 

Осторожнее с пивом

На дворе жара, а к тому же еще и Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. В связи с этим все усердно налегают на пиво, а бармены старательно его… недоливают. Этим уже мало кого удивишь, но такое действительно сплошь и рядом. Дело в том, что привычная многим пенка на пиве и создает тот самый недолив. Хитрые бармены всегда вспенивают пиво, получая возможность недолить. Таким же образом можно смешивать недопитое пиво со свежим. Или еще один популярный метод сделать застоявшееся пиво свежим — помешать его ложкой, напиток моментально вспенивается — и вуаля — свеженалитое пиво!

Напитки со льдом

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов
© Sputnik / Murad Orujov
Врач Гусейнов назвал напитки, которые больше всего вредят здоровью
"Лед — наше все!" — это любимая фраза практически каждого бармена. Так или иначе у любого из них может случиться разного рода форс-мажор. Разбил бутылку виски, сиропа или другого ингредиента, а может подзаработать охота. Из-за этого приходится экономить почти на всем, чтобы восполнить недостачу. В любой напиток, к примеру, "Секс на пляже" или "Маргарита", недоливают практически все — недостающее компенсируют льдом. Самого питья в стакане остается очень мало, как правило, обещанные в меню 250 мл напитка оказываются наполовину льдом. А если в меню в состав питья вписали бы лед, то и доказать уже ничего не выйдет.

Даже на моей практике был случай, когда молодая пара заказала в графине литр лимонада. В итоге они получили чуть больше трех стаканов по 200 мл, то есть 600 мл. Они даже написали жалобу, но им ничего не компенсировали, потому что в меню был указан лед в составе.

Напитки покрепче

С крепкими напитками все сложнее, поэтому алкоголь, да и коктейли, лучше заказывать у барной стойки, чтобы не получить разбавленный напиток. Если же вы сидите в ресторане и хотите крепкий алкоголь, то всегда просите приносить алкоголь и лед в отдельной таре.

Еще есть и такая уловка, когда вам предлагают двойную порцию алкоголя, лучше на такое не соглашаться, потому что в таком случае персонал получает возможность еще больше на вас "сэкономить".

Совет напоследок…

Кстати, опытные официанты всегда предлагают гостям в качестве аперитива сладкий коктейль. Дело в том, что он не просто сладкий, — это настоящая сахарная бомба для нашего организма. Уровень сахара в крови повышается, что вызывает голод и желание заказать еще еды, даже несмотря на то, что вы недавно перекусили.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый частный парк развлечений в Кабуле
Радоваться жизни даже во время войны: в Кабуле открыли парк развлечений
СПУТНИК_Военные учения «Славянское братство-2018»
"Славянское братство-2018": как прошли учения десантников в России
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054